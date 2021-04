Une vedette de la téléréalité US annonce la mort de Bo Dean

« Bo Dean s’en est allé au Paradis… » Sans plus donner de détail, un certain Bobby Trendy a posté hier ce message avec une photo de la pornstar sur son Facebook. Décorateur d’intérieur, créateur de mode, agent immobilier, people… Trendy devint célèbre en participant à la téléréalité The Anna Nicole Show. Quels étaient ses liens avec Bo Dean pour qu’il puisse être le premier à rapporter cette triste nouvelle. Au moment où s’écrivent ces lignes, on l’ignore.

Ancien ouvrier dans le bâtiment, Bo Dean s’était fait un nom dans le X gay en tournant en 2009/2010 des scènes gays, hétéros et bisexuelles pour différents labels de Jake Cruise.

– Photos : JakeCruise, Straight Guys For Gay Eyes, CocksureMen

Il travailla aussi pour quelques autres studios nord-américains comme NextDoorStudios, puis il pris sa retraite vers 2011.

– Photos : NextDoorStios, Raging Stallion Studios, Men et Hot House

Gay for pay, il avait fait l’escort. Au vu des critiques qu’on pouvait trouver sur le net, il était un super amant.

Sa vie avait pris un tournant dramatique la nuit du 28 novembre 2015. Lors d’une dispute avec son colocataire, il s’était pris une balle dans le torse et sa moelle épinière avait été touchée. Transporté au Centre de Médecine Universitaire de La Nouvelle Orléans, il était paralysé en dessous de la taille. Sa fiancée avait fait un appel au don car l’infortuné n’avait ni assurance sociale, ni revenu. Il venait en outre de perdre ses biens lors de l’incendie de son appartement.

Certains de ses fans voulaient depuis savoir ce qu’il était devenu. Mais aucune nouvelle de lui jusqu’à hier. Bo Dean avait dans les 41 ans. RIP