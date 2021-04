Les bogoss du week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 3 avril à minuit : First Dates (Raw – Staxus)

La première rencontre avec un mec, c’est important. On se fait tout beau, tout propre de partout ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : encore une fois chez Staxus, des mecs particulièrement hot comme l’Ukrainien Rodion Doxa, le Tchèque Jake Williams et le Belge Liam Stone.

Felix Jakes profondément dans le trou de Nick Fox !

– Photos : First Dates / Raw – Staxus

Liam Stone amoureusement sauté par Jake Williams !

Jake Williams passionnément troué par Danny Jones !

Rodion Taxa lime en beauté Sasha Davidoff !

Dimanche 4 avril à minuit : Chic Geek (Staxus)

On peut être un geek et être aussi un très bon coup ! Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : Un film qui ne fait confirmer le ouï-dire : homme à lunettes, homme à grosse quequette ! 🙂

Jay Electra et Kurt Maddox sont passionnés de comics. Ils adorent les super-héros et les super-vilains de Marvel, DC & co. Ils se kiffent grave aussi. Et tel le corps de Mr Fantastic, le muscle qu’ils ont entre leurs jambes s’allonge, s’épaissit…

– Photos : Chic Geek / Staxus

S’il connaît tout l’univers de Star Wars, Daniel Prince va aussi tout connaître de la grosse bite de son camarade geek aux cheveux longs et roux : Ivan Thundero !

La chimie, c’est super. Mais il faut aussi s’adonner à d’autres activités comme la baise. Connor Levi et Lucius York en savent quelque chose…

Étudier dans les livres, c’est important ! Mais la pratique aussi : Rhys Casey, Oscar Hart et Tommy Lee n’en ont jamais douté !

