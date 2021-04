Qu’elles soient naturelles ou artificielles, les odeurs participent intensément à l’excitation sexuelle cette semaine sur PinkX ! (5 – 11 avril)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 5 avril à minuit : Two Dick Minimun (Raging Stallion Studios)

Dans les cruising-bars, même à leur fermeture, il se passe des choses. Les derniers clients se mélangent au personnel, on suce des mecs que l’on ne connaît pas et on troue des culs anonymes ! Plan à quatre à pipes et quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Ambiance à la fois sophistiquée, fantasmatiques et réaliste. Le grand écart de Manuel Skye quand il se fait sodomiser est impressionnant !

Dans le bar il y a encore deux clients en harnais (Jack Vidra et Jack Andy) qui jouent au billard. Ils commencent à exhiber leur bite. Les deux barmen (Manuel Skye et CJ Phillips) les regardent et les rejoignent…

– Photos : Two Dick Minimun / Raging Stallion Studios

Bien chauffé par le plan à quatre branlettes-pipes, CJ Philipps ouvre son cul à Manuel Skye…

– Photos : Two Dick Minimun / Raging Stallion Studios

Jack Vidra est cho, en mode cruising-harnais, la queue sortie du jean. Aguiché, Mike Stallone vient la prendre au fond de la bouche… et du rectum !

– Photos : Two Dick Minimun / Raging Stallion Studios

Jack Andy a bien fait de sortir ! Michael Roman lui donne plus encore que ce qu’il espérait : un physique, une force, une jouissance inoubliable.

– Photos : Two Dick Minimun / Raging Stallion Studios

Manuel Skye et Mick Stallone se baisent autour et sur le billard. L’écartement des cuisses de Manuel quand il se fait mettre est extraordinaire !!!

– Photos : Two Dick Minimun / Raging Stallion Studios!

Mardi 6 avril à minuit : Sea Sex and Sun (FrenchTwinks)

Le temps d’un week-end notre couple favori Doryann Marguet et Paul Delay s’improvisent capitaine et skipper. Les deux garçons ont bien l’intention de profiter de leur job d’été pour baiser un maximum. Les clients sont donc rigoureusement sélectionnés en fonction de leurs envies… Un trio et une partouze avec capote + un solo avec godes.

Le pinkplus : Le trio, la partouze, les extérieurs, le yacht, les mecs… Que du bon !!!!

Doryann et Paul sont aux petits soins avec Erwan Lamour, leur premier client…

– Photos : Sea Sex and Sun / FrenchTwinks

Encore humides de leur baignade, Jules Laroche et Gabriel Lambert s’embrassent langoureusement sur le bateau pendant que le capitaine et le mousse font de même dans le poste de pilotage. Puis les deux couples s’entremêlent, Gabriel et Paul se faisant alternativement baiser par Doryann et Jules…

– Photos : Sea Sex and Sun / FrenchTwinks

Jules Laroche n’a jamais encore testé les joies du plaisir anal. Sa curiosité et l’excitation de la découverte le pousse à faire un premier pas vers la versatilité. Il s’aidera de godes de différentes tailles…

– Photos : Sea Sex and Sun / FrenchTwinks

Mercredi 7 avril à minuit : Dirty Doctor (Hot House)

Encore un médecin bien vicieux pour vous examiner sous la ceinture et traiter tous vos maux avec une paire de couilles bien lourdes. Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Ryan Rose dans trois scènes. L’évacuation spectaculaire de foutre qui emplissait le cul de Beaux Banks… Un peu de perversité ça fait du bien ! On va prendre rendez-vous chez le docteur !!!

Le Dr Ryan Rose a pour premier patient de la journée Devin Franco. Celui-ci vient consulter car il a des objets sexuels bloqués dans son cul…

– Photos : Dirty Doctor / Hot House

Blessé à la cheville, l’ouvrier Zario Travezz est emmené à la clinique par son collègue Cade Maddox. Une fois enregistrés, Cade et Zario peuvent entendre des gémissements de jouissance provenant de l’une des chambres. Assis dans la salle d’attente, Cade a furieusement envie de sucer et de sodomiser Zario…

– Photos : Dirty Doctor / Hot House

Beaux Banks vient voir le Dr Ryan Rose car lui aussi a un problème de vidange : il s’est tellement fait doser la veille au soir qu’il sent qu’il a encore un trop plein de foutre dans ses entrailles…

– Photos : Dirty Doctor / Hot House

À la surprise du patient Adrian Hart, le Dr Steven Lee remplace son médecin habituel. Mais Le Dr Lee l’assure qu’il est plus que qualifié pour le poste. Adrian se penche alors pour que le médecin puisse bien voir son trou. Quand il enlève son short, Steven procède à un examen anal approfondi…

– Photos : Dirty Doctor / Hot House

Dalton Riley fait une visite de contrôle pour vérifier l’état de ses testicules. Le Dr Ryan Rose est tout disposé à l’examiner…

– Photos : Dirty Doctor / Hot House

Jeudi 8 avril à minuit : Office Perfection (Masqulin)

Deux histoires ! Un photographe sous l’emprise d’un revenant + un patron qui a truffé ses bureaux de caméras espion. Un trio et quatre duos sans capote.

Le pinkplus : excitation garantie grâce aux acteurs très sexe, à la réalisation percutante et aux scénarios qui tiennent la route !

Photographe professionnel, Nick Fitt est très heureux du formidable espace qu’il vient d’acquérir pour en faire son studio. Cependant, le bruit court que le lieu est hanté. Intrigué, Nick fait marcher sa caméra pour découvrir une éventuelle présence surnaturelle. Il n’a pas à attendre longtemps pour se retrouver face à brun viril délicieusement sexuel, Colby Tucker…

– Photos : Office Perfection / Masqulin

Lors d’un shooting, Nick Fitt et son modèle Dakota Payne sont pris par une envie réciproque de s’entre-pénétrer…

– Photos : Office Perfection / Masqulin

Réapparaît le fantôme Colby Tucker. Il veut participer aux ébats du photographe et du mannequin…

– Photos : Office Perfection / Masqulin

Sur leur lieu de travail, Teddy Torres baise Damon Heart. Ils ignorent que leur boss a truffé le bureau de caméras espions…

– Photos : Office Perfection / Masqulin

Le boss, Manuel Skye, profite de ses enregistrements pour faire chanter son personnel. Damon Heart accepte de jouer à son jeu pervers et laisse son patron le sodomiser…

– Photos : Office Perfection / Masqulin

NOUVEAUTÉ – Vendredi 9 avril à minuit : Below The Knee (UKNakedMen)

S’occuper des panards et des sneakers augmentent le plaisir de nos mecs ! Et le top pour nos sneaker boys est de se faire baiser en reniflant des baskets ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Des mecs d’un naturel et d’un abandon qui les rendent encore plus sexe.

Fétichistes des pieds, des skets et cho7, Jonathan Miranda et Kevin Lauren profitent du déconfinement pour se sucer, se sniffer et baiser ! Kevin est impitoyablement sodomisé par Jonathan !

– Photos : Below The Knee / UKNakedMen

Crâne rasé et bite dure, Donnie Marco aime s’enivrer de l’odeur piquante et virile des pieds des mecs. Plus ils baignent dans leur jus, mieux c’est. Ted Glen est pour sa part un adepte des salles de sport. Ses baskets sentent très fort. Surexcité, Donnie laboure Ted avec une rage qui inonde le passif de jouissance !

– Photos : Below The Knee / UKNakedMen

Alex Morgan et Lior Hood raffolent des trips panards, skets, cho7… et prépuce. Il faut les voir se délecter de ce morceau de peau. Et leur passion ne s’arrête pas là : Lior s’enfonce avec délice dans le cul profond et demandeur d’Alex.

– Photos : Below The Knee / UKNakedMen

En manque de cul à défoncer, Alan Davis a pour compagnon de jeu le sexy et « trouable à merci » Jacob Harris. Comme les deux kiffent les plans skets et cho7, ils en agrémentent la saillie en sniffant !

– Photos : Below The Knee / UKNakedMen

NOUVEAUTÉ – Samedi 10 avril à minuit : Hot House Flippers (Hot House)

Vous souhaitez rénover votre maison et l’équipe de Stéphane Plazza n’est pas disponible ? Pas de problèmes : nous avons trouvé une équipe de décorateurs, architectes d’intérieur et chefs de chantier qui sauront vous plaire ! Ils se feront un plaisir d’inspecter les lieux et vous proposer des solutions très personnalisées. Côté outillage, pas de crainte, ils sont tous très bien équipés.

Le pinkplus : Que de beaux mecs !!! Certains de nos Marseillais tatoués pourraient d’ailleurs faire de la figuration dans ce film. D’ailleurs si on continue dans la comparaison, on se dit que Les Marseillais c’est trop soft !!! Ils ne savent pas profiter comme nos « Hot House Flippers » !!! 😉

Vincent OReilly, le paysagiste aux magnifiques tatouages fleuris, et Dalton Riley, le beau et TBM ouvrier chef, font une pause sexe…

– Photos : Hot House Flippers / Hot House

Peintre en bâtiment, Nic Sahara est en avance sur son travail. Dalton Riley apprécie son implication et les deux profitent d’une baise torride !

– Photos : Hot House Flippers / Hot House

Les plombiers Beaux Banks et Dan Saxon travaillent dans la cuisine. Quand il est temps de faire une pause bien méritée, Dan exhibe sa grosse bite épaisse. Beaux ouvre la bouche et écarte les cuisses, tout naturellement…

– Photos : Hot House Flippers / Hot House

Architecte d’intérieur de renom, Colby Tucker est accueilli par l’hôte de la real TV Austin Avery. En vérifiant l’avancement des travaux, ils en profitent pour se mettre à poil et baiser. Les caméras filment comme précédemment tout !!!

– Photos : Hot House Flippers / Hot House

Ryan Rose et Austin Avery révèlent à Wess Russel la rénovation des lieux. Et quelle meilleure façon d’en profiter qu’en baisant avec les animateurs de l’émission !

– Photos : Hot House Flippers / Hot House

NOUVEAUTÉ – Dimanche 11 avril à minuit : Meeting In Progress 2 (MenAtPlay)

Quatre histoires où tous les coups sont permis afin d’obtenir ce qu’on veut ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Un leçon amorale portée magistralement par des mâles top sexe en costume/cravate ! La bite de Vadim Romanov est particulièrement grosse !

Le magnat de la musique Damon Heart travaille en studio sur ce qui sera sûrement le tube de l’un de ses nouveaux artistes. Son ex, Drew Dixon, est vraiment en colère. Le nouvel artiste était censé signer avec lui. Pour aggraver les choses, Drew n’en a toujours pas fini avec Damon. Malgré les insultes et les coups bas, Drew aime toujours Damon. Il veut désepérement qu’il le baise, comme avant. Il fera tout pour que l’histoire se répète !…

– Photos : Meeting In Progress 2 / MenAtPlay

Monsieur météo ambitieux et arrogant, Franky Fox veut devenir le présentateur vedette des infos télé. Après avoir fait le point météo du jour, son assistant Vadim Romanov informe Franky que le poste qu’il convoitait est déjà pourvu. Furieux contre son assistant « inutile », « juste fait pour la baise », Franky semble sur le point de l’enculer brutalement. Mais le « larbin » va cette fois-ci lui montrer qui est le boss !…

– Photos : Meeting In Progress 2 / MenAtPlay

Alex Mecum est à la maison et se prépare à aller travailler au Parlement lorsque ça sonne à sa porte d’entrée. Il s’agit d’Andre Bugatti. Mécontent de cette visite inattendue, Alex lui dit qu’il n’a pas de temps à lui consacrer. André lui dit qu’il a quelque chose qui pourrait l’intéresser et lui remet une enveloppe. À l’intérieur, des photos compromettantes d’Alex avec un homme. C’est simple : ou Alex l’aide à retrouver son poste de ministre ou André fera publier les photos. Alex accepte. Mais il n’est pas quitte. Andre veut qu’il se mette à genoux et qu’il ouvre la bouche…

– Photos : Meeting In Progress 2 / MenAtPlay

Le mafieux Franky Fox vient réclamer au propriétaire d’un club, JP Dubois, le paiement de sa contribution hebdomadaire. JP lui répond que ce sera impossible car la semaine n’a pas été fructueuse. Franky dit à JP de lui servir un whisky on the rocks et de le rejoindre dans la zone VIP du club. Il faut qu’ils parlent. Le mafieux est lui-même préoccupé car son big boss risque de le considérer comme un « faible »… ce qu’il est. JP le ressent et prend l’initiative d’obtenir un délai en couchant…

– Photos : Meeting In Progress 2 / MenAtPlay

