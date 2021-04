Le programme de la semaine sur PinkX (12 – 18 avril), avec des mecs qui aiment toujours autant quand ça y va profond !

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 12 avril à minuit : Route 69 (Falcon Studios)

Amis de fac, Fane Roberts et Dustin Holloway profitent de leurs vacances pour traverser la légendaire Route 66 en Californie. Alors qu’ils sont dans le désert au volant de leur rutilante Mustang décapotable, l’étrange s’immisce dans la réalité : la radio subit des interférences, de la musique porno gay des années 70 se met à jouer et la route 66 devient la «Route 69», nos deux amis devenant les héros de scénarios X gay vintage. Cinq duos avec capote + deux duos qui consistent en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Hommage vibrant aux premiers pornos gays US. Fane Roberts est hautement désirable !

À cause de la fumée épaisse qui sort du capot avant, Fane Roberts et Dustin Holloway s’arrêtent chercher de l’aide chez un garagiste. Mais les employés Nate Stetson et Johnny V. semblent plus soucieux de satisfaire leurs pulsions que de réparer la décapotable…

La nuit est tombée et les deux amis prennent une chambre pour deux dans un hôtel miteux. Après sa douche, Fane se plaint à JJ Knight, le directeur de l’établissement, sur l’eau chaude. JJ sort son énorme bite et montre à Fane les avantages de l’hôtel !!!

De retour sur la route, les deux amis s’arrêtent pour que Dustin puisse pisser dans des toilettes publiques. Là, Dustin remarque une grosse bite noire qui traverse un glory-hole. Son heureux propriétaire est Derek Maxum…

Une halte dans un restaurant. Ryan Rose, un serveur des plus maladroits, éclabousse au soda Fane…

Manquant d’essence pour continuer la route, Fane prend un bidon et fait du stop. Alex Mecum s’arrête au niveau de Fane et lui vient en aide. En contrepartie Fane le pompe au bord de la route…

Cependant, Dustin s’ennuie à attendre le retour de Fane. Alors il sort de la Mustang, se met à se branler et tel un mirage pornographique, Skyy Knox sort du désert et donne plus qu’un coup de main à Dustin…

Réunis, Dustin et Fane se prennent une chambre dans un motel et se découvrent des affinités qui dépassent leur seule amitié…

NOUVEAUTÉ – Mardi 13 avril à minuit : Lascars de Téci #09 (Citébeur)

Cagoule, grosses teubs, mecs soumis, bouffages de culs et léchages de bites, ces mecs des cités vivent à fond leurs fantasmes, leurs amours gays, avec capote !

Le pinkplus : Un casting des plus bandants pour un fantasme « racailles » et « cité » !

Mercredi 14 avril à minuit : Swap (TitanMen)

Aimez-vous partager votre mec ? Chez TitanMen, les couples sont open ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Un entre-soi de belles bêtes velues et musclée !

À peine arrivé dans la chambre d’amis qu’Adam Ramzi – qui est en couple avec Steve Roman – demande à son hôte Matthew Bosch – qui est en couple avec Liam Knox- s’il veut bien lui montrer sa bite. Il veut vérifier qu’elle est bien non-circoncise et grosse comme on le prétend…

Après une série d’exercices de muscu, Steve Roman et Liam Knox prennent une douche – des plus hot – qui finit au pieu !

Et pendant que Hunter Marx se fait prendre par la très grosse bite de Tex Davidson…

… Luke Adams, le chéri de Hunter, drague le mari de Tex, Adam Thicke, et obtient tout ce qu’il recherche dans un plan cul !

Jeudi 15 avril à minuit : Bandidos 9 (Bolatino)

De jeunes Latinos qui aiment le cul ! Ils sont beaux, jeunes, bruns, bien montés et très ouverts ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Bonne qualité d’image, modèles sexy, excellentes baises !

NOUVEAUTÉ – Vendredi 16 avril à minuit : Big Dicks Going Deep (CockyBoys)

Quand les très grosses queues s’enfoncent très profondément… Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : La scène choc qui met tout le monde KO où le TTBM Rhyheim Shabazz démonte la mégastar Sean Zevran !

Sex-tapeur parmi les plus réputés et les mieux membrés, Rhyheim Shabazz fait le bonheur anal de Sean Zevran.

Carter Dane, toujours aussi chatte, se soumet aux va-et-vient massifs Shane Cook !

Freddie Daze y va effectivement très profondément en Cory Kane !

L’insatiable Drew Dixon se fait impitoyablement limer par le souriant queutard Gabriel Clark !

NOUVEAUTÉ – Samedi 17 avril à minuit : Masturbation Station (Raging Stallion Studios)

Pour stimuler ses employés, ce patron a installé une station de masturbation (et de baise) dans l’entreprise.Dès qu’un employé a un petit coup de mou, il vient se faire rebooster par l’un de ses collègues. Rien de tel pour repartir au travail en pleine forme…

Le pinkplus : Comment se fait-il ce management ne soit pas systématisé dans les entreprises !? La jouissance au travail devrait être une priorité !

Les collègues Colby Tucker et Riley Mitchell sont sollicités par leur patron pour tester son nouveau management et baiser dans une salle faite pour : une station de masturbation. Les deux hommes sont tellement chauds qu’au lieu de se masturber, ils se pilonnent le cul !

Le PDG Dante Colle célèbre le déploiement de sa « Station de Masturbation » en y mettant du sien avec son assistant, Kurtis Wolfe, et le stagiaire, Cris Knight…

Ryan Stone et Teddy Bear jouent à des jeux vidéo lorsque Ryan sort sa bite géante pour distraire Teddy du match. Ça fonctionne et Teddy abandonne le jeu pour n’être plus qu’un vide-couilles…

C’est journée « massages » ce mercredi au bureau. Et comme ça se passe dans la « Station de Masturbation », Ricky Larkin est un masseur très au courant de ce que les employés désirent. Cole Tucker veut le sucer ? pas de problème. Ricky est aussi là pour ça !

Kurtis Wolfe et Tristan Jaxx se branlent dans la « station de masturbation » puis ils s’enculent à tour de rôle !

Trent King et Jay Austin sont en réunion au bureau quand arrive Ricky Larkin avec un gâteau d’anniversaire en forme de bite pour Trent. Ricky sait ce que Trent veut pour son anniversaire, alors il sort sa bite pour que Jay fasse de même…

NOUVEAUTÉ – Dimanche 18 avril à minuit : Sex In Valencia (Crunchboy)

Crunchboy nous invite en weekend à Valence, en Espagne, pour nous prouver qu’il y a vraiment de belles bêtes de sexe !

Le pinkplus : Des plans directs pour des saillies puissantes ! Que ça gicle !!!

Miquel Dugue baise Yago Sinner !

Jess Royan troué par le TBM Josh Meza !

Victor Rom dose Bairon Hell !

Rico Vega à donf dans Dany Boss !

