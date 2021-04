Chris Damned : Le seul Français nommé aux « Grabby Awards America 2021 »

La liste des nommés aux Oscars du X gay US, les Grabby Awards America 2021, a été dévoilée. Elle est visible par tous, notamment sur le blog TheSword. Parmi toutes les stars citées, tant américaines qu’européennes, on n’a repéré qu’un seul Français : Chris Damned. Il est nommé dans les catégories meilleur newcomer et actif le plus hot.

Chris Damned ! Évidemment !!! Comme nous l’avions dit en février dernier : « Son visage de top modèle, sa belle bite non circoncise, ses tatouages de bad boy, son pseudo magnifiquement décadent… Les superlatifs ne manquent pas pour décrire tout l’effet fantasmatique que produit Chris Damned. » Et la découverte grâce au journaliste Mark Peikert que celui qu’on pensait être un Américain était en fait un Français installé en Californie n’a fait qu’accentuer notre intérêt pour le beau mâle. Son parcours est du reste étonnant. Il y a même une information qu’il n’a pas encore communiquée qui en fait définitivement notre chou chou. On attend qu’il en parle lui-même pour la rediffuser clairement, car son vrai nom serait alors indirectement révélé. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’avant le porno, quand le rêve de cet ancien mannequin était de percer dans le cinéma, il a eu un rôle – certes très court mais décisif – dans un film français MAGISTRAL !

Oui, incontestablement, on vote Chris Damned ! C’est ici, jusqu’au 30 avril !

Quant aux autres nommés, comme par exemple les porn stars…

Beaux Banks

Dante Colle

Romeo Davis

Dillon Diaz

Adrian Hart

DeAngelo Jackson

Skyy Knox

Max Konnor

Cade Maddox

Joey Mills

Josh Moore

Jake Nicola

Colton Reece

Angel Rivera

Rhyheim Shabazz

Sharok

Devin Trez

Luke Truong

Austin Wolf

… Les votes se font également ici jusqu’au 30 avril ! 🙂