Depuis lundi 11 avril, PinkTV s’est associée à l’opération nationale Jefaisletest.fr .

Nous avons rencontré Franck Desbordes, responsable de la société Blue Savanah, à l’origine de ce nouveau dispositif de dépistage.

Bonjour Franck, qu’est-ce que l’opération Jefaisletest.fr

Il s’agit d’un système simple de commande d’autotest VIH gratuits, à recevoir dans sa boîte aux lettres (ou celle d’un ami), accompagné d’une belle opération de promotion avec quelques partenaires importants de la communauté Gay/LGBT dont Pink TV.

Pour recevoir son autotest gratuit, il faut se rendre sur le site web jefaisletest.fr et remplir le formulaire en ligne. Ça prend moins d’une minute : on laisse son adresse, quelques clics, et c’est fini.

En quoi ce dispositif est-il innovant ?

Par sa simplicité, comme je viens de l’expliquer, mais aussi et surtout par le réseau partenaires que nous avons construit : ce sont des entreprises qui s’adressent à un public gay/bi/LGBT+ et qui s’engagent ainsi fortement dans la prévention et le dépistage du VIH.

Il s’agit soit de sites web à fort trafic, comme PinkTV ou Jock.life, ou de commerces en ligne qui réalisent des envois quotidiennement à leurs clients partout en France, et qui glisseront un flyer Jefaisletest.fr dans leurs envois.

Ce sont ces entreprises qui envoient les autotests ?

Non bien sûr, qu’il s’agisse de la société Blue Savanah, à l’origine de cette opération, ou de ses partenaires, aucune de ces entreprises n’est un opérateur de santé publique.

Il nous fallait donc un partenaire national pour prendre en charge le volet opérationnel ; en l’occurrence, c’est l’association Aides qui assurera cette mission. Nous, entreprises engagées, devons seulement réaliser la promotion du dispositif, le plus largement possible ; et c’est une phase très stratégique dans la réussite de l’opération ! Si on s’y met tous, associations, entreprises, particuliers, réseaux,… on peut mettre fin à l’épidémie de VIH/sida. Entre les traitements et tous les moyens de prévention, c’est aujourd’hui possible.

Il faut savoir qu’il y a encore environ 25 000 personnes en France qui ignorent être porteuses du VIH, et ainsi, le transmettent sans le savoir.

Et puis, avec cette opération, il s’agit aussi de valoriser les acteurs qui s’engagent vraiment, en l’occurrence des entreprises partenaires.

Mais si on a besoin d’un accompagnement, comment fait-on ?

On a tout prévu : si Aides a été l’opérateur retenu, c’est justement parce que l’association dispose de 72 « antennes » en France. Il était important de raisonner en termes de proximité. Ce sera l’antenne locale de Aides la plus proche de la personne qui fait la demande d’un autotest VIH qui enverra l’autotest. Mais si dans le formulaire, la personne a demandé un entretien préalable, c’est aussi cette structure qui l’assurera. Ainsi que le suivi si nécessaire.

Mais de la même manière, si la personne souhaite une rencontre physique pour ce dépistage plutôt que le faire seule à la maison, ce sera évidemment possible en se rendant dans l’antenne de Aides la plus proche.

On peut recevoir plusieurs autotests ?

Oui, si on a besoin de plusieurs autotests dans l’année, on pourra se connecter plusieurs fois sur le site web jefaisletest.fr et les commander. Il est d’ailleurs officiellement recommandé de pratiquer un dépistage tous les 3 mois s’il on a une sexualité régulière.

Quels sont les partenaires de l’opération ?

Pour cette première phase, nous débutons avec 10 partenaires : la chaîne Pink TV, le site web et l’appli de rencontres Jock.life, Rob Paris, IEM Paris, Dark-ink, AgendaQ, Strobo mag, la nouvelle chaîne podcast Ladamepipi.fr, le site d’information e-llico.com et Aides bien sûr.

Mais nous avons déjà plusieurs autres partenaires, plus nombreux encore, qui demandent à rejoindre l’opération, ce sera l’objet d’une seconde phase qui devrait être engagée dans les prochaines semaines si tout va bien. Il faut dans un premier temps valider le processus en place.

Pour la seule et première journée de lancement du site jefaisletest.fr , il y a eu plus de 100 demandes d’autotest gratuits ! L’idée semble être bonne…

Pour recevoir votre test, cliquez ici