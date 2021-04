François Sagat parmi les nommés aux « Grabby Awards Europe 2021 »

Organisés en Angleterre, les Grabby Awards Europe, anciennement Prowler Awards, ont révélé la liste de leurs nommés. Répartis dans 15 catégories, il y a beaucoup de Britanniques mais aussi d’un certain nombre de ressortissants originaires de pays francophones. En l’espèce la France, la Belgique, la Suisse et le Québec. Cerise sur le gâteau, Le Garçon Scandaleux, la multiawardisée coproduction CockyBoys et PinkX qu’on peut voir en illimité sur Pinkflix – est nommé dans la catégorie meilleur long métrage !

François Sagat, l’iconique et toujours aussi beau Français, se retrouve tout naturellement nommé dans la catégorie de la porn star internationale la plus accomplie !

Francophonie toujours, avec d’autres porn stars nommées, comme :

Axel Abysse



Valentin Amour



Maxence Angel



Timeo Blondel



Paul Delay



Etienne Erik



Leo Fox



Adam Jones



Jules Laroche



Bastien Leray



Doryann Marguet



Valentin Meunier

Liam Stone



Alexis Tivoli

… Sans oublier les labels EricVideos, Chrunchboy, DiableX et bien sûr FrenchTwinks. Non seulement son fondateur Antoine Lebel a deux films nommés dans la catégorie meilleur long métrage – Saw Gay et US Road Dick -, mais il est aussi dans les catégories réalisateur de l’année et meilleur producteur.

Pour voter pour eux et/ou d’autres, c’est ici, jusqu’au 30 avril !