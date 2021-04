Couple : Cain Marko et Jack Vidra s’aiment comme jamais et disent pourquoi…

L’année dernière, en plein confinement, les porn stars US Jack Vidra et Cain Marko s’étaient mariés chez eux. Aujourd’hui, ils sont toujours aussi amoureux l’un de l’autre. Samedi dernier, Jack a tenu à faire cette déclaration :

« Aujourd’hui, je fête le premier anniversaire de mon mariage avec ma personne préférée. Les gens disent toujours que les relations amoureuses, c’est du travail… Mais cette relation n’a jamais été qu’un cadeau. Si pendant cette année de pandémie nous sommes parvenus à être ensemble sans jamais nous disputer, je serai ravi de passer le reste de ma vie avec toi.



Je suis totalement amoureux de toi. Tous les jours. J’adore ton cœur et ton esprit. Tes petites nuances ne sont que ravissements. Dès que je pense à toi, je souris. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Tu es ma force et ma plus grande faiblesse. Tu es ma joie. Avec toi, je suis la meilleure version de moi-même. Tu étais fait pour moi et moi pour toi. Jusqu’au bout du monde… Je t’aime… »

Jack Vidra

– Photos : Haulin’ Ass / Raging Stallion Studios

Cain Marko

– Photos : Cake Shop / Raging Stallion Studios

Cain Marko n’est pas en reste, tout en étant plus explicatif et cérébral. Il a tweeté ceci :

« Il y a 18 mois, alors que j’enroulais mon bras autour de sa poitrine, j’ai eu une pensée complètement étrangère : ‘Je vais épouser cet homme.’



Trois ans plus tôt, un garçon doux et dépressif m’avait ghosté après deux mois intenses où nous étions ensemble. S’en était suivie une série de mauvais plans et de faux départs après la fin fulgurante de ma relation antérieure. Après réflexion, à 36 ans, j’avais enfin compris qu’elles étaient mes 5 lignes directrices pour les rencontres.

Le ‘Fuck Yes or No’ comme le décrit Mark Manson est devenu ma première ligne directrice. Malgré le côté fraternité de l’article original, c’est le meilleur conseil pour les rencontres que j’ai jamais lu. (le sous-titre de l’article : ‘Pensez-y un instant : pourquoi choisiriez-vous d’être avec quelqu’un qui n’est pas excité d’être avec vous?’ -NDLR)

La deuxième règle concernait la fiabilité, que désormais j’étends au concept de confiance de Brene Brown car c’est l’explication la plus complète de la confiance que j’aie jamais vue.



La troisième et la quatrième règles étaient simples :

Savent-ils ce qu’ils veulent?

Sont-ils suffisamment motivés pour réaliser leurs ambitions?

Horacio Jones a articulé la cinquième règle d’une manière qui a résonné en moi. ‘Votre présence doit être meilleure que ma solitude.’

C’était tout : juste un gars à la recherche d’un autre gars très motivé, conscient de lui-même et digne de confiance qui est excité à l’idée de passer du temps avec moi autant que moi à l’idée de passer du temps avec lui.

Et puis je l’ai trouvé, et il y a un an, jour pour jour, je l’ai épousé.



La dernière année a été merveilleuse. Elle n’a toutefois pas été parfaite.

La quarantaine nous a emmerdés. Nous avons eu nos désaccords et nos différences, mais cela n’a été que des bagatelles.

J’ai pu passer presque une année entière, sans interruption, avec ma personne préférée.

Le plus curieux est arrivé : les cicatrices émotionnelles des relations passées, ses bords endurcis par les trahisons ou la négligence se sont toujours plus adoucis, estompés.

Son amour m’agrandit et me révèle à moi-même. Je t’aime… Merci à toi, pour la meilleure année à ce jour… »