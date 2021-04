Beau Butler, nouvel exclusif de Falcon | NakedSword !

Le géant du X gay US Falcon | NakedSword a annoncé avant-hier que le viril et musclé Beau Butler comptait désormais parmi ses nouveaux exclusifs. « Trouver un new cumer si épatant et talentueux est une bravoure dans cette industrie. Beau a toutes les caractéristiques que nous recherchons chez un exclusif Falcon | NakedSword. » assure ainsi Tim Valenti, le big boss. Pour l’intéressé, ce qui lui arrive est un rêve qui devient réalité…

« À mes yeux, les marques Falcon | NakedSword sont légendaires. J’ai toujours rêvé de me lancer dans le porno, et cela me stupéfie d’être dans une entreprise avec une histoire et une réputation comme celle-ci. Devenir un exclusif de Falcon | NakedSword signifie faire partie d’un héritage porno emblématique et d’intégrer un groupe d’hommes incroyables, à la fois devant et hors caméra. J’ai été stupéfait que Tony Dimarco ait aimé ma performance et m’ait proposé au final le contrat d’exclusivité avec le studio. »

En allant sur le Twitter de Beau Butler, on découvre qu’il s’est aussi associé à un autre héritage porno emblématique de la culture gay. Tom of Finland. Il est mannequin pour une marque de vodka qui a obtenu l’agrément de la Tom of Finland Company d’utiliser le nom de l’artiste. Et les poses que lui et les autres modèles prennent s’inspirent des dessins du maître. Top beau…