Que des mecs sans tabou cette semaine sur PinkX ! (26 avril – 2 mai)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 26 avril à minuit : Be My Cum Dump (BulldogRaw)

Ces mecs aiment le cul et le foutre est leur moteur ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Une radicalité pornographique avec son lot de petites frappes britanniques et de mâles typés méditerranéens.

Alejandro Alvarez domine Gaston Croupier qui adore se faire prendre à quatre pattes…

– Photos : Be My Cum Dump / BulldogRaw

Sergi Rodrigez, de la bonne chair à baiser dont se repaît Graig Daniels !

– Photos : Be My Cum Dump / BulldogRaw

Le beau tatoué McKenzie Cross se fait Brent Taylor, mec viril au cul très ouvert ! Les deux gardent leurs chaussettes pendant la baise, une pratique so British !!!

– Photos : Be My Cum Dump / BulldogRaw

La petite frappe Samba met au bout de sa grosse queue la tronche et le derche de Skikes, autre petite frappe…

– Photos : Be My Cum Dump / BulldogRaw

Mardi 27 avril à minuit : Beautiful Boys (JakeJaxson-CockyBoys)

Jake Jaxson a sélectionné les plus beaux garçons pour notre plaisir et le leur ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Un film qui porte très bien son nom !

Sean Ford et Troy Acola se désirent et s’ébattent amoureusement…

– Photos : Beautiful Boys / JakeJaxson-CockyBoys

Le new cumer Andreo Matteo est pris sous l’aile protectrice du sublime Josh Moore…

– Photos : Beautiful Boys / JakeJaxson-CockyBoys

Autre new cumer, Mateo Vice teste le pouvoir de sa queue sur le CokyBoy Levi Karter

– Photos : Beautiful Boys / JakeJaxson-CockyBoys

Le petit cul du joli Grayson Lange est dilaté par le pieu de chair du CockyBoy Cory Kane…

– Photos : Beautiful Boys / JakeJaxson-CockyBoys

Mercredi 28 avril à minuit : Room 106 (Falcon Studios)

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s’est passé dans une chambre d’hôtel avant que vous ne l’occupiez ? Si les murs pouvaient parler, quelles histoires raconteraient-ils ? Un trio et quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Des scénarios sympas, une réalisation très pro, des modèles sexe et divers… et le trio est vraiment top ! Devin Franco excelle dans les rôles de power bottom insatiable !

Lorsque les compagnies aériennes annulent brusquement les vols de Pierce Paris et Jay Dymel, ils sont obligés de partager une chambre d’hôtel pour la nuit. Mais ce qui était un désagrément devient vite un plaisir inoubliable. Jay gémit de plaisir sous les coups de boutoir que lui assène Pierce !

– Photos : Room 106 / Falcon Studios

Les ouvriers Nic Sahara et Roman Todd retournent dans leur chambre après le travail. Roman saute sous la douche, jetant ses sous-vêtements de côté. Plus tard dans la nuit, Roman surprend Nic en train de renifler ses sous-vêtements. Il comprend que son collègue aime aussi les mecs et il en profite pour flip-floper avec lui !

– Photos : Room 106 / Falcon Studios

Cazden Hunter se sent seul et il est en manque. Un plan cul le calmerait grave. Jack Hunter fera l’affaire !

– Photos : Room 106 / Falcon Studios

Après avoir prêché de porte à porte, les missionnaires Justin Matthews et Zander Lane se reposent dans leur chambre d’hôtel. Un magazine gay découvert sous le lit a l’effet attendu… Ni l’un ni l’autre ne peut contenir ses pulsions…

– Photos : Room 106 / Falcon Studios

Alors que Pheonix Fellington et Liam Cyber sont en train de commencer leur affaire, le livreur de pizza Devin Franco frappe à la porte. Hum… Devin se montre très intéressé par ce qu’il voit. Ça tombe bien. La réciproque est vraie. Et d’un commun accord, Pheonix et Liam lui donnent en guise de pourboire de bons coups de bite !

– Photos : Room 106 / Falcon Studios

Jeudi 29 avril à minuit : Creamy Cum-Holes (UKNakedMen)

Des daddies s’offrent à de jeunes mecs et vice versa ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : De beaux Espagnols et Européens de l’Est pour une production britannique hyper bandante !

John Decker baise Dom Ully !

– Photos : Creamy Cum-Holes / UKNakedMen

Antonio Miracle se fait mettre dans la cuisine par Yah-Jil !

– Photos : Creamy Cum-Holes / UKNakedMen

Gerasim Spartak saute Ryan Cage !

– Photos : Creamy Cum-Holes / UKNakedMen

Dans un sex-club, Yago Sinner se soumet à la queue de Rafa Marco !

– Photos : Creamy Cum-Holes / UKNakedMen

Vendredi 30 avril à minuit : Hog Wild – A Dirty Biker Gang Bang (Channel1Releasing)

Dans un garage rempli de beaux mâles baraqués et tatoués, Sean Duran (avec des yeux d’un bleu magnétique) ressent toute cette testostérone bouillonnante autour de lui et ne désire qu’une seule chose : goûter à toutes ces bites et se faire défoncer. Avec capote.

Le pinkplus : Sean Duran transpire le sexe par tous les pores ! Et ses yeux sont d’un bleu si magnétique !! Woaw !!!! Face à un tel homme comment ne pas penser à la baise ?! Son gang bang transpire la masculinité exacerbée.

NOUVEAUTÉ – Samedi 1er mai à minuit : Diary of a Sex Addict (Falcon Studios)

Quand on es accro au sexe, on peut niquer n’importe où, avec n’importe qui, même et surtout avec de parfaits inconnus ! Voici les confidences de d’un sexopathe amené à en rencontrer d’autres. Un trio et quatre duos sans capote + un duo consistant en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Colton Reece et Devin Franco ! Colton est étonnant par le contraste entre son doux visage et l’agressivité de sa bite. Quant à Devin, on en rougit en pensant à toutes les expressions flatteuses – et salaces ! – qu’il nous évoque. Et là en plus il se fait double-pénétrer !!! 🙂 Film après film il confirme son statut d’ hyper s***** exigeante !!! 🙂 🙂

Lorsque Jack Hunter et Devin Franco se découvrent dans les toilettes publiques, un simple regard suffit à les convaincre qu’ils veulent la même chose : POMPER !

– Photos : Diary of a Sex Addict / Falcon Studios

Colton Reece est à la recherche d’un bon cul à remplir quand il croise Casey Jacks dans son immeuble. Les deux papotent et Casey invite Colton chez lui… Colton va délicieusement le défoncer !

– Photos : Diary of a Sex Addict / Falcon Studios

À la recherche d’un appart, Devin Franco bénéficie des services d’un agent immobilier sexy et TBM : Mateo Fernandez…

– Photos : Diary of a Sex Addict / Falcon Studios

Après s’être dévisager, le barman Kurtis Wolf et le client Hunter Smith se précipitent dans une zone réservée au personnel. Là, Kurtis à toute liberté pour le besogner !

– Photos : Diary of a Sex Addict / Falcon Studios

Colton Reece a maté Hunter Smith se faire baiser par le barman. Il veut aussi profiter du trou du passif. Il l’accoste et ça se fera au pieu…

– Photos : Diary of a Sex Addict / Falcon Studios

Après une journée de travail éreintante, Devin Franco se rend à un sex-club et met son cul en l’air pour qu’un inconnu puisse le pilonner. Christian Finch et Colton Reece apprécient son don de soi jusqu’à le double-pénétrer !

– Photos : Diary of a Sex Addict / Falcon Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 2 mai à minuit : Bravo Boys Band 4 (BravoFucker)

Pablo Bravo enchaîne les plans pour le plus grand plaisir des mecs qui adorent sa bite qui est grosse, ferme et juteuse ! Pablo appelle parfois un pote pour en profiter. Deux trios et deux duos sans capote.

Le pinkplus : Pablo Bravo impose en beauté son insatiable envie de trouer des mecs qui ne sont physiquement jamais semblables. Et que dire d’Andréa High X ? On est subjugué par sa joliesse et son endurance. Son trio où il se fait double-pénétrer le propulse d’office au rang des new cumers qui mériteraient de rafler une moisson d’Oscars du X gay !

Pablo Bravo reçoit Tommy qui est très en demande de sa queue…

– Photos : Bravo Boys Band 4 / BravoFucker

Pablo Bravo n’est que reconnaissance pour le Dr.Amour et son cul mis en valeur par un jock-strap style marin…

– Photos : Bravo Boys Band 4 / BravoFucker

Pablo Bravo profite à nouveau de Tommy tout en ne se privant pas de baiser également son colloc Zach.

– Photos : Bravo Boys Band 4 / BravoFucker

Le tout mignon Andrea High X trop heureux de se faire prendre à tour de rôle, puis d’être double-pénétré par Pablo Bravo et le cagoulé Blacky TBM.

– Photos : Bravo Boys Band 4 / BravoFucker

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.