François Sagat : « La barbe ne fait pas l’homme »

le magazine gay britannique de référence Attitude vient de mettre en valeur François Sagat. Non seulement il fait l’une des couv’ de ce numéro spécial « sexe et sexualité », mais il est décrit ainsi : « légendaire pin-up mâle », « aussi célèbre que Lady Gaga ou Jésus ». Woaw !!! Il y a aussi cette phrase qui en fait une personnalité atypique :

« Il y a quelque chose dans la « marque » Sagat qui a permis à l’acteur et au mannequin de transcender le fait d’être classé comme étant seulement une porn star gay comme une autre et d’entrer dans le domaine de l’art, rendant flou les frontières du porno tout en adoptant un côté féminin malgré une extériorité sombre et dure. »

Cette dichotomie apparente est l’un des thèmes auquel Attitude donne la parole à François. Extraits :

« Je me considère toujours comme un homme cis-genre, plus ou moins. Mais je n’ai pas peur de jouer avec ma féminité et d’être en talons ou en bas ou quoi que ce soit. C’est plus intéressant pour moi que la personne que je suis ‘censée’ être. »

« Lorsque vous choisissez d’être très à l’aise avec les genres, vous choisissez également vos personnes, vous définissez celles qui sont intéressées à accepter votre expérience. Je ne me suis jamais vraiment soucié de décevoir les gens. »

« On doit se considérer comme ayant une palette d’identités… Je pense qu’il y a des variations. Je pense toujours en pourcentage. Parfois, j’ai 50% de féminité. Peut-être que cette semaine je suis plus brute. »

« La barbe ne fait pas l’homme. »

Pour découvrir l’intégralité de l’interview, c’est dans Attitude en support papier et en version numérique. Le site nous permet toutefois de retrouver un François résolument queer, en texte et en photos. Celles-ci sont signées Ferry Van Der Nat.