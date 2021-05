Le programme torride de la semaine sur PinkX ! (3 – 9 mai)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 3 mai à minuit : Porn Initiation (CrunchBoy)

En Italie et en Espagne, Jess Royan trouve matière première à ses fantasmes et aux nôtres ! Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Un casting hyper excitant. Une caméra bien vicieuse !

Milan. Nicola Antonio propose à Jess Royan de le filmer avec un débutant, le latino Andres Diaz…

– Photos : Porn Initiation / CrunchBoy

Madrid. Le beau gitan Pablo Hierro et le minet James Silver se retrouvent pour une défonce muy caliente !!!

– Photos : Porn Initiation / CrunchBoy

Madrid : Ery Betto baisé à tour de rôle par Rafa Marco et Yah-Jil au Boyberry, haut lieu de baise gay de la capitale espagnole…

– Photos : Porn Initiation / CrunchBoy

Milan. Nicola Antonio a pour meilleur ami Miguel Velasco, un bel hétéro open pour faire son 1er porno gay. C’est OK pour Jess ! À la condition qu’il suce direct et se fasse ensuite exploser la rondelle !

– Photos : Porn Initiation / CrunchBoy

NOUVEAUTÉ – Mardi 4 mai à minuit : Dans les coulisses du porno (HPG)

HPG nous donne quelques conseils pour devenir un acteur porno pro et nous invite sur son tournage. Une partouze et un duo sans capote.

Le pinkplus : Quand le porno se fait documentaire ! 😉 Des mecs sexy !

Mercredi 5 mai à minuit : Hot House Flippers (Hot House)

Vous souhaitez rénover votre maison et l’équipe de Stéphane Plazza n’est pas disponible ? Pas de problèmes : nous avons trouvé une équipe de décorateurs, architectes d’intérieur et chefs de chantier qui sauront vous plaire ! Ils se feront un plaisir d’inspecter les lieux et vous proposer des solutions très personnalisées. Côté outillage, pas de crainte, ils sont tous très bien équipés. Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Que de beaux mecs !!! Certains de nos Marseillais tatoués pourraient d’ailleurs faire de la figuration dans ce film. Et si on continue dans la comparaison, on se dit que Les Marseillais c’est trop soft !!! Ils ne savent pas profiter comme nos « Hot House Flippers » !!!

Vincent OReilly, le paysagiste aux magnifiques tatouages fleuris, et Dalton Riley, le beau et TBM ouvrier chef, font une pause sexe…

– Photos : Hot House Flippers / Hot House

Peintre en bâtiment, Nic Sahara est en avance sur son travail. Dalton Riley apprécie son implication et les deux profitent d’une baise torride !

– Photos : Hot House Flippers / Hot House

Les plombiers Beaux Banks et Dan Saxon travaillent dans la cuisine. Quand il est temps de faire une pause bien méritée, Dan exhibe sa grosse bite épaisse. Beaux ouvre la bouche et écarte les cuisses, tout naturellement…

– Photos : Hot House Flippers / Hot House

Architecte d’intérieur de renom, Colby Tucker est accueilli par l’hôte de la real TV Austin Avery. En vérifiant l’avancement des travaux, ils en profitent pour se mettre à poil et baiser. Les caméras filment comme précédemment tout !!!

– Photos : Hot House Flippers / Hot House

Ryan Rose et Austin Avery révèlent à Wess Russel la rénovation des lieux. Et quelle meilleure façon d’en profiter qu’en baisant avec les animateurs de l’émission !

– Photos : Hot House Flippers / Hot House

Jeudi 6 mai à minuit : Nikeurs de Téci 2 (Citébeur)

Les mâles Alpha de chez Citébeur s’occupent parfaitement de leurs proies consentantes… et endurantes ! Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Les mecs et les situations sont tellement sexe !!! Un peu plus de 20 ans après sa création, Citébeur prouve que le fantasme « cité » est toujours aussi percutant et d’actualité. Avec une différence depuis environs deux ans. Au niveau des scénarios, les actifs s’assument de plus en plus comme des gays. On n’a plus seulement affaire à des hétéros en rut pour qui un trou est un trou.

Mathieu Ferhati se rencarde avec Chris Llesca pour un plan cul direct sans bla bla. Chris se prend des coups durs de bite dans sa gorge profonde, puis dans son boule rendu béant !

– Photos : Nikeurs de Téci 2 / Citébeur

Samy Lakhdar a bien organisé son confinement. Le sexy rebeu gay a mis 2-3 potes de cités dans ses contacts favoris, et il appelle tantôt l’un tantôt l’autre pour « prendre un café » chez lui. Aujourd’hui c’est Sultan MMXII, un sexy black de cité, qui lui rend visite…

– Photos : Nikeurs de Téci 2 / Citébeur

Tahar offre sa grosse bite de rebeu à Matteo. Le jeune cefran bogoss est très motivé pour endurer un max !…

– Photos : Nikeurs de Téci 2 / Citébeur

Depuis qu’il s’est installé en France, le sexy Sultan MMXII enchaine les rencontres gays. Bogoss comme il est, il n’a pas de difficultés à trouver une bon passif qui va saliver sur sa grosse bite. Mais l’idée de se faire sodomiser lui titille. Mathieu Ferhati sait le convaincre à s’ouvrir à sa queue béton !

– Photos : Nikeurs de Téci 2 / Citébeur

Quand le lascar Juan Florian voit un beau mec gay, viril et poilu, il a direct envie de le trouer ! Max le Portugais correspond pile poil à ses fantasmes brutaux… et amoureux !

– Photos : Nikeurs de Téci 2 / Citébeur

NOUVEAUTÉ – Vendredi 7 mai à minuit : A Man And His Boy 2 (CockyBoys)

Il y a quelque chose à dire à propos de l’interaction charnelle entre un homme plus âgé et plus viril et un homme plus jeune, doux et caressant. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Toutes les scènes sont hottissimes ! Avec une mention spéciale pour le duo étonnant entre la bombe brésilienne Alam Wernik et Chris Loan, notre Frenchy. Celui-ci est au top de sa forme et de son pouvoir de séduction !

Le grand et musclé Austin Wolf exerce sa pleine domination sur le très en demande Sean Ford…

– Photos : A Man And His Boy 2 / CockyBoys

Chris Loan et Alam Wernik éprouvent immédiatement une attirance mutuelle. Après avoir sucé Chris, Alam se regarde dans le miroir alors que la grosse bite de Chris glisse dans son beau cul rond !

– Photos : A Man And His Boy 2 / CockyBoys

Lors d’une des fameuses fêtes organisées chez CockyBoys, Nico Leon et Max Konnor se sont très bien entendus et ont décidé qu’ils devaient faire une scène ensemble. Le rêve est devenu réalité : Max baise intensément Nico en extérieur…

– Photos : A Man And His Boy 2 / CockyBoys

Attraction mutuelle entre Brock Banks et Ty Mitchell ! Après avoir limé le trou chaud de Ty, Brock libèrera un geyser de foutre qui engluera le visage de Ty !

– Photos : A Man And His Boy 2 / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Samedi 8 mai à minuit : Making Moves (Hot House)

Prenez de beaux mecs, des bites vigoureuses et des culs peu farouches et tout naturellement vous libérez les pulsions et obtenez des corps à corps bien rythmés. Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Que des bombasses !!! À la réalisation avec Trenton Ducati, Jasun Mark, un transfuge de TitanMen. Ce label n’a rien sorti de nouveau depuis 2018.

Après une longue journée, le superbe Arad Winwin n’a qu’une hâte : retrouver Angel Rivera et le trouer à volonté !

– Photos : Making Moves / Hot House

Propriétaire d’un club de gym, Quin Quire constate que son employé Johnny Ford en a fini avec l’entretien des salles. Au lieu de le laisser partir, Quin insiste pour que Johnny avale sa grosse bite et se la prenne profond dans le cul. Johnny est ravi de la proposition !

– Photos : Making Moves / Hot House

Le délicieux minet Matt Lockwood bénéficie de l’aide d’Arad pour ses étirements dans la salle de sport…

– Photos : Making Moves / Hot House

Dès que Nic Sahara rentre de la salle de sport, il ne pense qu’à niquer son boyfriend Greyson Lane…

– Photos : Making Moves / Hot House

Devin Franco et Quin Quire ont terminé leurs entraînements et ont très envie l’un de l’autre. Ils concluront au pieu, en mode flip-flop !

– Photos : Making Moves / Hot House

Dimanche 9 mai à minuit : Minets à baiser (FrenchTwinks)

Ils sont jeunes, mignons et très coquins. Deux trios et un duos avec capote.

Le pinkplus : Extrêmement efficace, avec un bon petit train et les gémissements hyper excitants d’Erwan Lamour. Un des derniers films du regretté Baptiste Garcia.

Pour ne pas avoir trop chaud, Erwan Lamour, Jules Laroche et Gabriel Lambert se sont mis en boxer devant le poste télé. Au programme, du sport, ce qui ennuie Gabriel et Erwan. Gabriel tente de s’emparer de la télécommande, une dispute éclate mais la paix revient entre les trois grâce au sexe, avec en prime un petit train : le TBM Jules encule Gabriel qui encule Erwan !

– Photos : Minets à baiser / FrenchTwinks

Enzo Lemercier donne un cours de rattrapage en histoire à Erwan Lamour. Mais ce dernier ne retient rien. Son QI est à désespérer. Son cul est au contraire à se damner. Enzo y succombe volontiers !!!

– Photos : Minets à baiser / FrenchTwinks

Baptiste Garcia n’est pas content : Corentin Tessier et Erwan Lamour ont oublié qu’il se partageaient l’appart et ont commencé à se faire des câlins sans lui. Quel égoïsme ! Mais les deux coquins voient bien tout l’avantage d’ajouter Baptiste dans leurs ébats !!!

– Photos : Minets à baiser / FrenchTwinks

