Marc MacNamara, nouveau réalisateur de NakedSword !

Si Falcon | NakedSword nous a habitué à communiquer sur les contrats d’exclusivité les liant à des acteurs porno, il vient de surprendre en annonçant ce type de contrat avec Marc MacNamara. Concrètement, c’est lui qui remplace la mutiawardisée mr. Pam. Réalisatrice attitrée de NakedSword depuis 2012, elle a en effet décidé de voler de ses propres ailes l’année dernière en créant sa propre structure : Wham Bam Pictures (lire ici).



Marc MacNamara, un réalisateur glamour des plus séduisants en plus d’être talentueux…

– Photos : Marc MacNamara

Les réalisateurs sont-ils aussi importants que les porn stars et les labels. Pour ce qui est de Marc MacNamara, la réponse est OUI : il est gage de qualité et d’audace !

Chez Lucas Entertainment, il avait réalisé en 2011 avec mr. Pam et Michael Lucas le multiprimé Assassin. On lui doit aussi certains des plus gros succès chez Men, comme en 2017 Pirates : A Gay XXX Parody qui a également récolté une moissons d’Oscars du X gay. Quant à son premier film chez NakedSword, A Murdered Heart, il a lui aussi impressionné. Par son thème : la réorientation de la sexualité des gays via les soi-disant « thérapies de conversion ». Par son casting : le retour de Johnny Hazzard et Jessy Ares associés à des porn stars du moment ainsi qu’au réalisateur qui joue le rôle non porno du directeur de l’établissement. Et A Murdered Hear a aussi impressionné par ses prix : Film gay de l’année aux XBIZ Awards 2021 et Meilleur film aux GayVN Awards 2021. Revoici la bande-annonce soft de ce porno pas comme les autres…

Quelques trois autres films de MacNamara sont déjà sortis chez NakedSword avant l’annonce de son contrat d’exclusivité. À noter toutefois que le réalisateur aura aussi pour mission de développer le label en sortant des sentiers battus. À suivre…