Denis Vegas et Mr. Gay Pride Cádiz, c’est du sérieux !

« Où est-on le mieux que dans une maison où il y a de l’amour ? Quand quelque chose d’aussi simple vous fait ressentir que vous êtes comme un roi, c’est que vous avez trouvé votre place… » La super porn star ibérique Denis Vega est très amoureux d’un bogoss espagnol aux yeux bleus, un certain Andrés Bautista. La réciproque est vraie. Les deux ont officialisé leur relation en août 2020 et ça dure…

Photos : Denis Vega et Andrés Bautista

Andrés Bautista n’est pas un inconnu pour la communauté gay espagnole. Il fut Mr. Gay Pride Cádiz 2019 et premier dauphin de Mr. Gay Pride España 2019. Dans la vie civile il est docker et accessoirement mannequin. Hum… Un mec des plus sexy et élégant, quoi qu’il porte ou ne porte pas ! 😉

Photos : Andrés Bautista

Souhaitons au couple le meilleur. Que pour Denis, Andrés soit vraiment le bon. On se souvient qu’en 2019, il fut éperdument amoureux d’un autre…