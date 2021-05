France Télévisions et TÊTU contre les discriminations envers les LGBT+

Le 17 Mai 2021 sera la journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie et à cette occasion, France Télévisions et TÊTU annoncent s’associer pour « promouvoir une société plus inclusive en révélant dès le 11 Mai une série d’extraits d’un film signé Benoît Pétré, un véritable hymne à l’amour inspiré par le texte du morceau d’Hoshi “Amour Censure” lu en voix off par Vanessa Paradis. »

A travers les 3 extraits du film qui sera diffusé à l’antenne, des couples de gays, lesbiens ou trans témoignent, se révèlent au grand jour et il n’y a que de l’amour sincère. C’est la vie de tous les jours qui s’enchaîne, intime et banale.

Nous vous proposons de voir ce film qui montre que “il n’y a pas d’amour censure, il n’y a que de l’amour sincère”.