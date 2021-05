Gingerbitch et LadyMissTik représentent la France à la « WorldFetish »

Le show « EuropFetish » devenu mondial pour sa deuxième saison se déroulera grâce à la « SLFC » (Spanish Leather & Fetish Community) en ligne, samedi 15 Mai à partir de 19h. Nous avons rencontré les candidats pour la France : Greg et Cédric alias Gingerbitch et LadyMissTik

Hello les filles ! pouvez-vous vous présenter ? Qui est qui ?

Gingerbitch – Hello hello hello, je suis Gingerbitch

MissTik– et moi Lady MissTik, un couple dans la vie et un duo d’enfer sur scène! Artistes, Dragqueens hystériques, la quarantaine, niçoises et aussi croqueuses de paillettes. En bref, 200Kg de bonheur et de pure folie.

Comment avez-vous été choisies pour le concours ?

Gingerbitch– C’est simple! @manu.leather, un ami et aussi le créateur de l’association Fetiche niçoise EVIDENCE et qui est aussi un de nos fidèle supporter, nous a proposé de faire un clip vidéo dans lequel il apparaît d’ailleurs en compagnie de deux autres membres de l’association @anthonyleather13 et @orelleather, afin de représenter notre pays au WORLDFETISH SHOW CONTEST 2021. Ça a été une évidence pour nous de relever ce défi.

Et pouvez-vous nous donner un indice sur le choix de la chanson ?

MissTik – Bande de petits curieux… même sous la torture, nous ne dévoilerons rien! Il vous faudra attendre le 15 Mai pour découvrir l’artiste et la chanson choisies.

Gingerbitch– Le seul indice que l’on peut vous donner, comme prévu par le règlement du concours, c’est qu’il s’agit d’une chanson ayant représentée la France lors du plus célèbre concours Européen de musique.

La France a gagné l’année dernière donc le challenge est de taille, pas trop impressionnées ?

MissTik – Même pas peur! LOL

Gingerbitch – Après le triomphe de nos amis Puppies parisiens lors de la première édition, cette année nous rasons la moustache et allons essayer d’aboyer aussi fort qu’eux pour tenter une deuxième victoire. WOOF WOOF! (Mais nous on est plutôt deux vieilles chattes, LOL).

Et Barbara PRAVI, vous allez la supporter le week-end d’après ?

MissTik – Bien entendu que nous allons la supporter, elle se présente avec une jolie chanson à texte. Et pour la petite histoire, on s’était présentées aussi cette année à ce grand concours de musique, mais ils nous ont expédiées comme égéries au Salon de l’Agriculture .

Et vous, après le concours de samedi, on peut vous voir où ?

MissTik – Dès le mois de Juin, vous pourrez nous revoir mettre le feu sur la scène du SWING, 10 rue Defly à NICE, ainsi que dans plusieurs établissements de la Côte d’Azur comme le GLAM BAR, Le SUNSET… mais aussi dans des évènements publics ou privés, on s’adapte: mariages, baptêmes, bar-mitsva, maisons de retraites… et oui! Après les vaches on a aussi la côte auprès des papis.

Alors, pour voir le show, samedi, on fait comment ?

Gingerbitch – Le show aura lieu en live le Samedi 15 Mai dès 19H00 sur les pages Facebook SLFC (Spanish Leather and Fetish Community) ou la page WORLD FETISH SHOW CONTEST 2021:

Un lien sera mis en ligne au dernier moment pour pouvoir se connecter au Live.

Pour ce qui est des votes, cela se fera via l’application Telegram.

Pour finir, juste une petite question, qui est la plus belle des deux ?

Gingerbitch: « On a chacune un style de Drag différent, MissTik performe dans un univers plutôt moderne et visuel, alors que moi je suis plutôt dans le populaire et le burlesque. Cela dit, ne le dites pas à MissTik mais bien évidement que la plus belle c’est moi »

MissTik: « Attends de croiser un miroir bitch, tu verras que ton talent est loin d’être aussi gros que tes fesses! »

Merci le filles et m…. pour samedi !

Pour les suivre et les encourager leur lien Instagram :

MissTik et Gingerbitch