Les rêves sont réalité ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 15 mai à minuit : Dreams Can Cum True (Staxus)

Vous rêvez de grosses bites et d’enfoutrage ? Sachez que les rêves sont facilement réalisables quand on agit en conséquence pour se créer des opportunités ! Cinq duos sans capote.

Le manplus : Le petit train !!! Staxus sait vraiment choisir ses minets ! Qu’est-ce qu’on aimerait les rencontrer pour de vrai !!! Ok. Ce rêve est peut-être plus compliqué à réaliser que de se faire sauter par la première grosse bite venue ! 😉

Chase Anderson nique en beauté Kris Wallace !

En sandwich ou en petit train, Sven Laarson aime être au milieu de Chase Hunt et Marcel Lavrov !

Le magnifique Yuri Adamov vigoureusement niqué par le nom moins délicieux Chase Hunt !

Max Walker à donf en Mike James !

Le superbe Orlando White défonce avec amour Yuri Adamov !

Dimanche 16 mai à minuit : Paris secret (Menoboy)

Ludo, le réalisateur producteur de Menoboy, filme des plans culs dans différents quartiers de Paris. Huit duos avec capote.

Le manplus : La parodie X gay de feue l’émission Paris dernière.

Dans un love-hotel de la rue Saint Denis, Eddy Crunch se fait prendre par le lascar TBM Steph Killer !

Dans la réserve du sex-shop gay où il travaille, Rudy a droit à la queue XXL de son collègue…

Du côté des Buttes Chaumont, dans une chambre, Enzo Di Karina pénètre intensément Matt Kennedy…

La porn star Greg Centuri a invité Ludo pour le filmer en pleine action avec Eddy, un de ses plans cul parisiens…

Autre plan cul : Derevko Alvez et Sacha ! Ça débute dans la cuisine pour continuer dans la chambre…

Employé d’un sex-shop gay situé rue de la Cossonnerie, Jonathan aime se faire sauter par des clients. Ludo lui en ramène un de très bien monté : Steph Killer !!!

Dans une chambre d’hôtel du 20e arrondissement, Kamzouz et Smooky se branlent en regardant un porno gay !

Chez Rudy et Illya Ria, Ludo allume à peine sa caméra que les deux jeunes hommes mettent en action baise !!!

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.