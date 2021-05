Meilleur Newcomer aux « GayVN Awards 2020 », Alex Riley est décédé. Il avait 22 ans…

« À tous les amis et fans d’Alex… Ce lundi j’ai eu un appel de son meilleur ami. Il m’a annoncé qu’Alex est décédé tôt dans la matinée de dimanche. Demeure en paix bébé. Tu feras toujours partie de moi où que la vie m’amène. »

C’est Jacob Hansen, boyfriend d’Alex Riley et exclusif de HelixStudios, qui est le premier à avoir diffusé via les réseaux sociaux cette triste nouvelle. Lui-même exclusif de Helix depuis 2019, Alex était l’une des stars les plus en vue de l’industrie du X gay. Lors des GayVN Awards 2020 il avait remporté le prix du meilleur newcomer. Au moment où s’écrivent ces lignes, on ignore la cause de sa mort. Il avait seulement 22 ans.

Parmi les innombrables messages de condoléances, celui d’HelixStudios : « Nous avons le cœur brisé par la perte d’Alex Riley, l’un des jeunes performeurs les plus dynamiques et les plus talentueux avec lesquels nous avons eu le privilège de travailler. Veuillez respecter la vie privée de sa famille pendant cette période extrêmement difficile. Nous t’aimons, repose en paix Alex. »

Né et élevé à Dallas, au Texas, Riley voulait faire du porno dès sa majorité et avait commencé à faire de la cam pendant ses deux ans à la fac. Il avait aussi tourné pour quelques studios, comme NextDoorStudios, avant d’être un exclusif de HelixStudios. Il y a tourné une trentaine de scènes. Principalement actif, il a notamment eu pour partenaires son boyfriend jacob Hansen, Jordan Lake, Damien Elis, Tyler Sweet et Ashton Summers.

Athlète de piste hors pair au lycée et à l’université, Riley était un grand fan de Michael Jackson, American Horror Story et l’équipe de football américain les Cowboys de Dallas.

Pour couvrir les frais des obsèques, une levée de fonds a été organisée sur GoFundMe.

Toutes nos condoléances à sa famille, ses proches et amis.

RIP