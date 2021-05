Le programme du week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 22 mai à minuit : Summer Break (Sauvage-Staxus)

L’été ne fait que commencer pour ces minets. On commence par suivre Daniel dans sa maison de vacances au milieu de nulle part. Son seul divertissement sera d’étudier, jusqu’à ce que les jardiniers arrivent…

Le manplus : Daniel Karrington double-pénétré !

Les jardiniers Danny Jones et Nick Fox double-pénètrent Daniel Karrington !

– Photos : Summer Break / Sauvage-Staxus

Adam Harper fait gémir de plaisir Timmy Williams qui s’empale sur sa bite !

– Photos : Summer Break / Sauvage-Staxus

John Hardy baisé en plein air par Felix Jakes !

– Photos : Summer Break / Sauvage-Staxus

Daniel Karrington et Danny Jones se baisent dans le verger !

– Photos : Summer Break / Sauvage-Staxus

Dimanche 23 mai à minuit : Super Size Me 7 (BarebackMonsterCocks-Staxus)

C’est la série qui ne cesse de s’agrandir ! Le réalisateur John Smith présente une autre opus avec des garçons encore plus chauds, plus excités et de belles bites !

Le manplus : Devon LeBron ! Il n’y a pas dire, c’est envoûtant une trèèèèèèès grosse bite !!!!

Devon LeBron et ses 29 cm font fureur en Connor Levi !

– Photos : Super Size Me 7 / BarebackMonsterCocks-Staxus

Felix Webster dilate de son chibre épais le trou de Zac Todd !

– Photos : Super Size Me 7 / BarebackMonsterCocks-Staxus

Sven Laarsen et Ryan Olsen en mode flip-flop !

– Photos : Super Size Me 7 / BarebackMonsterCocks-Staxus

Chris Hollander et Adam Brooke en toute versatilité !

– Photos : Super Size Me 7 / BarebackMonsterCocks-Staxus

