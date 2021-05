Le programme obsédant de la semaine sur PinkX ! (24 – 30 mai)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 24 mai à minuit : Two Dick Minimun (Raging Stallion Studios)

Dans les cruising-bars, même à leur fermeture, il se passe des choses. Les derniers clients se mélangent au personnel, on suce des mecs que l’on ne connaît pas et on troue des culs anonymes ! Plan à quatre à pipes et quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Ambiance à la fois sophistiquée, fantasmatiques et réaliste. Le grand écart de Manuel Skye quand il se fait sodomiser est impressionnant !

Dans le bar il y a encore deux clients en harnais (Jack Vidra et Jack Andy) qui jouent au billard. Ils commencent à exhiber leur bite. Les deux barmen (Manuel Skye et CJ Phillips) les regardent et les rejoignent…

– Photos : Two Dick Minimun / Raging Stallion Studios

Bien chauffé par le plan à quatre branlettes-pipes, CJ Philipps ouvre son cul à Manuel Skye…

– Photos : Two Dick Minimun / Raging Stallion Studios

Jack Vidra est cho, en mode cruising-harnais, la queue sortie du jean. Aguiché, Mike Stallone vient la prendre au fond de la bouche… et du rectum !

– Photos : Two Dick Minimun / Raging Stallion Studios

Jack Andy a bien fait de sortir ! Michael Roman lui donne plus encore que ce qu’il espérait : un physique, une force, une jouissance inoubliable.

– Photos : Two Dick Minimun / Raging Stallion Studios

Manuel Skye et Mick Stallone se baisent autour et sur le billard. L’écartement des cuisses de Manuel quand il se fait mettre est extraordinaire !!!

– Photos : Two Dick Minimun / Raging Stallion Studios!

Mardi 25 mai à minuit : Big Dicks Going Deep (CockyBoys)

Quand les très grosses queues s’enfoncent très profondément… Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : La scène choc qui met tout le monde KO où le TTBM Rhyheim Shabazz démonte la mégastar Sean Zevran !

Sex-tapeur parmi les plus réputés et les mieux membrés, Rhyheim Shabazz fait le bonheur anal de Sean Zevran.

– Photos : Big Dicks Going Deep / CockyBoys

Carter Dane, toujours aussi chatte, se soumet aux va-et-vient massifs Shane Cook !

– Photos : Big Dicks Going Deep / CockyBoys

Freddie Daze y va effectivement très profondément en Cory Kane !

– Photos : Big Dicks Going Deep / CockyBoys

L’insatiable Drew Dixon se fait impitoyablement limer par le souriant queutard Gabriel Clark !

– Photos : Big Dicks Going Deep / CockyBoys

Mercredi 26 mai à minuit : Diary of a Sex Addict (Falcon Studios)

Quand on es accro au sexe, on peut niquer n’importe où, avec n’importe qui, même et surtout avec de parfaits inconnus ! Voici les confidences de d’un sexopathe amené à en rencontrer d’autres. Un trio et quatre duos sans capote + un duo consistant en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Colton Reece et Devin Franco ! Colton est étonnant par le contraste entre son doux visage et l’agressivité de sa bite. Quant à Devin, on en rougit en pensant à toutes les expressions flatteuses – et salaces ! – qu’il nous évoque. Et là en plus il se fait double-pénétrer !!! Film après film il confirme son statut d’ hyper s***** exigeante !!!

Lorsque Jack Hunter et Devin Franco se découvrent dans les toilettes publiques, un simple regard suffit à les convaincre qu’ils veulent la même chose : POMPER !

– Photos : Diary of a Sex Addict / Falcon Studios

Colton Reece est à la recherche d’un bon cul à remplir quand il croise Casey Jacks dans son immeuble. Les deux papotent et Casey invite Colton chez lui… Colton va délicieusement le défoncer !

– Photos : Diary of a Sex Addict / Falcon Studios

À la recherche d’un appart, Devin Franco bénéficie des services d’un agent immobilier sexy et TBM : Mateo Fernandez…

– Photos : Diary of a Sex Addict / Falcon Studios

Après s’être dévisager, le barman Kurtis Wolf et le client Hunter Smith se précipitent dans une zone réservée au personnel. Là, Kurtis à toute liberté pour le besogner !

– Photos : Diary of a Sex Addict / Falcon Studios

Colton Reece a maté Hunter Smith se faire baiser par le barman. Il veut aussi profiter du trou du passif. Il l’accoste et ça se fera au pieu…

– Photos : Diary of a Sex Addict / Falcon Studios

Après une journée de travail éreintante, Devin Franco se rend à un sex-club et met son cul en l’air pour qu’un inconnu puisse le pilonner. Christian Finch et Colton Reece apprécient son don de soi jusqu’à le double-pénétrer !

– Photos : Diary of a Sex Addict / Falcon Studios

Jeudi 27 mai à minuit : Asia Boys 3 (BravoFucker)

Pablo nous fait voyager en Extrême-Orient avec de beaux garçons asiatiques très chauds. Quatre duos avec ou sans capote.

Le pinkplus : Pablo Bravo a l’art et la manière de jouer sur des combinaisons ethniques relativement peu utilisées. C’est hyper bandant !!!

NOUVEAUTÉ – Vendredi 28 mai à minuit : Frankfurt Sex Stories (FrankfurtSexStories)

Un plan ouvrier, un plan domination, un plan « j’attends qu’on me baise à 2 minimum » et un plan massage ! Un trio et trois duos sans capote.

Le pinkplus : Les mecs, les grosse bites, les histoires… Tout est excellent dans ce porno made in Germany !

Raw Workloads – L’ouvrier Donnie Marco fait des travaux dans un immeuble. Le locataire, Eddie Star, ouvre sa porte…

– Photos : Frankfurt Sex Stories / FrankfurtSexStories

Kinky And Raw – Toni Russo, le maître TTBM, et Martty, le soumis…

– Photos : Frankfurt Sex Stories / FrankfurtSexStories

Ass Invaders – Javi Garcia s’installe sur son lit à quatre pattes, à poil, les yeux bandés et le cul offert. Jerome rentre chez lui et l’encule direct. Intrigué par la porte entre-ouverte et les gémissements, un autre locataire, David Lee, pénètre dans l’appartement…

– Photos : Frankfurt Sex Stories / FrankfurtSexStories

Bareback Massage – Masseur professionnel, Nick Pablo s’autorise quelques libertés quand il a pour client un mâle aussi sexy que David Lee…

– Photos : Frankfurt Sex Stories / FrankfurtSexStories

NOUVEAUTÉ – Samedi 29 mai à minuit : Quelques cm d’extase 2 (Brutes de Sexe)

Ces mecs sont gourmands : ils kiffent les belles gueules quand elles ont en plus les centimètres qu’il faut ! Une extase dont voici le second round ! Deux duos sans capote.

Le pinkplus : Le tout nouveau, tout beau et pétillant Amaury Evan !

Amaury Evan fait ses débuts de trou à bites soumis et bareback à un Mathieu Ferhati chô bouillant !

– Photos : Quelques cm d’extase 2 / Brutes de Sexe

Amaury Evan en reveut de la bonne et grosse teub. Thiago Monte est à son service !!!…

– Photos : Quelques cm d’extase 2 / Brutes de Sexe

NOUVEAUTÉ – Dimanche 30 mai à minuit : Bandidos 10 (Bolatino)

Nos jeunes Latinos ont le sang chaud et quand ils trouvent leur moitié, c’est un régal de les mater. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Des modèles sud-américains peu connus qui méritent de l’être tant ils sont sexy !!

