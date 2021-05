Le secret du baiser ? Il apaise et décontracte, si bien que les gros calibres rentrent jusqu’à la garde ce week-end sur Man-X !

À voir ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 29 mai à minuit : Bare B&B (Bare-Staxus)

Si vous venez du côté de Prague, c’est dans ce Bed and Breakfast qu’il faut aller. Les bites y sont grosses et les culs profonds !

Le manplus : Dès que les frontières seront à nouveau ouvertes, destination Prague !!! Ce film est une pub ultra efficace pour la capitale de la République Tchèque.

Le blond Milan Sharp et le brun Oscar Hart se baisent joyeusement à tour de rôle !

– Photos : Bare B&B / Bare-Staxus

Parce qu’il le vaut bien, Milan Sharp a cette fois-ci droit à la bite dure de Chase Anderson !

– Photos : Bare B&B / Bare-Staxus

Le tout mignon Marco Rivera attire plus que le regard du beau Marc Sage…

– Photos : Bare B&B / Bare-Staxus

Dimanche 30 mai à minuit : Shot In The Dark (Raw-Staxus)

Lorsque le Canadien River Wilson se rend en Europe centrale pour ses vacances, vous pouvez être sûr qu’il reçoit un accueil très chaleureux. Quatre duos.

Le manplus : Le sexy, le sympathique Canadien River Wilson !

River Wilson et Jake Stark se sont téléscopés dans une rue de Prague. Cette rencontre inopinée fait fantasmer River. Une fois dans sa chambre, il se branle en pensant tellement fort au joli blondinet que c’est comme s’il le baisait pour de vrai ! Et si River ne rêvait pas ?

– Photos : Shot In The Dark / Raw-Staxus

Avec sa longue chevelure de Gitan, son beau corps et sa grosse bite, Adam Carter attire immédiatement le minet blond Adrian Bennet…

– Photos : Shot In The Dark / Raw-Staxus

Lors de son séjour à Prague, River séduit un autre joli Tchèque : Ron Negba. Mais cette fois-ci, le beau Noir se fait aussi baiser !…

– Photos : Shot In The Dark / Raw-Staxus

Le blond Bjorn Nykvist n’a qu’un désir : se faire prendre, là, tout de suite, par le brun Lior Hod !

– Photos : Shot In The Dark / Raw-Staxus

