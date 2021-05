Passion, puissance et autorité toute cette semaine sur PinkX (31 mai – 6 juin)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 31 mai à minuit : Black At It : An Interracial Fuck-Fest (All Worlds Video)

Noirs, blancs, métis… Ils sont unis par la même attraction sexuelle ! Trois duos avec capote.

Le pinkplus : Que d’excellentes scènes de baise ! La chaise transparente dans la cuisine du duo Timothy Drake/Charles King est une idée géniale !!!

Le TTBM Derek Maxum se régale des coups de langue et du trou serré de Bennett Anthony !

Le tout mignon Timothy Drake se fait prendre dans la cuisine par Charles King qui a effectivement une bite royale !

Tony Shore est à poil sur son canapé et se touche avec l’envie de baiser. Micah Brandt arrive enfin pour lui lécher le cul. Un flipflop se met en place…

Mardi 1er juin à minuit : Drive Thru (Raging Stallion Studios)

Au Drive Thru la viande est extra fraîche, riche en vitamines et en protéines ! Un trio et quatre duos avec capote + un quatuor consistant en des fellations.

Le pinkplus : Que ces hommes sont appétissants ! Ils donnent une faim dévorante !!! On ne peut plus voir le concept du « drive » de la même façon !

Installé au Drive Thru, un resto dans la pure tradition américaine « burger & hot dog », Bennett Anthony n’aime pas son plat et le renvoie en cuisine. Rikk York, le serveur, et Lucas Allen, le cuisinier, reviennent avec leur bite à la main. S’ajoute l’autre serveur, Noah Donovan, pour une orgie buccale au menu !

Noah Donovan n’en a pas fini avec le TTBM Bennett Anthony qu’il encule profond, à le faire gueuler comme une chienne en chaleur !

Dakota Rivers fait passer un entretien d’embauche à Peter Marcus. Mais Dakota profite de sa position pour se le faire. Peter, qui espère le poste, se laisse trouer !

Sean Duran vient au guichet du Drive Thru pour chercher sa bouffe. Mais deux culs et deux bouches pipeuses vont vite lui être servis. Leurs heureux propriétaires ? Ian Greene et Josh Anders. S’ensuit une baise à trois sur le plateau du pick-up de Sean, totale bête de sexe ! Hum…

Bruno Bernal et Lucas Allen bossent à la fermeture pour nettoyer et ranger. L’attraction entre les deux est toutefois telle qu’ils vont vite passer à l’action sexe…

Client du Drive Thru, Michael Roman est si appétissant que c’est le serveur Rikk York qui va s’offrir un queekie !

Mercredi 2 juin à minuit : Making Moves (Hot House)

Prenez de beaux mecs, des bites vigoureuses et des culs peu farouches et tout naturellement vous libérez les pulsions et obtenez des corps à corps bien rythmés. Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Que des bombasses !!! À la réalisation avec Trenton Ducati, Jasun Mark, un transfuge de TitanMen. Ce label n’a rien sorti de nouveau depuis 2018.

Après une longue journée, le superbe Arad Winwin n’a qu’une hâte : retrouver Angel Rivera et le trouer à volonté !

Propriétaire d’un club de gym, Quin Quire constate que son employé Johnny Ford en a fini avec l’entretien des salles. Au lieu de le laisser partir, Quin insiste pour que Johnny avale sa grosse bite et se la prenne profond dans le cul. Johnny est ravi de la proposition !

Le délicieux minet Matt Lockwood bénéficie de l’aide d’Arad pour ses étirements dans la salle de sport…

Dès que Nic Sahara rentre de la salle de sport, il ne pense qu’à niquer son boyfriend Greyson Lane…

Devin Franco et Quin Quire ont terminé leurs entraînements et ont très envie l’un de l’autre. Ils concluront au pieu, en mode flip-flop !

Jeudi 3 juin à minuit : Bravo Boys Band 4 (BravoFucker)

Pablo Bravo enchaîne les plans pour le plus grand plaisir des mecs qui adorent sa bite qui est grosse, ferme et juteuse ! Pablo appelle parfois un pote pour en profiter. Deux trios et deux duos sans capote.

Le pinkplus : Pablo Bravo impose en beauté son insatiable envie de trouer des mecs qui ne sont physiquement jamais semblables. Et que dire d’Andréa High X ? On est subjugué par sa joliesse et son endurance. Son trio où il se fait double-pénétrer le propulse d’office au rang des new cumers qui mériteraient de rafler une moisson d’Oscars du X gay !

Pablo Bravo reçoit Tommy qui est très en demande de sa queue…

Pablo Bravo n’est que reconnaissance pour le Dr.Amour et son cul mis en valeur par un jock-strap style marin…

Pablo Bravo profite à nouveau de Tommy tout en ne se privant pas de baiser également son colloc Zach.

Le tout mignon Andrea High X trop heureux de se faire prendre à tour de rôle, puis d’être double-pénétré par Pablo Bravo et le cagoulé Blacky TBM.

NOUVEAUTÉ – Vendredi 4 juin à minuit : Beautiful Boys 2 (JakeJaxson/CockyBoys)

Ce deuxième volume de Beautiful Boys accueille le modèle de Bel Ami Sven Basquiat dans ses débuts chez CockyBoys. Ben Masters, Sean Ford, Calvin Banks, Mateo Vice, Troy Accola, Ashton Summers et Levi Karter complètent ce casting de tout premier choix. Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : scènes tournées entre 2016 et 2019. Sean Ford était alors à ses débuts chez CockyBoys…

Le modèle de Bel Ami, Sven Basquiat rejoint Ben Masters pour un flip-flop torride en plein air.

Troy Accola est ravi de s’essayer au bondage avec Mateo Vice tout en baisant auto-reverse !

Sean Ford se fait magnifiquement défoncer par le TTBM Calvin Banks !

Ashton Summers baise de tous les côtés Levi Karter…

NOUVEAUTÉ – Samedi 5 juin à minuit : Love and Lust in Montreal (Falcon Studios)

Montréal est une ville animée, avec des paysages magnifiques, des mets succulents et des mecs superbes et virils partout où vous regardez. Joignez-vous à Chi Chi LaRue lors d’un voyage au Canada avec huit mecs hyper sexe !

Le pinkplus : Love and Lust in Montreal a remporté plus d’un prix en 2020 : Meilleur film 100% Sexe aux GayVN Awards, Meilleur film « all sex » aux Grabbys, et le trio Skyy Knox, Devin Franco et Steven Lee élu Meilleure scène de sexe au Cybersocket Web Awards !

Skyy Knox et Logan Styles sont au lit quand Logan retire les couvertures et révèle sa puissante érection. Skyy s’empresse de le pomper puis de s’empaler sur la grosse bite !

Dans leur salle de sport, Nikko Russo vient aider Pierre Fitch dans ses exercices de musculation. Pierre remarque que l’entrejambe de Nikko est particulièrement bombée. Ça l’excite. Nikko s’en rend compte : il retire son slip et lime la bouche de Pierre avant de le sodomiser !

Nu sur le canapé, Jack Kross se doigte quand Steven Lee entre et le surprend en flagrant délit. Mais ce dernier n’est pas surpris et rejoint immédiatement Jack pour le niquer !

Skyy Knox se rend au Stock Bar pour voir les danseurs hot. Il mate avec convoitise l’un d’eux, Ethan Chase. Après sa performance, Ethan rejoint Skyy pour un spectacle très privé…

Devin Franco se plaint à Skyy Knox et Steven Lee de ne pas avoir eu encore le plaisir de goûter à une bite et un cul canadiens depuis qu’il est à Montréal. Comme prix de consolation, Skyy et Steven s’offrent à Devin qui accepte avec joie !!

NOUVEAUTÉ – Dimanche 6 juin à minuit : Nikeurs de Téci 4 (Citébeur)

Nos mecs de cités et de baise sont de retour et trouent tout sur leur passage.

Le pinkplus : Un casting imparable avec entre autres Juan Florian et Mathieu Ferhati ! 🙂

