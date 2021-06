Éclate totale pour nos beaux minets ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 5 juin à minuit : Velo (HelixStudios)

Les coursiers de la plateforme Velo travaillent de longues heures navigant entre des patrons autoritaires et des clients mécontents. Il y a toutefois quelques plaisirs qui viennent opportunément égayer leur métier !

Le manplus : Le duo Ty Roderick / Matthew Keading. La beauté virile du premier offre un contraste éminemment bandant avec la délicatesse juvénile du second. Un film sorti en 2014 doté d’un scénario d’excellente facture.

À vouloir rester trop longtemps avec son boyfriend Jessie Montgomery, le coursier Matthew Keading délivre en retard un colis à Ty Roderick. Architecte, ce dernier est très en colère. Une seule chose pourrait le calmer. Matthew fera tout pour qu’il soit content !…

– Photos : Velo / HelixStudios

Le dispatcheur Ryker Madison réprimande Jacob pour son manque de service à la clientèle. Ryker craint que Jacob ne perde son travail, mais ce dernier lui prouve qu’il a bien des qualités. Il suffit juste de lui donner l’opportunité de les exprimer…

– Photos : Velo / HelixStudios

Pour son premier jour de travail, le coursier Andy Taylor se perd dans la grande ville. Jacob Dixon, qui prend sa pause clope, se propose de lui montrer le chemin. Mais au lieu de partir tout de suite, Andy décide de faire ami avec son collègue en lui offrant son cul cambré…

– Photos : Velo / HelixStudios

lors d’une livraison, Jacob Dixon découvre que le client auquel il fait face est le jeune milliardaire Damon Archer. Timide, reclus et gay, ce dernier n’en est que plus avide de sexe. Jacob lui fait comprendre qu’il peut répondre à tous ses besoins…

– Photos : Velo / HelixStudios

Exténué après sa journée de travail, Matthew Keading doit encore baiser avec son boyfriend Jessie Montgomery qui a envie de lui. Grrrr… Le quotidien de coursier en temps de crise n’est vraiment pas de tout repos !

– Photos : Velo / HelixStudios

Dimanche 6 juin à minuit : Jock Strap Workout ! (SportLadz-Staxus)

Qui n’aime pas regarder des minets chauds et très sexy s’entraîner ? Et si en plus ils sont en Jockstraps, on sait ce que ça va donner !!! 🙂 Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : David Hollister est un délice de minet ! Il excelle dans TROIS scène de Jock Strap Workout !!!

Le beau Jake Williams bien bourré par l’appétissant Toby George !

– Photos : Jock Strap Workout ! / SportLadz-Staxus

Jake Williams en mode actif avec Danny Jones et David Hollister !

– Photos : Jock Strap Workout ! / SportLadz-Staxus

Éclate totale pour le magnifique David Hollister qui se fait prendre par John Hardy !

– Photos : Jock Strap Workout ! / SportLadz-Staxus

David Hollister n’en finit pas de se faire baiser ! cette fois-ci c’est Rami Ferris qui s’enfonce en lui !

– Photos : Jock Strap Workout ! / SportLadz-Staxus

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.