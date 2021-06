Comédies de mœurs et anticipation apocalyptique cette semaine sur PinkX ! (7 – 13 juin)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 7 juin à minuit : Daddy We’ve Been Bad (All Worlds Video)

Les énormes queues de ces mecs matures et virils ouvrent les trous serrés de minets à la peau lisse ! Un trio et deux duos avec capote.

Le pinkplus : La queue de Rocco Steele est vraiment très épaisse, très grosse ! Excitants jeux de miroir dans deux scènes !

La douche se transforme en lieu de sexe lorsque le costaud Vinnie Stefano et le doux minet Zander Cole se font face et pile…

– Photos : Daddy We’ve Been Bad / All Worlds Video

Seth Stark, jeune blondinet sûr de lui, prend les choses en mains et en bouche avec le daddy Luke Ewing !

– Photos : Daddy We’ve Been Bad / All Worlds Video

Kyler Ash et Taylor Reign se jettent sur la mega bite de Rocco Steele puis l’un des minets lèche le cul de son copain pour le préparer à recevoir le très gros morceau !

– Photos : Daddy We’ve Been Bad / All Worlds Video

NOUVEAUTÉ – Mardi 8 juin à minuit : Suce, garçon, suce ! (GayFrenchKiss)

Quatre scènes vicieuses made in France avec en final un plan à trois !

Le pinkplus : Des mecs sexy et très bons baiseurs !

Roman Tik a de la visite et, dès l’ouverture de la porte, ses lèvres et celles de Lucas se rejoignent…

– Photos : Suce, garçon, suce ! / GayFrenchKiss

Eden Frost est sous le charme d’une licorne à grosse queue nommée Justin XXL…

– Photos : Suce, garçon, suce ! / GayFrenchKiss

Quand le beau barbu Arnault vient rejoindre dans sa douche le très séduisant Dylan Fallen, c’est que du plaisir !

– Photos : Suce, garçon, suce ! / GayFrenchKiss

Francisco s’en rend plein le cul grâce aux coups de queue de Logan Aballo et Thomas Iculisma !

– Photos : Suce, garçon, suce ! / GayFrenchKiss

Mercredi 9 juin à minuit : Raw Construction (Raging Stallion Studios)

Ces ouvriers costauds en sueur aiment les bites épaisses qui peuvent remplir des culs ! Un trio et quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Un film hyper-excitant qui fait vraiment penser que plus un homme affiche sa virilité, moins il est hétéro !

Ricky Larkin et Jaxx Thanatos sont sur un chantier de construction avec un tout nouveau collègue, Kurtis Wolfe. Ils aiment ce qu’ils voient alors ils accueillent Kurtis en lui baissant son pantalon et en venant plaquer leur bite contre son visage et son cul…

– Photos : Raw Construction / Raging Stallion Studios

Trent King et Kurtis Wolfe sont en pause déjeuner. Kurtis est déçu par la quantité de viande que contient son hamburger. Trent lui offre généreusement son gros morceau de viande entre les jambes pour qu’il se régale…

– Photos : Raw Construction / Raging Stallion Studios

La nuit, Sharok et Adam Ramzi se faufilent sur un chantier de construction pour baiser. Et c’est Sharok qui se fait emplir !

– Photos : Raw Construction / Raging Stallion Studios

Grant Ryan accroche des cloisons lorsque Ricky Larkin entre pour vérifier son travail. Grant a tout mal fait et Ricky est énervé. Le seul moyen pour Grant de prouver sa valeur à Ricky est de le laisser le baiser…

– Photos : Raw Construction / Raging Stallion Studios

Alors que Jay Landford, le propriétaire de la maison en construction, vérifie la progression des travaux, il mate grave le gros cul du chef de chantier, Derek Bolt. Celui-ci le remarque et ça lui plaît que son cul soit convoité…

– Photos : Raw Construction / Raging Stallion Studios

Jeudi 10 juin à minuit : Minets à baiser (FrenchTwinks)

Ils sont jeunes, mignons et très coquins. Deux trios et un duos avec capote.

Le pinkplus : Extrêmement efficace, avec un bon petit train et les gémissements hyper excitants d’Erwan Lamour. Un des derniers films du regretté Baptiste Garcia.

Pour ne pas avoir trop chaud, Erwan Lamour, Jules Laroche et Gabriel Lambert se sont mis en boxer devant le poste télé. Au programme, du sport, ce qui ennuie Gabriel et Erwan. Gabriel tente de s’emparer de la télécommande, une dispute éclate mais la paix revient entre les trois grâce au sexe, avec en prime un petit train : le TBM Jules encule Gabriel qui encule Erwan !

– Photos : Minets à baiser / FrenchTwinks

Enzo Lemercier donne un cours de rattrapage en histoire à Erwan Lamour. Mais ce dernier ne retient rien. Son QI est à désespérer. Son cul est au contraire à se damner. Enzo y succombe volontiers !!!

– Photos : Minets à baiser / FrenchTwinks

Baptiste Garcia n’est pas content : Corentin Tessier et Erwan Lamour ont oublié qu’il se partageaient l’appart et ont commencé à se faire des câlins sans lui. Quel égoïsme ! Mais les deux coquins voient bien tout l’avantage d’ajouter Baptiste dans leurs ébats !!!

– Photos : Minets à baiser / FrenchTwinks

NOUVEAUTÉ – Vendredi 11 mai à minuit : Passions brûlantes (FrenchTwinks)

Nos Minets s’embrassent à pleine bouche, se caressent, se sucent, se donnent du plaisir ! Deux duos avec capote + un duo sans capote.

Le pinkplus : Deux new cumers particulièrement délicieux : Valentin Meunier et Raphaël Andrioli !

Jules Laroche fait connaissance avec le beau Raphaël Andrioli et après une petite balade au bord de la mer les deux garçons sont pressés de rentrer pour approfondir leur relation…

– Photos : Passions brûlantes / FrenchTwinks

Le new cumer Valentin Meunier se fait guider par Enzo Lemercier pour ses premiers pas devant les caméras…

– Photos : Passions brûlantes / FrenchTwinks

Bastien Leray est un utilisateur assidu et populaire du célèbre réseau social “Tik Tok”. FrenchTwinks lui offre un petit clin d’oeil parodique où Bastien partage l’écran avec le beau Raphaël Andrioli. Après une petite danse sexy, place à la baise !…

– Photos : Passions brûlantes / FrenchTwinks

NOUVEAUTÉ – Samedi 12 mai à minuit : London Calling (Falcon Studios)

Entendez vous l’appel de Londres ! Nos mecs bien chauds se lâchent alors qu’ils parcourent les rues et les clubs de la ville de Londres pour assouvir tous leurs désirs.

Le pinkplus : Que des beaux mecs ! Devin Franco double-pénétré !

Josh Moore, l’étalon britannique, se fait accrocher sur une application par le beau roux Andro Maas. Celui-ci se rend à l’appartement de Josh pour s’amuser. Andro saute sur la bite dure de Josh jusqu’à ce que son corps et son visage soient couverts de sperme…

– Photos : London Calling / Falcon Studios

Alors qu’il caresse le cul d’Austin Sugar, Colton Reece bande tellement dur que l’autre comprend vite que son cul va devoir encaisser profond !!!

– Photos : London Calling / Falcon Studios

Devin Franco préfére faire connaissance avec Jonathan Miranda que de découvrir la ville de Londres…

– Photos : London Calling / Falcon Studios

Gabriel Cross et Colton Reece se draguent et finissent au pieu : le super beau cul de Gabriel excite grave Colton !…

– Photos : London Calling / Falcon Studios

Lors de leur dernière nuit à Londres, Josh Moore et Devin Franco se retrouvent dans une boîte de nuit. Alors que Devin a la bite de Josh dans sa bouche, Jeffrey Lloyd les rejoint et bientôt Devin prend deux bites en même temps dans le cul !

– Photos : London Calling / Falcon Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 13 mai à minuit : The Last Men (Masqulin)

Après les retombées d’une apocalypse nucléaire mondiale, Ryan Bones est prêt à tout pour survivre. Cinq ans qu’il n’a plus vu aucun autre être humain quand il découvre qu’il n’est pas seul… Trois duos sans capote.

Le pinkplus : Ryan Bones a le physique de l’emploi. Il est le type même d’acteur porno qui fait dire qu’il aurait pu être une movie action star des plus crédibles à Hollywood ! Les scénaristes de Masqulin continuent pour leur part de sortir des sentiers battus et c’est trop top !

Constamment armé, à fleur de peau et à la recherche de ravitaillement, Ryan Bones explore une maison délabrée. Il est étonné de découvrir un jeune homme, Drew Dixon. De nature suspicieuse, Ryan baisse toutefois la garde et le pantalon. Il a tellement envie de baiser et ce Drew est très peu farouche…

– Photos : The Last Men / Masqulin

Après avoir baissé sa garde, Ryan Bones se réveille dans la maison abandonnée avec un mal de crâne et son arme qui a disparu.Dans un état second, il entend bientôt des coups de feu provenant de l’extérieur. De la fenêtre de la maison, il remarque un corps allongé sur le sol. Il sort prudemment et ne peut que se croire chanceux de trouver une arme à côté d’un beau mec torse nu et inconscient. Cette fois, Ryan ne prend aucun risque. Il pique l’arme et menotte le mec en l’amenant à l’intérieur de la maison.Après avoir repris connaissance, le jeune homme, Shane Jackson, révèle qu’un groupe de personnes a tenté de le tuer. Mais Ryan veut plus d’informations, et il est plus que disposé à malmener son captif lorsqu’il sent une hésitation à ses questions précises…

– Photos : The Last Men / Masqulin

En errant dans les bois, Ryan Bones tombe sur ce qui ressemble à un piège. Un Andrew Green à moitié nu et sale, avec une pancarte autour du cou qui dit : « Protège-moi. Je serai ton esclave ».

Ryan enseigne à Andrew ce que signifie l’esclavage…

– Photos : The Last Men / Masqulin

