La scène du jour sur Pinkflix : « Coup de bite XL »

Grand et beau mâle monté 23 cm, Andrew Stark sait qu’il plaît ! Et c’est cette fois-ci, c’est le bogoss typé Sud Ludo Sander qui est sous son charme. Son beau visage ne manque toutefois pas de se déformer lorsque les coups de reins XL d’Andrew redoublent d’intensité. Mais au final, la récompense est là : une jouissance anale inoubliable qu’accompagne du foutre en abondance !



Que c’est bon d’être aimé, quitte à être défoncé !

Tiré du film Intensity 2, une production Falcon réalisée par Nick Foxx et Bruno Bond, Coup de bite XL est un très beau et très excitant duo. Andrew Stark est royal de domination virile en bourrant et rebourrant un minet qui ne s’attendait peut-être pas à une telle et implacable vigueur ! À ressentir dès aujourd’hui et en illimité sur Pinkflix !