« Chéries Chéris » 26eme édition

Le festival cinématographique LGBTQI+++ de Paris est de retour du 29 juin au 6 Juillet 2021. Pink est fier d’en être partenaire.

On peut revenir en salle et enfin profiter de bonnes toiles. Le Festival « Chéries Chéris » tombe à pic pour nous donner de la joie. Cette année, une très belle et très variée sélection qui explore en met en lumière toutes les facettes et les différences qui marquent nos vies. Longs métrages, documentaires et courts métrages aux thématiques Gays, Lesbiennes, Trans, Cis… Difficile de ne pas trouver son bonheur.

Ci dessous, quelques films que nous avons repérés.

Supernova

Pour son second film en tant que réalisateur, Harry Macqueen signe un drame poignant où s’illustrent Colin Firth et Stanley Tucci, touchants et parfaitement crédibles en couple gay. Pour Tusker et Sam, le temps passé ensemble est maintenant la chose la plus importante qu’ils ont. Pourtant, au fur et à mesure de leur voyage des secrets remontent à la surface et leurs projets d’avenir commencent à diverger. Sublimement photographié, ce road-movie intimiste pose avec finesse, sensibilité et parfois humour la question de savoir ce que signifie s’aimer face à la maladie.

Vent Chaud

Après le documentaire Mr. Leather (Chéries-Chéris 2019), le Brésilien Daniel Nolasco revient avec une fiction d’une rare audace, mix extravagant entre L’inconnu du lac et le cinéma hautement fétichiste de Rainer Werner Fassinder, David Lynch et João Pedro Rodrigues. Une proposition stylistique semblant déborder de partout : dans l’esthétique, sublime, très imprégnée par l’imagerie à la Tom of Finland ; dans la mise en scène extrêmement érotisée, sexuelle, qui passe avec liberté du fantasme à la réalité jusqu’à confondre les deux ; dans le thème et l’imaginaire de la canicule/sécheresse si propice aux débordements du désir et du sentiment. L’un des films les plus aboutis et impressionnants de cette édition !

Bienvenue en Tchétchénie

Présenté et multi primé à Sundance et à la Berlinale, Bienvenue en Tchétchénie est accompagné d’un très fort buzz depuis le début de l’année. Avec un accès sans entrave et un engagement à protéger l’anonymat, ce documentaire puissant expose les atrocités LGBTphobes commises en Tchétchénie. On y suit un groupe de militant·e·s travaillant sous couverture pour sauver les victimes et les extrader afin qu’ils échappent à la persécution. Récits et entretiens bouleversants, caméras cachées et vidéos de smartphone témoignent d’une réalité alarmante ainsi que du courage des victimes pour enfin briser le silence.

Des secrets dans le placard

Malgré une société très conservatrice, le cinéma argentin continue à produire des œuvres LGBT audacieuses et de qualité, comme en témoignait la présentation l’an dernier à Chéries-Chéris du Colocataire, Fin de siècle ou Brève histoire de la planète verte. Dans la droite lignée, Des secrets dans le placard explore avec drôlerie et sensibilité le poids des traditions familiales et des non-dits. Emmené par l’irrésistible Facundo Gambandé dans le rôle de Manuel, ce voyage existentiel servira pour son jeune héros à reconstruire le lien avec ses parents, à apprendre un secret que chacun cache à son frère et à découvrir ce qu’il désire vraiment pour son avenir.

Ask any Buddy

Des histoires de coming out aux romances, en passant par les mélodrames et les comédies camp, les centaines de films produits par l’industrie du cinéma gay pour adultes tout au long des années 1970-80 ont été un

moteur de la diffusion de la culture gay et constituent des témoignages d’importance. Souvent tournés dans de véritables espaces queer (saunas, bars, cinémas), ces films mettaient en vedette les gens qui les fréquentaient, puis sortaient dans des cinémas qui faisaient également office d’espaces safe pour les membres de la communauté. Ce fi lm saisissant utilise des images sexuelles très explicites (mais pas gratuites !) pour décrire avec précision les pratiques sociales et les activités qui se sont réellement déroulées à ces endroits. Ask any buddy a été compilé par Evan Purchell, un historien du cinéma dont le travail sur le sujet l’a conduit à une collaboration sur le documentaire Circus of books (Netflix). Il mène actuellement des recherches pour un livre à venir sur l’histoire de l’industrie du cinéma gay pour adultes

Ce petit panorama est loin d’être exhaustif, la sélection est vaste et le jury aura fort à faire pour choisir leur préférés. En attendant, on vous attend en salle !

« Chéries Chéris »

Du 29 Juin au Jullet 2021

MK2 Bibliothèque, Quai de Seine, Beaubourg

Infos complètes, programme et horaires sur le site