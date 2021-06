Pabllo Vittar : « J’ai été victime de harcèlement à l’école… C’était dur, mais cela a façonné la personne que je suis ! »

En couverture alternative web du numéro d’été du magazine britannique Attitude, Pabllo Vittar y est décrite comme la drag-queen la plus followée de la planète avec bien sûr RuPaul. C’est d’ailleurs en la découvrant à la TV que Pabllo a fait sienne la culture drag et s’est lancée dans la chanson. La beauté brésilienne d’aujourd’hui 27 ans évoque dans le magazine son passé difficile qui a forgé la personne qu’elle est devenue…

« J’ai été victime de harcèlement à l’école parce que j’étais gay, parce que j’étais camp, parce que j’étais gros. Grandir dans un coin perdu qui n’était pas prêt à une personne telle que moi, cela a été difficile… Mais en même temps, je ne peux m’imaginer avoir grandi ailleurs car cela a façonné la personne que je suis aujourd’hui. »

Pabllo Vittar photographiée par ErnnaCost pour Attitude

Ce que Vittar a vécu l’a endurcie : « Je suis totalement à l’épreuve des balles. Je sais qui je suis et de quoi je suis capable. Les haineux et les intimidateurs en ligne seront [toujours] là. Ce que les gens peuvent être cruels sur Internet !!! Mais cela ne me fait pas mal. Je regarde les cicatrices de mon passé et je sais combien je les ai surmontées. »

Pourquoi le choix d’un pseudo viril ? « On brise ainsi les stigmates de ce qui est masculin et de ce qui est féminin. J’aime être libre d’explorer mon côté masculin et mon côté féminin. Je pense qu’il est très important de montrer aux enfants et aux générations futures que c’est quelque chose de naturel. Ils ont besoin de grandir en sachant qu’ils peuvent être libres de questionner qui ils sont. »

La couverture originale du numéro d’été d’Attitude et l’une de ses couvertures alternatives web avec Pabllo Vittar en vedette !

En rappel de sa carrière de chanteuse, quatre clips, quatre duos, qui témoignent de sa complicité totale – voire érotique – avec des artistes qui ne sont pas forcément catégorisés queer, comme l’Argentine Lali. Mais bien sûr, on commence avec le titre qui avait enflammé les blogs gays du monde entier au début de l’année 2018 : Paraíso. Le couple que forment Vittar et son compatriote Lucas Lucco est d’une sensualité stupéfiante !!!

