Une publicité pour lubrifiant à message explicitement LGBTQ : « Pour moi, la liberté signifie être sans peur !… »

Marque américaine de lubrifiant qui cible un public gay, Boy Butter avait déjà habitué les spectateurs de RuPaul’s Drag Race avec ses spots homoérotiques. Cette fois-ci, la marque lance une nouvelle campagne tout aussi sexy et gay qui est destinée également à des chaines sportives. Woaw !!! Le monde bouge en mieux ! En l’espèce, la publicité a droit de diffusion sur les chaînes ESPN et ESPN 2, pendant les matchs de boxe, les émissions d’information de SportsCenter et les samedis UFC Fight Nights. Filmée en noir et blanc à Malibu, avec les modèles Facundo Rodriguez et Jerreth Ludwig, la publicité rappelle celles des grandes marques de parfums dans les années 1990. On pense très fort aux œuvres publicitaires et clipesques du regretté Herb Ritts…

Alors que les deux hommes sont sur la plage, il y a cette voix off : « Pour moi, la liberté signifie être sans peur ! C’est-à-dire m’exprimer de manière authentique et aimer comme je le souhaite. » Trop beau… !!!