Queue de belles et grosses surprises cette semaine sur PinkX (21 – 27 juin)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 21 juin à minuit : Gayvengers – scène 1 et scène 2 (PeterFever)

Depuis un vaisseau spatial au-dessus de la Terre, le diabolique extraterrestre Phallos (Damian Dragon) ordonne à tous les citoyens de la planète de se prosterner devant lui. Les Gayvengers vont tout faire pour contrecarrer le super-vilain…

Le pinkplus : Parodie savoureuse et bandante du blockuster superhéroïque de Marvel, Gayvengers peut se voir comme une fenêtre ouverte sur une terre parallèle où les « supers » et autres « encapés » sont tous gays !

L’Impétueux Thor, le génial inventeur Tony Spark et le Roi T’Balla (Sir Jet, David Ace et Max Konnor) tentent d’agir de concert pour défaire le super-vilain de l’espace. Mais le Dieu du tonnerre n’en fait qu’à sa tête et se précipite combattre seul Phallos. Tony et T’Balla en profitent pour passer du bon temps ensemble. La grosse queue du Roi du Wakanda fait fureur dans le petit trou de Tony Spark !

– Photos : Gayvengers – scène 1 / PeterFever

Phallos (Damian Dragon) hypnotise l’Impétueux Thor (Sir Jet) pour le soumettre à sa bite et profiter du corps magnifiquement musclé du Dieu scandinave !

– Photos : Gayvengers – scène 2 / PeterFever

Mardi 22 juin à minuit : US Road Dick (FrenchTwinks)

Nos FrenchTwinks sont aux USA sur la route 66. Ils croisent de bons petits coups du coin. Et leur arrivée à Las Vegas, la ville du sexe, va donner lieu à des orgies. Un plan à sept, un trio et un duo avec capote.

Le pinkplus : La réalisation, les modèles, leurs jeux d’acteurs ainsi que leurs performances sexuelles, tout est excellent.

À bord d’une Jeep rouge, Paul Delay, Enzo Lemercier, Chris Loan et Doryann Marguet démarrent leur Road Trip américain sur la mythique Route 66. Mais lorsque Chris décide de tester les performances du 4×4 dans les dunes, le périple tourne au cauchemar. Les garçons se retrouvent perdus au milieu du désert californien, sans aucun réseau et loin de toute civilisation. Mais alors que la nuit commence à tomber, ils aperçoivent une maison et s’y rende en espérant trouver de l’aide. Ils y trouvent effectivement Luke Allen, un jeune Américain qui les prendra toutefois au début pour des malfaiteurs. Mais Enzo saura le convaincre de leurs bonnes intentions à coups de bite.

– Photos : US Road Dick / FrenchTwinks

Après leur rencontre providentielle avec Luke Allen, Doryann, Paul, Chris et Enzo reprennent la route et arrivent à Las Vegas. Ils ont bien l’intention de profiter au maximum des opportunités qu’offre la ville du sexe. Après une virée alcoolisée dans des casinos, ils rentrent à l’hôtel. Les amoureux Doryann et Paul d’abord, qui s’embrassent sur le canapé. Puis Chris et Enzo qui ont décidé d’inviter trois Américains pour boire un dernier verre et plus. C’est ainsi que Justin Stone, Chris Summers et Alex Killborn se retrouvent à partouzer avec nos Français !

– Photos : US Road Dick / FrenchTwinks

Après une nuit de folie et de débauche à Las Vegas, Paul se réveille aux côtés d’Enzo, mais son chéri Doryann n’est pas dans la chambre. Paul se demande bien où son amoureux a pu disparaître sans son téléphone ni son porte-monnaie. Chris et Enzo font le tour de la ville pour essayer de trouver Doryann, sans succès. Paul se remémore les événements de la veille et revoit Doryann entrain de baiser Chris Summers avec une incroyable passion. Hum… Il débarque dans la chambre de Chris et découvre effectivement Doryann entrain de se faire sucer ! Une dispute éclate et Doryann, confus, tente de se justifier. Chris assiste gêné à la dispute. Doryann et Paul en arrivent à se promettre de ne plus jamais se mentir et de s’autoriser du sexe à plusieurs du moment qu’ils y participent ensemble. Un plan à trois torride qui va sceller les nouvelles règles de leur couple…

– Photos : US Road Dick / FrenchTwinks

Mercredi 23 juin à minuit : Quelques cm d’extase 2 (Brutes de Sexe)

Ces mecs sont gourmands : ils kiffent les belles gueules quand elles ont en plus les centimètres qu’il faut ! Une extase dont voici le second round ! Deux duos sans capote.

Le pinkplus : Le tout nouveau, tout beau et pétillant Amaury Evan !

Amaury Evan fait ses débuts de trou à bites soumis et bareback à un Mathieu Ferhati chô bouillant !

– Photos : Quelques cm d’extase 2 / Brutes de Sexe

Amaury Evan en reveut de la bonne et grosse teub. Thiago Monte est à son service !!!…

– Photos : Quelques cm d’extase 2 / Brutes de Sexe

Jeudi 24 juin à minuit : Imprévus de la bite (Menoboy)

Si le travail, c’est la santé, c’est surtout ici prétexte à baiser ! Trois duos sans capote.

Le pinkplus : Un film extrêmement bandant grâce à ses modèles et aux prises de vue vicieuses ! À noter qu’Elias Roy fait partie des rares acteurs du Menoboy d’avant la longue pause de son réalisateur-producteur à être toujours présent sur ses récents tournages.

Bogoss au chômage, Ludo Wolf a du mal à réveiller son mec Jordan Negue – super son tatouage cou-bord du visage !!! Ludo veut que lui aille au taf. Il sait si bien se servir de sa bouche et de son cul qu’il met d’aplomb Jordan !

– Photos : Imprévus de la bite / Menoboy

Ludo Wolf a trouvé un boulot d’homme de ménage chez un particulier, Kevin David. Celui-ci a non seulement pour qualités d’être un top canon mais aussi d’aider son employé à faire le ménage dans les recoins les plus intimes !

– Photos : Imprévus de la bite / Menoboy

Bien réveillé et travaillant dans la livraison, Jordan Negue apporte son premier colis et inopinément sa bite et son jus. Le client Elias Roy n’attendait que ça !

– Photos : Imprévus de la bite / Menoboy

NOUVEAUTÉ – Vendredi 25 juin à minuit : Asia Boys 4 (BravoFucker)

Le talent chevillé aux corps, Pablo Bravo nous trouve des mecs super sexy qu’on ne voit pas ailleurs ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Pablo Bravo ! Quel baiseur !!!



Quand Pablo Bravo a une insomnie, c’est son coloc du moment qui prend ! En l’espèce, Kenji Kawasaki qui se fait bourrer à donf !

– Photos : Asia Boys 4 / BravoFucker

Pérou contre la Chine ! Jeune et beau passif asiatique, Alphone Liu a mis son plus beau jock-strap et a réussi à chauffer le Latino TTBM Mauricio Wild. Celui-ci ne demande qu’à lui démonter la culasse !…

– Photos : Asia Boys 4 / BravoFucker

Pablo Bravo a trouvé un nouveau jeu pour l’un de ses trous réguliers : il l’oblige à avoir les yeux bandés et à garder le silence tout le long de la baise !

– Photos : Asia Boys 4 / BravoFucker

Jeune et superbe étalon latino, Niko Diamond enflamme les désirs du mignon passif You Li…

– Photos : Asia Boys 4 / BravoFucker

Samedi 26 juin à minuit : Oliver’s Summer (Ayor Studios)

Suivons le périple du jeune et beau Oliver Novak ! Il part seul avec son sac à dos. Mais de belle rencontres s’annoncent ! Quatre duos sans capote + deux duos se limitant à des fellations.

Le pinkplus : Oliver Novak !

NOUVEAUTÉ – Dimanche 27 juin à minuit : Cheating Hard (NextDoorRaw)

Pour parvenir à ses fins, tout est bon : chantage, mensonge… et exposition d’attributs virils de premier choix comme appâts ! Un trio et trois duos sans capote.

Le pinkplus : Un casting très excitant mis en valeur par des scénarios délicieusement pervers !

Justin Mathews manque d’argent pour réparer sa voiture. Le mécanicien Carter Woods suggère un financement « original ». Justin ne comprend pas où il veut en venir jusqu’à ce qu’il le voit ouvrir sa braguette et faire signe à son collègue Steve Rickz de les rejoindre !…

– Photos : Cheating Hard / NextDoorRaw

Livreur de pizza, Donte Thick peut bien arriver en retard, il livre toujours ce qu’il faut pour les clients qui comme Chris Knight sont affamés de sexe !

– Photos : Cheating Hard / NextDoorRaw

Flic corrompu, Dacotah Red répond à un appel. Un type entre en infraction dans un domicile. Sur place, il découvre le délinquant : Scott Finn. Il lui donne deux options : soit ils baisent soit il l’envoie au juge. Quand Dacotah sort sa longue et grosse queue, la décision de Scott est une évidence…

– Photos : Cheating Hard / NextDoorRaw

Quand Dalton Riley rencontre pour la première fois le type que se tape en cachette son mec, il comprend : Quin Quire est absolument magnifique ! C’est décidé, Dalton va tout faire pour y goûter, côté pile et côté face !

– Photos : Cheating Hard / NextDoorRaw

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.