Ce week-end sur Man-X, on se dit bonjour d’une seule et unique façon : la meilleure !!!

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 26 juin à minuit : Bareback Young Sluts (Yummy Twinkz)

Leur envie de baise est tellement puissante qu’elle les fait dévier de leur intention première…

Le manplus : Un nouveau label, de nouveaux minets pour des baises bareback !

Tommy Young et Luke Greer pour un shooting photo qui vire en pipes réciproques !

– Photos : Bareback Young Sluts / Yummy Twinkz

Lenny Yenkee ne se définit pas comme gay. Mais à savoir pourquoi, il ne refuse jamais de se faire baiser par son pote Luke Greer. Est-il vraiment hétéro ?

– Photos : Bareback Young Sluts / Yummy Twinkz

Hans Lecker est stupéfait de découvrir le gros morceau que cache sous le pantalon son pote Tony Milak. Qui aurait pensé qu’un jeune homme si mince est aussi bien monté ? Hans va bien le sentir passer entre ses reins…

– Photos : Bareback Young Sluts / Yummy Twinkz

Mike Rottman reçoit la visite de son pote Hans Lecker. Une visite qui prend une direction inhabituelle…

– Photos : Bareback Young Sluts / Yummy Twinkz

Mike Rottman et Calvin Steel sont prêts à tout pour devenir des mannequins internationaux… Hum, pas sûr que c’est le meilleur moyen d’y parvenir. Même s’il se dit que CENSURÉ… 😉

– Photos : Bareback Young Sluts / Yummy Twinkz

Dimanche 27 juin à minuit : Amours suprêmes – D’or et de lumière # 2 (Comme des Anges)

L’art de la drague en cinq leçons entre sportifs, minets et racailles, blacks, blancs, beurs.

Le manplus : Le X français à son top ! On ne peut être qu’envoûté !!!

Leçon 1 : Un sourire sur le quai d’un RER

C’est l’été, il fait beau et Stanislas Delacourt voit Mathis Renard mettre le paquet pour l’avoir. Il va lui en donner de sa grosse queue !!!

– Photos : Amours suprêmes – D’or et de lumière # 2 / Comme des Anges

Leçon 2 : Seuls sur la plage abandonnée

Le sublimissime et hyper sensuel blond Léo Hélios se tape Harruel Tahar, 1m85 de pure beauté virile…

– Photos : Amours suprêmes – D’or et de lumière # 2 / Comme des Anges

Leçon 3 : La fausse discrétion

Brahim Assati, un employé d’un hôtel, suit à la trace le sculptural Tonga Soa Manala. Quand se dernier se baigne nu dans la piscine, Brahim le mate… derrière une vitre. Ce n’est pas très discret, et Brahim est évidemment vite repéré, choppé et baisé par le sexe surdimensionné du beau Noir.

– Photos : Amours suprêmes – D’or et de lumière # 2 / Comme des Anges

Leçon 4 : « Promenons nous dans les bois…«

En traînant dans les bois, Ronan Montfort a la chance de tomber sur Florian Gerfault qui le saute dans un champs de maïs…

– Photos : Amours suprêmes – D’or et de lumière # 2 / Comme des Anges

Leçon 5 : Inviter son coloc à vous mettre de la crème sur les fesses

Heliot Cooper a effectivement cette méthode très particulière pour se faire ses colocs. Vincent Laffite est au début mort de rire, mais il est charmé et lui torpille le cul. Heliot est aux anges !

– Photos : Amours suprêmes – D’or et de lumière # 2 / Comme des Anges

