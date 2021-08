Sans retenue, juste pour le plaisir, c’est comme ça et pas autrement ce week-end sur Man-X !

Tout cet été, jusqu’à la rentrée de septembre, Man-X rediffuse le meilleur de son programme « spécial minets » !

Samedi 21 août à minuit : Playing Dirty (DirtyFuckers-Staxus)

Certains minets l’aiment particulièrement hard et trash ! Un solo, un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : La double-pénétration !

Le mignon SDF Sig Sinclair est double-pénétré par Benjamin Dunn et Chase Anderson !

– Photos : Playing Dirty / DirtyFuckers-Staxus

Mike Cage se fait dilater la rondelle au pied avant d’accueillir avec voracité la bite de Sven Laarson !

– Photos : Playing Dirty / DirtyFuckers-Staxus

Le fougueux Boris Orla à fond dans le cul chaud Connor Levi !

– Photos : Playing Dirty / DirtyFuckers-Staxus

Adrian Smallwood troue sans pitié Sven Laarson qui en redemande !

– Photos : Playing Dirty / DirtyFuckers-Staxus

Dick Casey en solo…

– Photos : Playing Dirty / DirtyFuckers-Staxus

Samedi 22 août à minuit : After Lights Out (BadBoyBoarders-Staxus)

Ces étudiants appartiennent aux 1% qui possèdent plus de la moitié des richesses mondiales. Les résultats à leurs examens sont assurés quoi qu’ils fassent : leur famille paient très cher pour ! Alors ils consacrent leur énergie à se forger grâce au sexe des amitiés qui seront autant d’alliances futures dans les affaires ! Un plan à quatre, un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : Le beau et versatile Australien Jaxon Radoc dans trois scènes !

Le très joli Lucius York baisé par Kurt Maddox !

– Photos : After Lights Out / BadBoyBoarders-Staxus

les sémillants Louis Blakeson, Tom Nutt et Jaxon Radoc s’entre-pénètrent allègrement !

– Photos : After Lights Out / BadBoyBoarders-Staxus

Aaron Aurora, David Hanson, Kurt Maddox, Oscar Roberts en mode partouze !

– Photos : After Lights Out / BadBoyBoarders-Staxus

Oscar Roberts joyeusement niqué par Jaxon Radoc !

– Photos : After Lights Out / BadBoyBoarders-Staxus

Le magnifique Orlando White à fond dans Jaxon Radoc !

– Photos : After Lights Out / BadBoyBoarders-Staxus

