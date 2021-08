Passion brutale et pénétrante toute cette semaine sur PinkX ! (23 – 29 août)

Le meilleur de PinkX est à voir et à revoir jusqu’à la rentrée de septembre.

Lundi 23 août à minuit : Baise sans préméditation (GayFrenchKiss)

Les belles rencontres sont souvent là où on les attend le moins. Un entretien embauche peut ainsi se transformer en débauche ! Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Le trop rare Fabien Roley – ses débuts dans le porno remontent à 2012 ! – est des plus sexe. L’alchimie entre Sébastien et Jérémy est incroyable. Est-ce un vrai couple ? Guillaume Wayne est toujours aussi impressionnant en mâle TTBM. Quant au trio Jimmy, Logan Aballo et Lucas, il excite par sa fluidité : rien ne semble télécommandé.

Le minet Lois Novitch assure l’entretien d’un homme de compagnie. Le CV et la lettre de motivation du viril Fabien Roley semblent prometteurs…

Le brun Sébastien descend les marches d’un escalier, la bite au garde à vous. Surpris, le blond Jérémy n’est est pas moins heureux d’y gouter…

Le TTBM Guillaume Wayne attend son plan cul Lilias Ketchum. Là, il y a baise avec préméditation !

Gardien d’un immeuble, Logan Aballo est dérangé par deux mecs, Jimmy et Lucas. Ça lui donne furieusement envie de les baiser dans la chaufferie !

Mardi 24 août à minuit : Tight Ends (HelixStudios)

Ces petits mecs sportifs font partie d’une équipe de foot américain. Ils ont tous pour point commun d’être très mignons, d’avoir le cul serré et une bonne bite. Un plan à cinq, un trio et deux duos.

Le pinkplus : La joliesse des modèles et les deux scènes à plus de deux. La grosse partouze en plein air est topissime !

Sean Ford suce délicatement la belle queue de Corbin Colby quand Colton James débarque…

Joey Mills baisé avec fougue par Zach Taylor !

Zach Taylor, Colton James, Sean Ford, Corbin Colby et Joey Mills sortent du pick-up pour ouvrir leur braguette, se sucer et partouzer !

Sean Ford a trop envie du cul de Zach Taylor !

Mercredi 25 août à minuit : Drive Thru (Raging Stallion Studios)

Au Drive Thru la viande est extra fraîche, riche en vitamines et en protéines ! Un trio et quatre duos avec capote + un quatuor consistant en des fellations.

Le pinkplus : Que ces hommes sont appétissants ! Ils donnent une faim dévorante !!! On ne peut plus voir le concept du « drive » de la même façon !

Installé au Drive Thru, un resto dans la pure tradition américaine « burger & hot dog », Bennett Anthony n’aime pas son plat et le renvoie en cuisine. Rikk York, le serveur, et Lucas Allen, le cuisinier, reviennent avec leur bite à la main. S’ajoute l’autre serveur, Noah Donovan, pour une orgie buccale au menu !

Noah Donovan n’en a pas fini avec le TTBM Bennett Anthony qu’il encule profond, à le faire gueuler comme une chienne en chaleur !

Dakota Rivers fait passer un entretien d’embauche à Peter Marcus. Mais Dakota profite de sa position pour se le faire. Peter, qui espère le poste, se laisse trouer !

Sean Duran vient au guichet du Drive Thru pour chercher sa bouffe. Mais deux culs et deux bouches pipeuses vont vite lui être servis. Leurs heureux propriétaires ? Ian Greene et Josh Anders. S’ensuit une baise à trois sur le plateau du pick-up de Sean, totale bête de sexe ! Hum…

Bruno Bernal et Lucas Allen bossent à la fermeture pour nettoyer et ranger. L’attraction entre les deux est toutefois telle qu’ils vont vite passer à l’action sexe…

Client du Drive Thru, Michael Roman est si appétissant que c’est le serveur Rikk York qui va s’offrir un queekie !

Jeudi 26 août à minuit : A Man And His Boy 2 (CockyBoys)

Il y a quelque chose à dire à propos de l’interaction charnelle entre un homme plus âgé et plus viril et un homme plus jeune, doux et caressant. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Toutes les scènes sont hottissimes ! Avec une mention spéciale pour le duo étonnant entre la bombe brésilienne Alam Wernik et Chris Loan, notre Frenchy. Celui-ci est au top de sa forme et de son pouvoir de séduction !

Le grand et musclé Austin Wolf exerce sa pleine domination sur le très en demande Sean Ford…

Chris Loan et Alam Wernik éprouvent immédiatement une attirance mutuelle. Après avoir sucé Chris, Alam se regarde dans le miroir alors que la grosse bite de Chris glisse dans son beau cul rond !

Lors d’une des fameuses fêtes organisées chez CockyBoys, Nico Leon et Max Konnor se sont très bien entendus et ont décidé qu’ils devaient faire une scène ensemble. Le rêve est devenu réalité : Max baise intensément Nico en extérieur…

Attraction mutuelle entre Brock Banks et Ty Mitchell ! Après avoir limé le trou chaud de Ty, Brock libèrera un geyser de foutre qui engluera le visage de Ty !

Vendredi 27 août à minuit : TaXXX (TitanMen)

Des agents du fisc particulièrement vicieux sévissent : il faut donner beaucoup de soi pour éviter le redressement ! Trois duos avec capote.

Le pinkplus : Des modèles vraiment excitants dans le genre musclé et viril. Difficile de ne pas envier celui que baise Jason Vario tellement le métis est un fantasme vivant. On se verrait bien aussi à la place de Liam Knox et s’enfoncer dans Bennett Anthony. Avec sa dégaine de rocker hétéro et la cambrure de son cul, ce roux est irrésistible. Quant à Alex Mecum et Eddy Cee Tee, ils témoignent d’une telle entente sexuelle que ça rappelle le meilleur du sexe.

L’agent du fisc Matthew Bosch fait un deal avec Jason Vario pour lui éviter une lourde amende. Le prix à payer leur convient à tous les deux !

Alex Mecum a besoin de décompresser et Eddy Cee Tee est heureux de le soulager en lui léchant le pied, puis en l’enculant !

L’agent du fisc Liam Knox a pour cible le contribuable Bennett Anthony qui se prétend « masseur thérapeute » …

Samedi 28 août à minuit : Love & Lust in New Orleans (Falcon Studios)

Bienvenue à la Nouvelle-Orléans où tout est prêt pour la journée et la nuit. Les bars sont bondés, les touristes sont lâchés et le jazz imprègne l’air humide et remplit tout le quartier français. Asseyez-vous et admirez la vue, goûtez à la nourriture et glissez vous dans des draps avec 10 étalons ! Cinq duos avec capote + Un duo consistant à des fellations et du bouffage de cul.

Le pinkplus : Love & Lust in New Orleans sublime les modèles ainsi que la Nouvelle-Orléans. Les co-réalisateurs ChiChi LaRue & Tony Dimarco ont d’ailleurs été élus meilleurs réalisateurs « all sex » aux Grabbys 2018 et meilleurs réalisateurs « assemblage de scènes » aux GayVN Awards 2019.

Tyler Roberts est rejoint dans la baignoire par Wesley Woods. Une caresse, un baiser et les deux hommes font l’amour. Le gros sexe de Tyler donne un tel plaisir à Wesley qu’on se dit que l’amour est toujours plus fort quand ça pénètre profond !

Alors que Sean Zevran nage dans la piscine, il est maté par Cooper Dang. Ce dernier l’aborde, lui offre un verre de vin. L’attraction est réciproque et le métis va baiser à fond l’Asiatique dans une chambre…

Les deux amoureux Michael DelRay et Skyy Knox reviennent sous la pluie d’un dîner. Alors qu’ils retirent leurs vêtements trempés, ils se regardent, se désirent. Skyy se retrouve vite fait avec la queue béton de Michael dans son cul cambré !

Kurtis Wolf et Wesley Woods se draguent sur les abords de la piscine et, se sentant libres, ils se bouffent le cul et se pompent en toute réciprocité.

Après une virée touristique dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans et bonne nuit, Pierce Paris et J.J. Knight se réveillent avec une trique à la hauteur de leur bite surdimensionnée. Et c’est celui qui a la plus grosse, J.J., qui va y aller à donf dans le cul de l’autre ! Tout finit par un geyser de foutre !!!

Kurtis Wolf et Brent Corrigan profitent de la vie nocturne de la ville sans oublier qu’ils sont faits de chair et désir…

Dimanche 29 août à minuit : Even More Twink 3 Ways (HelixStudios)

De très belles queues et des culs parfaits pour des parties à trois. Quatre trios avec ou sans capote.

Le pinkplus : Tant par leur physique que par leurs performances, les Helix boys sont parfaits. À noter que Sean Ford est depuis devenu un CockyBoy et que Blake Mitchell, Tyler Hill, Cole Claire et Angel Rivera ont quitté Helix.

À force de se poser des questions pour Action ou Vérité, Landon Vega et Wes Campbell défient Blake Mitchell de déballer sa grosse queue. Le coup d’envoi pour un festival de fellations, de bouffages de culs et pénétrations anales ! Le sperme coulera à flots !!!

Kody Knight reçoit chez lui Ricky Boxer et Tyler Hill. Dès qu’il ouvre le frigo pour leur offrir à boire, Tyler lui baisse le froc. Les trois amis ont alors la même envie : partouzer !

Les boyfriends Noah White et Sean Ford ont une soirée de congé et sont impatients de la remplir de bite ! En parcourant Grindr, ils salivent sur Corbin Colby. Il est trop beau pour être vrai. Mais quand ils lui font face, il est encore mieux que sur les photos…

Les minets Cole Claire et Angel Rivera ont fait des bêtises et ont besoin d’être corrigés. Josh Brady, leur maître TBM aux mains puissantes, va les fesser et sodomiser à tour de rôle !

