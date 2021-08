Décès de Max London, le beau roux de RandyBlue. Il n’avait que 34 ans…

MenOfPorn nous rapporte une triste nouvelle. Max London, qui fut en 2010/2011 l’un des « gays for pay » stars du label RandyBlue, est décédé le 8 août dernier. Natif du Texas, il n’avait que 34 ans. Les causes de son décès n’ont pas été communiquées. On sait juste qu’il a été retrouvé sans vie dans son véhicule.

La carrière de Max London chez RandyBlue fut relativement brève. Elle comprend un solo et sept scènes de sexe. Eric Pryor, Dominic Brown, Micah Brandt, Jackson Kale et Jay Stone comptent parmi ses partenaires.

On le voit aussi brièvement parmi les autres stars de RandyBlue dans le fameux clip Get Outta My Way : Tribute to Kylie Minogue…

En 2012, il fit parler de lui dans la case faits divers. Il fut arrêté pour possession de marijuana et soupçon de multiples cambriolages. En 2016, il fit un court comeback. Pour le label RealityDudes, il tourna en étant passif pour la première et unique fois. Il joua aussi pour Bromo dans un trio et une partouze. Puis, définitivement plus rien.

C’est que sa vie avait pris une direction radicalement différente. Son décès et les commentaires qui y sont associés révèlent en effet qu’il était devenu un « Born Again Christian » il y a cinq ans. Apprécié pour sa gaité et son enthousiasme, il était membre de la Crossing Church. La cérémonie souvenir organisée par son Église le 17 août fut d’ailleurs très belle, très émouvante. Famille et amis ont dressé le portrait d’un père, d’un fils, d’un frère… et d’un ami merveilleux. Toutes nos condoléances.

Max London (11 juin 1987 – 8 août 2021)

RIP