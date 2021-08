Les beaux minets exhib’ du week-end sur Man-X

En attendant ses nouveautés à partir du mois de septembre, Man-X rediffuse le meilleur de son programme « spécial minets »…

Samedi 28 août à minuit : Fantasy Lovers (Bare-Staxus)

Des corps lisses, de belles bites et des culs bien galbés ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : Que de jeunes et jolis modèles !!! Vraiment top !!! Et le blond Rob Bisset est magnifique de sensualité pervers !

Perdu dans ses pensées, se demandant ce que sera sa Saint-Valentin, Peter Polloc se retrouve les yeux bandés, de la cire coulant sur sa poitrine, le corps massé à l’huile et le cul godé, sodomisé ! C’est le très joli blond Rob Bisset qui s’occupe de lui avec amour et vice !

– Photos : Fantasy Lovers / Bare-Staxus

Kirk Cane revient de la salle de danse avec un regret : celui de n’avoir pas parlé avec les beaux mecs qui étaient là, en particulier Beno Eker. Kirk se met alors à fantasmer sur lui et Beno…

– Photos : Fantasy Lovers / Bare-Staxus

David Hollister ne peut pas résister à la tentation de poser ses lèvres sur celles de Peter Polloc, à demi nu sur le lit…

– Photos : Fantasy Lovers / Bare-Staxus

Le new cumer Adam Colter n’a pas eu beaucoup de chance avec les mecs. Il a contacté Staxus dans l’espoir de tourner avec un mec souriant, doux, mignon. Il a choisi le blond Adrian Bennet. Aucun des deux ne va le regretter…

– Photos : Fantasy Lovers / Bare-Staxus

Dimanche 29 août à minuit : Chic Geek (Staxus)

On peut être un geek et être aussi un très bon coup ! Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : Un film qui ne fait confirmer que le ouï-dire : homme à lunettes, homme à grosse quequette !

Jay Electra et Kurt Maddox sont passionnés de comics. Ils adorent les super-héros et les super-vilains de Marvel, DC & co. Ils se kiffent grave aussi. Et tel le corps de Mr Fantastic, le muscle qu’ils ont entre leurs jambes s’allonge, s’épaissit…

– Photos : Chic Geek / Staxus

S’il connaît tout l’univers de Star Wars, Daniel Prince va aussi tout connaître de la grosse bite de son camarade geek aux cheveux longs et roux : Ivan Thundero !

– Photos : Chic Geek / Staxus

La chimie, c’est super. Mais il faut aussi s’adonner à d’autres activités comme la baise. Connor Levi et Lucius York en savent quelque chose…

– Photos : Chic Geek / Staxus

Étudier dans les livres, c’est important ! Mais la pratique aussi : Rhys Casey, Oscar Hart et Tommy Lee n’en ont jamais douté !

– Photos : Chic Geek / Staxus

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.