Proposition indécente ? Chanteur vedette de coupé-décalé, il a refusé de coucher avec un mec alors qu’il aurait pu se faire 30 millions de francs CFA !

Le 21 août dernier sur IvoireTV Music, l’invité de l’émission Faha Faha était Saga La Légende, une vedette de coupé-décalé, genre musical associé à la Côte d’Ivoire et populaire bien au-delà des ses frontières. À la 12 min 26 s de l’émission, l’animateur Anaconda se met à demander abruptement au chanteur d’en dire plus sur la proposition qui lui a été faite de coucher avec un homme en contrepartie de 30 millions de francs CFA (i.e. 45 790 euros !). Proposition que lui a refusée alors que d’autres l’auraient acceptée…

Extraits du passage – avec quelques reformulations – qui en disent long sur la réputation sexe et gay de la scène coupé-décalé ivoirienne…

Anaconda : « Tu sais que c’est très rare dans le coupé-décalé de refuser 30 millions… Comment ça s’est passé ? Toi tu as dis non, hein ? »

Saga La Légende : « En fait, c’est l’un des tournants de ma vie auquel je m’attendais le moins, parce que je me suis dit que le show-business n’est pas forcément lié à ça… Moi j’ai toujours dit que lorsque un ami te voit et te propose ce genre de montant pour coucher avec toi, c’est parce qu’il sait que cette somme-là, tu peux l’avoir par le travail. Alors pourquoi s’adonner à ce genre de pratiques ? Si moi j’avais commencé avec ça, je ne serais pas là ici parce que j’aurais fait ça bien. Tu vois un peu ? Il ne faut pas faire des choses et puis après on ne te vois plus. On penserais que tu es pédé, que tu as fait les beaux jours et qu’après tu as disparu. Tu es l’ombre de toi-même. Ça sert à quoi ? Ça sert à rien ! Et moi, en tant que bon petit Gouro qui a grandi à Gagnoa, je ne peux pas être comme cela. Donc, quel que soit le montant, je refu… »

Anaconda : « … Et pourtant il paraît que dans le coupé-décalé il y a des gens qui n’ont pas refusé ça !… »

Saga La Légende : « Oui, mais ça c’est eux, c’est leur vie… »

Anaconda : « C’était au Tchad ou au Niger ? »

Saga La Légende : « Au Tchad. »

Anaconda : « Ça t’a pas fermé des portes là-bas ? »

Saga La Légende : « Si, si. C’était un promoteur de spectacle et il a verrouillé toutes les dates. Si tu n’acceptes pas, ils te mettent dans la merde. Il nous a laissés dans une maison, on a fait trois mois au Tchad, il y avait alors la crise… »

Anaconda : « Ils t’invitent et ensuite ils te font une proposition pour coucher avec toi. C’est comme ça dans le coupé-décalé. Tu as été fort de rester trois mois là-bas ! »

Saga La Légende : « J’avais fait deux/trois spectacles donc j’avais un peu de pécule avec lequel on vivait. Mais c’est là qu’on se rend compte qu’on est loin de son pays. On est sorti par la petite porte pour aller au Cameroun… »

Hétéro chanteur ou « gay for pay » payé plus de 45 000 euros la passe, Saga La Légende a choisi ! Quant à l’animateur Anaconda, il semble en savoir vraiment beaucoup sur le coupé-décalé et ses stars. Un milieu bling-bling qui nous fait beaucoup penser à tout ce qui se dit sur nos stars de la téléréalité et leurs voyages dans les pays du Golfe ! 😉