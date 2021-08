Une rentrée tout en émotion et fantasme cette semaine sur PinkX ! (30 août – 5 septembre)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 30 août à minuit : Orgasmic Beef (ButchDixon)

Tatoués, Barbus, nos sportifs aiment le sexe viril, sans artifice et de préférence en extérieur ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Un casting européen qui démontre que la barbe et le tatouage ne peuvent plus être considérés comme une mode passagère. Les Espagnols Aday Traun et Iker Crown ainsi que les Tchèques Martin Dajnar et Ivo Kerk sont des archétypes de séduction virile. Quant au fougueux Espagnol Tony Banderas, il nous donne envie de s’essayer à la moustache !

Le sport en plein air réserve de belles surprises. Quand le joggeur Iker Crown qui fait des étirements croise le marcheur Aday Traun, très vite les shorts tombent, les bites sont au garde à vous… et Aday sodomise Iker !

Thomas Axe est affamé et rien ne lui est meilleur que de bouffer le cul poilu et en sueur du beau barbu Martin Dajnar. Et après s’être mutuellement régalé de la bite de chacun, le TBM Thomas y va à fond dans Martin !

Toujours aussi insatiable, le daddy Dominique Kenique a choisi le jeune étalon moustachu Tony Banderas pour se faire sauter en extérieur, sur l’île de Gran Canaria !

Le daddy blond Axel Alex aime être désiré et baisé par de jeunes mecs musclés et tatoués, comme le top canon Ivo Kerk…

Mardi 31 août à minuit : Agents X 3 : Aux sévices de sa Majesté (RidleyDovarez)

Six mois après l’opération tempête sibérienne (Agents X 2), menée par l’agent russe Dmitri pour récupérer l’appareil de contrôle mental du docteur Procto, les risques d’une attaque d’envergure pour transformer les hétéros en esclaves sexuels n’ont jamais été aussi imminents. Le dispositif créé par le professeur serait prêt à être utilisé par le diabolique « Sa Majesté ». Des agents du monde entier donne de leur personne pour empêcher cette tragédie…

Le pinkplus : Extrêmement bien filmé, une histoire haletante, un casting international hyper excitant avec un final orgiaque topissime, Agents X 3 : Aux sévices de sa majesté est un must absolu.

En mission secrète à Paris, l’agent secret britannique Gabriel Phoenix est rejoint par l’agent espagnol Antonio Miracle. Ce dernier est à la recherche de Mother, le chef des Agents X mais surtout du professeur Procto. Le Britannique veut aider l’Espagnol, mais au préalable il va vérifier sa réputation de bon bourrin…

Mother (Thiago Monte), le chef des agents X, est de retour ! L’agent helléno-turc Pan Bash le retrouve dans un bois. Il lui remet le dernier éléments de la machine de contrôle mental du professeur Procto. Mother sait remercier ses fidèles agents en les baisant en toute beauté…

L’agent Antonio retrouve le professeur Procto (André Madd) qui lui remet un antidote contre l’appareil de contrôle mental. Antonio ne respecte toutefois pas la posologie et est pris d’une envie de sexe incontrôlable…

Les agents secrets Antonio Miracle, Thiago Monte, Mathieu Ferhati, Vlad Winter et Pan Bash se lâchent sans retenue lors d’une partouze qui sent la testostérone, la sueur et le sperme !

Mercredi 1er septembre à minuit : Army Breeding (BulldogRaw)

« Sueur, crachats et sperme » est la devise de nos légionnaires qui passent plus de temps à baiser qu’à s’entraîner ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Trip militaire dont Nathan Hope est la vedette !

Le skinhead Jason Domino et le Français Nathan Hope utilisent leur temps libre à jouer au poker. Nathan a une technique très spécifique pour distraire son adversaire : sortir sa bite de sous son boxer ! Jason laisse tomber ses cartes et cède à la tentation…

L’Écossais AJ Alexander peut bien dire à sa petite amie qu’il l’aime, ça l’excite de voir son musclé et ténébreux camarade de chambrée, l’Espagnol Antonio Miracle, transpirer en faisant ses exercices. Antonio n’est pas dupe. Et quand il surprend AJ en train de mater grave son torse en sueur il décide de passer à l’attaque…

Alors qu’il se réveille au milieu de la nuit en bandant dur, Drew Kingston se dit que son camarade Johannes Lars pourrait faire l’affaire. Et il n’a pas tort ! Johannes s’ouvre en grand pour accueillir dans sa gorge puis son cul le chibre XXL de Drew !

Skikes et Nathan Hope ne peuvent plus refréner leurs pulsions…

Jeudi 2 septembre à minuit : Executive Pleasures vol 1 (MenAtPlay)

Nos cadres ont le sang chaud et le bureau est l’endroit idéal pour mettre un mec à bonne hauteur sur une table. Les chaises, elles, permettent de venir s’assoir même si un mec est déjà assis la bite bien raide. Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Vouiiii! MenAtPlay fait partie des labels fantasmatiques diffusés sur PinkX ! Un rappel s’impose En 2007 était sorti en DVD un Executive Pleasures 1, qui reprenait des scènes réalisés en Angleterre par MenAtPlay, site né en 2004 ayant pour spécificité le fétichisme du costume/cravate. Le co-fondateur Matt Jordan s’était exprimé ainsi sur ce fantasme :

« Le costume représente le pouvoir, l’argent, le statut social et le succès, des qualités qui attirent nombre de gays. Et toutes ces qualités ne font qu’accentuer la symbolique intrinsèquement phallique du costume : la cravate autour du cou est non seulement comme une longue flèche qui pointe vers le sexe mais aussi comme une laisse, ce qui rappelle la vulnérabilité de son propriétaire apparemment dominant. Les revers accentuent les pectoraux et la double fente à l’arrière rend aisé l’accès au postérieur! C’est comme si le costume prétendait donner à celui qui le porte une image très collet monté et conformiste alors que tout le temps il agit comme un signal sexuel clair: ‘C’est ici la bite!’, ‘Appuyez là pour le torse!’ et ‘Soulevez ça et prenez mes fesses ! »

L’Executive Pleasures vol 1 diffusé sur PinkX réunit quatre scènes originellement sorties entre 2017 et 2019 et toutes réalisées en Espagne. On retrouve certaines des porn stars les plus hot, dont François Sagat qui tourne pour la première fois pour MenAtPlay.

Hector de Silva sent qu’un nouveau venu dans le bureau, Sebastian Reis, veut sa place. Il va lui faire vite comprendre qui est le boss ici ! Non mais !!!!

Il est toujours agréable d’avoir un collègue qui vous aide à vous dépatouyer avec une imprimante capricieuse. Dani Robles apprécie que Max Duro règle un probleme de bourrage de papier. mais lors de la manipulation, de l’encre tache le costume de Dani. Or ce dernier doit présenter dans pas longtemps un projet à un auditoire. Max lui propose de s’échanger leur chemise et veste. En se dénudant, les deux hommes éprouvent une forte attraction…

François Sagat travaille tard pour finaliser un dossier qu’il devra présenter à son boss, Victor D’Angelo, d’ici la fin de la semaine. Le problème c’est que son collègue et amant Tyler Berg insiste pour qu’ils baisent. François va essayer de satisfaire Tyler en ne se faisant pas surprendre par le boss…

Pour les fêtes de Noël, Robbie Rojo offre à son collègue Salvador Mendoza une paire de jarretelles de chaussettes. Salvador adore. Et ce qu’il aimerait encore plus c’est que Robbie les lui mette tout de suite. La complicité entre ces deux hommes vire au sexe : ils s’embrassent, se caressent, se sucent. Puis Salvador enfonce sa langue puis son sexe brutal dans la belle croupe de Robbie…

Hommes d’affaires qui ne sont pas là pour faire de la figuration, Nick North et Andy Star sont sur le point de signer un très gros contrat. C’est Andy qui a été missionné pour convaincre le client, Nick lui promettant de le baiser comme jamais si tout se passait bien. Pauvre Andy. Non seulement il a échoué dans sa mission mais en plus il est tourmenté par un dilemme : doit-il dire la vérité ou mentir afin de connaître la jouissance promise par Nick ? Andy n’hésite pas longtemps…

NOUVEAUTÉ – Vendredi 3 septembre à minuit : A Man and His Boy 3 (CockyBoys)

Austin Wolf est un maître qui ordonne à ses garçons de faire tout ce qu’il veut au lit. Freddie Daze, Gabriel Clark & ​​Tayte Hanson sont pareils. Ces hommes adorent dominer ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Excellent ! Un mâle dominant n’en est que meilleur qu’avec un mec qui jubile d’être soumis. À se poser d’ailleurs la question de savoir qui domine exactement qui ! 😉



Le joli Grayson Lange est tout content de se soumettre au géant musclor Austin Wolf. Caresses, baisers… Austin prend ensuite le contrôle total de ce jeune cul affamé !

Une fois que Mateo Vice et Freddie Daze se disent ce qu’ils aiment faire au pieu, ils vont de l’avant. Freddie dévore le cul de Mateo puis y glisse son gros sexe bien profond !

Minou blond, Adrian Hill fait ses débuts dans le porno en se faisant magistralement baiser par Gabriel Clark contre un miroir…

De retour chez CockyBoys, Tayte Hanson accueille son ami Lucas Champagne pour sa toute première scène porno ! Lucas est impatient de se soumettre à la domination subtile et vocale de Tayte. Tayte se concentre sur le cul de Lucas en le bouffant d’abord puis en y enfonçant sa trique !

NOUVEAUTÉ – Samedi 4 septembre à minuit : A Murdered Heart (NakedSword)

De jeunes hommes sont envoyés en camp de thérapie de conversion afin d’annihiler leurs attirances homosexuelles. Mais dans cette épreuve, où les cœurs sont meurtris, l’appel de la chair aura le dessus. Tous ces beaux garçons réunis sauront vaincre l’incompréhension et la bêtise et trouver l’amour… Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Sorti l’année dernière, A Murdered Heart est en tout point remarquable. C’est à juste titre qu’il a remporté plusieurs Oscars du X gay : Film gay de l’année aux XBIZ Awards 2021 et Meilleur film aux GayVN Awards 2021. Quant au réalisateur Marc MacNamara et à l’acteur Angel Rivera, ils ont eu aussi droit à plusieurs prix pour ce porno pas comme les autres : parce que la violence et la haine de soi côtoient le sexe le plus explicite en vue de faire bander, A Murdered Heart est tout à la fois fascinant et perturbant.

À noter que le film marque le retour au porno de Johnny Hazzard et de Jessy Ares et qu’il a auguré le transfert de Men à NakedSword du multiawardisé réalisateur MacNamara.

Joseph (Angel Rivera) a été envoyé dans un camp de thérapie de conversion par son père (Johnny Hazzard). Sa mère savait que son mari avait des tendances homo, mais avoir un fils gay n’était pas dans ses plans. Alors elle les a abandonnés tous les deux. La première nuit dans le camp, Joseph reste allongé dans son lit, incapable de dormir. Il se souvient du moment où son père l’a surpris en train de coucher avec son petit ami, Alexander Savage…

L’un des exercices pervers auxquels les garçons doivent se plier, c’est de décrire à haute voix leur première fois avec un homme. Face aux autres « patients », au pasteur (Jessy Ares), à son assistant (Cade Maddox) et à son propre père (Marc MacNamara), Phillip (Ty Mitchell) décrit le baiser, le goût de sa peau, le battement de la bite dans sa bouche, la sensation unique quand son corps a été pénétré… Son père le supplie d’arrêter et le frappe. Phillip n’oubliera pas. Avec Charlie (Colton Reece), il élabore un plan pour s’échapper et être enfin ensemble. Une fois qu’ils ont abandonné le camp, ils trouvent un camion abandonné et Phillip ne perd pas de temps à mettre la grosse bite de Charlie dans sa gorge et dans son cul…

Tout l’encadrement du camp cherche frénétiquement Charlie (Colton Reece) et Phillip (Ty Mitchell). Joseph (Angel Rivera) assure à tout le monde qu’ils n’ont pas disparu, mais qu’ils sont rentrés chez eux, libres d’être eux-mêmes. Le pasteur (Jessy Ares) n’apprécie pas son insolence. Il attrape Joseph par le col de sa chemise et le jette à terre. Il demande à son assistant (Cade Maddox) de mettre Joseph à l’isolement. Cade jette Joseph dans une chambre et le discipline. Après avoir entendu Cade proférer une succession d’accusations, Joseph se penche en avant et l’embrasse. Choqué, Cade repousse Joseph. Mais extrêmement tenté, il se jette en avant et embrasse le jeune homme. Et en un rien de temps, Cade met Joseph à l’envers et lui mange le cul. C’est tout ce qu’il faut à Joseph pour sauter sur Cade et chevaucher sa grosse bite jusqu’aux couilles… Après s’être vidé, Cade se rhabille vite et se précipite vers sa voiture, écœuré.

Le père de Joseph, Johnny Hazzard, est arrivé au camp. Assis dans sa voiture, il se remémore le jour où sa femme est partie. Il revient plus loin dans le passé. Il se souvient quand il était rentré à la maison en s’assurant bien que sa femme et son fils n’étaient pas là. Il avait alors fait signe à un homme de venir le rejoindre. Cet homme n’était autre que celui qui officie aujourd’hui comme pasteur du camp de thérapie de conversion : Jessy Ares. Belle bête velue, Jessy l’avait troué à donf. Un pur bonheur. Mais juste au moment où ils se jouissaient, la femme de Johnny était entrée, les surprenant en flagrant délit…

NOUVEAUTÉ – Dimanche 5 septembre à Minuit : Nikeurs de Téci 5 (Citébeur)

Nos mecs de cités sont toujours aussi accros à la défonce ! Celle qui déchire tout sur son passage !!! 🙂

Le pinkplus : Des corps-à-corps intenses portés par un casting jubilatoire ! Avec, entre autres, le beau, tatoué et viril Mathieu Ferhati !

