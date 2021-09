Experts de la rondelle et sniffeurs de pompes sont au rendez-vous cette semaine sur PinkX ! (6 – 12 septembre)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 6 septembre à minuit : Al Fresco Barebackers Exposed (UKNakedMen)

Au bord d’une route, loin de la ville, dans une forêt où sous un pont, des rencontres inopinés sont propices à des plans directs. Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Tourner principalement en Espagne et pour la dernière scène en République Tchèque, Al Fresco Barebackers Exposed visualise un fantasme que la subtile loi française rend risqué à pratiquer. L’article 222-32 du Code pénal dispose en effet que : « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.» Toutefois le même article n’interdit pas la baise en public dès lors que personne ne peut vous y voir…

Les virils Thomas Thunder et Max Duran se retrouvent à poil en pleine nature. Ils s’embrassent, s’embouchent et Max est vigoureusement pénétré pas Thomas !

La forêt libère les pulsions les plus primaires. James Huck et Alex Mogan vont vite baisser leur short pour se sucer. Le jeune cul d’Alex s’en prendra ensuite plein pot !

Yah Jil est en panne avec sa voiture. Il regarde le moteur sans grande inspiration. Kevin Lauren passe et lui propose de l’aider : il a un garage grand ouvert pour sa bite !

Rencontre sur une route entouré d’un terrain en friche. Antonio Miracle n’aura aucune difficulté à se mettre en parfaite position pour recevoir la grosse teub de Rio Vega !

Sous un pont aux murs recouverts de tags, Frazer Bell est en train de se branler quand il se fait surprendre par l’ouvrier en bâtiment James Huck. Celui-ci n’hésite pas : il le suce, se fait pomper, l’encule et le sauce.

NOUVEAUTÉ – Mardi 7 septembre à minuit : Experts de la rondelle (GayFrenchkiss)

Pour baiser, toutes les excuses sont bonnes ! Un plan à quatre et trois duos sans capote.

Le pinkplus : La partouze !

Valentin Bodin frappe à la porte de son voisin Lucas car il n’a plus de papier…

Plan direct entre le barbu et poilu Dirtyed et Mateo…

Comment fait-on quand ton proprio tape à la porte et que tu as 3 mois de retard ? Réponse : le paiement en nature ! Adams sait s’y faire avec Thomas Iculisma !!!

Fabien Rolley, Justin XXL, Alexandre et Youssef partouzent dans un appart !…

Mercredi 8 septembre à minuit : Lascars de Téci #02 (Citébeur)

Nos lascars se déchaînent une nouvelle fois sur des passifs toujours aussi en manque. Cinq duo avec capote.

Le pinkplus : Total respect aux passifs ! Ils encaissent comme les pro de l’anal qu’ils sont !

Roman Tik kiffe les rebeux. Quant à l’Algérien Tahar, il a un petit faible pour les yeux clairs. Baiser Roman Tik, il ne pense plus qu’à ça ! Sa determination déchire tout !!!!

Tous les vendredi après midi, Adel se tape un bon délire, chez lui, avec l’un de ses passifs bien domptés, prêts à se prendre sa grosse bite de rebeu. Aujourd’hui c’est Jeff Cho qui se présente…

Depuis qu’il s’est fait prendre par le Kagouleur (voir Lascars de Téci #1), Romain Tik en redemande ! Et quand l’autre débarque, fou de joie, il se défoule à nouveau sur ce passif aussi endurant !

Samy Lakhdar un jeune Algérien dont la bogossité pique les yeux et fait dresser les queues, attire la convoitise d’Adel. Celui-ci va lui montrer comme il est bon de se donner à un homme, un vrai.

Avec sa tête de petite frappe, son style de lascar de banlieue sapé en skets & survets, Juan Florian en fait tourner des têtes dans son quartier, et bien au-delà ! En bonne passive et suceuse affirmée, Stuart XXL lui rend la visite aujourd’hui…

Jeudi 9 septembre à minuit : More Before The Afterglow (CockyBoys)

Des nouveaux venus chez CockyBoys tels que Nico Leon, Finn Carson et Wess Russell sont investis corps et âmes – et sans capote – par des modèles rodés du label new-yorkais. Quatre duos sans capote !

Le pinkplus : Ethan Slade, un ex de la super porn star Ryan Rose, fait preuve d’une passion redoutablement déchirante pour le passif Ty Mitchell. Josh Moore, l’ex de Logan Moore, est tout à la fois tendre et dominateur avec Wess Russel !

Dans une ode aux préliminaires, Ethan Slade et Ty Mitchell sont sur la même longueur d’onde. Et quand il s’agit d’ouvrir les cuisses, Ty ne se fait pas prier, laissant le passage à la bonne pine d’Ethan !

Après quelques années d’absence des tournages, Finn Carson revient, et c’est chez CockyBoys pour un flip-flop avec le TTBM Calvin Banks !

Nouvel exclusif de CockyBoys, Nico Leon fait sa première scène sans capote. Celui qui le baise n’est autre que le beau blond Justin Matthews !

Wess Russel – qui est loin d’être un innocent – n’a toutefois jamais été ligoté. C’est une première qui l’enthousiasme. Surtout qu’il a pour maître un Josh Moore particulièrement canon et sexe !

NOUVEAUTÉ – Vendredi 10 septembre à minuit : Spunky Socks (UKNakedMen)

Ils aiment renifler les pompes, branler leur partenaire avec leurs pieds et quand l’excitation est trop grande, effectuer d’autres rapprochements…

Le pinkplus : Florian Mraz et Wayne Baker forment un très beau duo de footeux !!!



Un canapé, le blond baraqué Vince Hill s’occupe du paquet du brun Lior Hood avec ses pieds pour commencer…

Pendant que le beau blond barbu Jeremy Robbins snife le panard de Jack Finix, celui-ci renifle une basket en se touchant le paquet…

En tenue de footballeurs avec de belles queues sous les shorts, Florian Mraz et Wayne Baker se kiffent grave !!!

Une partie de billard donne des envies à nos joueurs, James Huck et Tom Bacan…

Reniflage de baskets, branle avec les pieds entre le brun Simon Best et le barbu au crâne rasé Alan Davis…

Samedi 11 septembre à minuit : It’s Coming (Raging Stallion Studios)

Une maison abandonnée réputée maudite est le théâtre de baises intenses et de meurtres à répétition. Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Un mélange des genres porté par une ambiance oppressante, un casting multiethnique top et un scénario redoutable. Un excellent film du réalisateur Steve Cruz

Quatre potes, Damien Stone, Jack Hunter, Jason Vario, Lorenzo Flexx, font irruption dans une maison délabrée pour y passer la nuit. Parce que ce lieu a été le théâtre de crimes horribles non résolus et ils se lancent un défi : celui qui restera le plus longtemps qui gagnera 100 $ de chacun des trois autres. Lorsque les sacs de couchage sont déroulés, Damien Stone convainc Jack Hunter qu’il aura moins peur s’il a une bite dans la bouche. Ils essaient de ne pas faire de bruit, mais les gémissements devenant plus forts réveillent Jason et Lorenzo. Après les avoir un temps mater, ces derniers s’éclipsent laissant les deux autres continuer leurs ébats. Pour le meilleur… et pour le pire.

Éloignés de leurs copains Jack et Damien. Jason Vario et Lorenzo Flexx ne perdent pas une minute pour assouvir leurs pulsions. Lorenzo ouvre son trou pour que Jason s’y glisse. C’est une très grosse bite et Lorenzo n’est pas habitué. Il grogne alors que Jason accélère la cadence jusqu’à décharger son sperme épais. Après avoir lui-même éjaculer, Lorenzo veut partir car il est convaincu que lui et Jason ont déjà gagné le pari. Jason n’est pas convaincu et veut rester toute la nuit pour être sûr. Mal lui en a pris…

La maison maudite a fait peau neuve et se retrouve sur le marché. L’agent immobilier Wesley Woods veut faire belle figure lors d’une journée porte ouverte. Et pour être particulièrement en forme, il a fait venir au préalable un plan cul, Pheonix Fellington. Ce dernier se fait baiser à fond par Wesley. Mais quand il apprend qu’il se trouve dans la fameuse maison maudite, il prend la fuite. Ce n’est pas grave pour Wesley. Un nouveau propriétaire potentiel arrive…

Adam Ramzi est le nouveau propriétaire. Son petit ami Beaux Banks l’aide à contrecœur à emménager. Il connait la réputation de la maison. D’ailleurs, quelle est la silhouette sombre que les caméras de sécurité détectent dans le couloir ? Plus tard dans la nuit, Adam et Beaux sont au lit. Ils entendent un bruit. Beaux a peur mais Adam sait comment l’apaiser : sa bonne bite dans sa bouche et dans son cul. Beaux est heureux jusqu’à ce qu’il sente que quelqu’un les épie. Beaux veut partir, Adam non, les deux de disputent, Beaux sort en trombe, Adam reste tout seul. Vraiment seul ?

Adam Ramzi est bouleversé par le départ inattendu de Beaux Banks et prend quelques comprimés de plus pour se détendre. Il tombe dans un rêve inquiétant au sujet de la maison. Mais est-ce bien un rêve? Adam est éveillé avec un sentiment de terreur et de stimulation érotique. Il est surpris de constater qu’il bande dur. Il commence à se branler quand il voit une présence (Noah Donovan) le surveiller. Est-il en plein délire ? La présence s’approche du lit, tend la main vers la bite d’Adam. Fasciné et pénétré par l’être surnaturel, Adam jouit à en perdre son âme.

Dimanche 12 septembre à minuit : Anonymous (Masqulin)

Qu’il est excitant d’avoir pour amant un parfait inconnu ; un mâle qui assouvi vos attentes les plus secrètes ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Originalité des scénarios, excitation des situations, casting de premier choix… Les Canadiens de Masqulin comptent de plus en plus dans le X gay mondial !

Dans un appart, le bogoss ultra soumis Thyle Knoxx attend de l’autre côté d’une tenture noire fendue là où il faut 🙂 Il veut se faire défoncer par le premier venu qui passera la porte. Arrive Damon Heart qui va se charger de son cas à la perfection !!!…

Dans un parking, se croyant seul, Ty Mitchell se branle dans sa voiture. Surgit alors de l’obscurité un mec encagoulé qui va le prendre en main et le bourrer de sa grosse bite…

Manipulés par un mystérieux hacker, Jake Nicola et Vince Parker se donnent rendez-vous via une appli pour découvrir qu’aucun n’est celui auxquels ils pensaient. Mais ça matche !!! Vince va enculer en toute beauté Jake !

Trent King arrive à l’appart qu’il a loué, mais il y a déjà un occupant : Markus Kage qui est sous la douche… Markus est une super belle bête poilue et tatouée. Il a tout pour plaire à Trent. Quant à Markus, passé la surprise de découvrir un inconnu, il est très séduit par le Trent. Les deux beaux mâles improvisent tout naturellement un flip-flop…

