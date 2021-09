Un programme des plus alléchants pour le festival In&Out de Nice, avec une rétrospective + master class de la talentueuse cinéastes Catherine Corsini, dont on pourra découvrir en avant-première La Fracture, son nouveau film, lauréat de la Queer Palm 2021. Il y aura également un focus autour du voguing – associant expo photo, master class de danse et projections de documentaires – ainsi qu’un un temps de réflexion autour des « Corps (im)possibles », sans oublier de nombreuses avant-premières et films inédits.

RÉTROSPECTIVE CATHERINE CORSINI

Cinéaste prolifique et scénariste engagée, ayant découvert la passion de l’écriture au contact d’Antoine Vitez, Catherine Corsini construit depuis les années 1980 une œuvre mélangeant les genres et peuplée de beaux personnages de femmes, incarnés par une incroyable liste d’actrices françaises. Comme dans son dernier film, La Fracture, l’homosexualité y est souvent « un sujet et en même temps n’en est pas un car il est intégré, en déjouant les préjugés ».

LES AMOUREUX

Après plusieurs années d’absence, Viviane revient assagie à Monthermé, petite ville des Ardennes, auprès de ses parents et de Marc, son demi-frère cadet. Au contact de cette sœur aînée qu’il a tant idéalisée, le lycéen va faire le rude apprentissage de l’indépendance.

Film de Catherine Corsini (France, 1994)

Avec Nathalie Richard, Pascal Cervo, Olaf Lubaszenko…

Date : Mercredi 15 septembre

Heure : 18h

Durée : 1h28

Lieu : Cinémathèque de Nice – 3 esplanade Kennedy

Tarif plein : 3 € (plein) / 2 € (étudiants) / 12 € (carnet 5 séances)

Carte d’abonné annuelle (obligatoire) : 2,50 €

Tout public

MASTER CLASS DE CATHERINE CORSINI

Animée par Franck Finance-Madureira, journaliste et créateur de la Queer Palm.

Date : Mecredi 15 septembre

Heure : 20h

Durée : 1h

Lieu : Cinémathèque de Nice – 3 esplanade Kennedy

Entrée libre (dans la limite des places disponibles – réservation conseillée)

Tout public

LA BELLE SAISON

1971. Delphine, fille de paysans monte à Paris pour s’émanciper du carcan familial et gagner son indépendance. Lors d’une action de rue, elle rencontre Carole, militante féministe, et la suit aux réunions du MLF qui vient d’être fondé. La passion naissante entre les deux femmes pousse Carole à quitter son compagnon et à suivre Delphine qui a décidé de retourner vivre dans la ferme familiale.

Film de Catherine Corsini (France, 2015)

Avec Cécile de France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky…

Date : Mercredi 15 septembre

Heure : 21h15

Durée : 1h46

Lieu : Cinémathèque de Nice – 3 esplanade Kennedy

Tarif : 3,10 € (plein) / 2 € (étudiants) / 12,20 € (carnet 5 séances)

Carte d’abonné annuelle (obligatoire) : 2,60 €

Tout public

LA FRACTURE

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’urgence parisien, proche de l’asphyxie, un soir de manifestation des Gilets jaunes. À l’extérieur, la tension monte et l’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. La nuit, qui promet d’être longue, est l’occasion de rencontres qui feront voler en éclats les certitudes et les préjugés, entre les usagers, le personnel soignants à bout de souffle et les manifestant.e.s blessé.e.s en colère.

Film de Catherine Corsini (France, 2021)

Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaï, Aïssatou Diallo Sagna…

Date : Jeudi 16 septembre

Heure : 20h

Durée : 1h38

Lieu : Cinéma Le Rialto – 4 rue de Rivoli

Tarif : 8,50 € / 7 € (sur présentation de la carte « festival »)

Tout public

LA RÉPÉTITION

Deux amies d’enfance qui rêvaient de devenir actrices, se retrouvent après plus de dix ans de séparation. Nathalie est une comédienne de théâtre renommée, tandis que Louise travaille comme prothésiste dentaire. Vivant par procuration la réussite de son amie, Louise s’installe chez Nathalie, assiste à son travail et ne lui laisse aucun répit, entraînant peu à peu leur relation dans un engrenage passionnel.

Film de Catherine Corsini (France, 2001)

Avec Emmanuelle Béart, Pascale Bussières, Dani Levy…

Date : Vendredi 17 septembre

Heure : 14h

Durée : 1h28

Lieu : Cinémathèque de Nice – 3 esplanade Kennedy

Tarif : 3,10 € (plein) / 2 € (étudiants) / 12,20 € (carnet 5 séances)

Carte d’abonné annuelle (obligatoire) : 2,60 €

Tout public

FOCUS VOGUING

Depuis plusieurs années In&Out s’efforce de faire découvrir la scène voguing et a décidé de consacrer en 2021 un largue focus pour en explorer toutes les richesses.

Quatre documentaires sont à l’affiche :

FABULOUS

Après plus de dix ans d’absence, Lasseindra Ninja, icône internationale de la scène voguing et militante LGBTQ retourne en Guyane, sa terre natale, pour y donner une master class de voguing. Dans un territoire où l’homosexualité est un sujet très sensible, une nouvelle génération tente de s’affirmer.

Documentaire d’Audrey Jean-Baptiste (France, 2019)

Date : Samedi 11 septembre

Heure : 19h00

Durée : 52 min

Lieu : Cinéma Le Mercury – 16 place Garibaldi

Tarif : 7,50 € / 5 € (sur présentation de la carte « festival »)

Tout public

QUEENDOM

Avec sensibilité et dévotion, Simon Vivier et Marco Novoa suivent le parcours de trois artistes, Cookie Kunty, Shigo LaDurée et Le Filip qui illustrent parfaitement la diversité de la scène drag parisienne, qui s’est construite en miroir de la scène voguing.

Documentaire de Marco Novoa et Simon Vivier (France, 2021)

Date : Samedi 11 septembre

Heure : 20h00

Durée : 1h02 min

Lieu : Cinéma Le Mercury – 16 place Garibaldi

Tarif : 7,50 € / 5 € (sur présentation de la carte « festival »)

Tout public

HOLD THAT POSE FOR ME

Pendant un an, Chriss Lag et Xavier (Héraud) Ebony ont filmé les balls parisiens à la rencontre des acteurs et actrices de ce mouvement, offrant un instantané de cette culture née dans la communauté LGBT noire et latino à la fin des années 70 à New York.

Documentaire de Xavier Héraud et Chriss Lag

Date : Dimanche 12 septembre

Heure : 17h30

Durée : 1h

Lieu : Librairie Vigna – 3 rue Delille

Entrée libre

Tout public

LES INDES GALANTES

En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, le metteur en scène Clément Cogitore, la chorégraphe Bintou Dembélé et trente danseurs réinventent le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau pour l’Opéra de Paris. Le film relate les coulisses de cette aventure humaine aux forts enjeux politiques.

Documentaire de Philippe Béziat (France 2021)

Date : Dimanche 12 septembre

Heure : 19h30

Durée : 1h48

Lieu : Cinéma Le Mercury – 16 place Garibaldi

Tarif : 7,50 € / 5 € (sur présentation de la carte « festival »)

Tout public

À ces quatre projections s’ajoutent :

WORKSHOP VOGUING

Master class de danse animé par The Prince Nunoy Revlon, membre de la ballroom scene depuis 2015 et de l’International Iconic House of Revlon depuis 2016…

Date : Samedi 11 septembre

Heure : de 10h à 13h

Lieu : Théâtre Francis Gag – 4 rue de la Croix

Tout public

VOGUING: WELCOME TO THE BALL

Exposition photo de Xavier Héraud. Journaliste – il a travaillé à Têtu et cofondé Yagg, le premier média LGBT francophone -, et photographe, Héraud accompagne la scène voguing parisienne depuis 2014. Ses photographies captent au plus près l’énergie, l’extravagance et la fierté des balls et de leurs participant.e.s.

Date : du vendredi 10 septembre au 16 octobre 2021

Lieu : Librairie Vigna – 3 rue Delille

Entrée libre

Tout public



LES « CORPS (IM)POSSIBLES »

Comment re-penser artistiquement les corps, sujets politiques par excellence, d’un point de vue queer ou comment le regard queer étendu à la pensée critique et aux gestes artistiques permet de rendre aux corps leur visibilité, leur identité, leur histoire – des corps qui participent à déconstruire la culture dominante et dont les trajectoires obliques offrent des imaginaires alternatifs, des mondes nouveaux.

OUVERTURE(S)

Exposition de Michaël Allibert et Jérôme Grivel, Ouverture(s) s’intéresse à ces à-côtés, aux préalables, à tout ce qui pourrait, d’une certaine façon, être impropre à la représentation et qui, pourtant, déploie tout un ensemble de matériaux chorégraphiques, plastiques, dramaturgiques et sensibles. Ce que nous montrons, ce sont des fragilités, des interrogations, des expérimentations, des erreurs et des ratés aussi, parce que l’espace artistique permet de décider qu’ici ce sont ces notions qui priment et pas nécessairement celle de la force, de la puissance ou de la réussite.

Date : du 31 août au 18 septembre 2021

Lieu : Uni-Vers-Photos – 1 rue Penchienatti

Entrée libre

Tout public

TABLE RONDE « CORPS INDÉSIRABLES, IMPURS, DISSIDENTS & MUTANTS »

Nous souhaitions rassembler autour d’une même discussion chercheurs et artistes pour évoquer et questionner la singularité des regards queer sur la question des corps, pensés comme « actes de dissidence du système sexe-genre » (Paul B. Preciado) et plus généralement comme alternative aux « corps socialisés c’est-à-dire façonnés, produits et réprimés par des structures et des interactions sociales » (Michel Journiac).

Seront présent.e.s : Barbara Butch, Antoine Idier, Alexis Langlois, Jean-Gabriel Périot et Moa Ferreira.

Date : Mardi 14 septembre

Heure : 18h30

Durée : 1h15

Lieu : Villa Arson – 20 avenue Stephen Liégeard

Entrée libre

Tout public

ACTS OF LOVE

Pour tenter d’oublier une histoire d’amour qui ne passe pas, un cinéaste invite dans son film quatre inconnus trouvés sur des sites de rencontre. Quatre nouvelles histoires à filmer et autant de possibilités de tomber amoureux. La mère du cinéaste participe à la fabrication de ce film, à son corps défendant.

Documentaire de Isidore Bethel et Francis Leplay (États-unis, 2021)

Date : Mardi 14 septembre

Heure : 21h00

Durée : 1h11

Lieu : Villa Arson – 20 avenue Stephen Liégeard

Entrée libre

Tout public

AVANT-PREMIÈRES

A GOOD MAN

Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis plusieurs années. Ils veulent avoir un enfant, mais Aude souffre de ne pas pouvoir en avoir. Homme trans, Benjamin décide alors que c’est lui qui le portera.

Film de Marie-Castille Mention-Schaar (France, 2021)

Avec Noémie Merlant, Soko, Vincent Dedienne, Jonas Ben Ahmed…

Date : Jeudi 9 septembre

Heure : 20h

Durée : 1h48

Lieu : Cinéma Le Rialto – 4 rue de Rivoli

Tarif : 8,50 € / 7 € (sur présentation de la carte « festival »)

Tout public

DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES

La rencontre entre la comédienne Delphine Seyrig et la vidéaste Carole Roussopoulos est l’occasion d’un voyage au cœur du « féminisme enchanté » des années 1970. Leurs combats radicaux, menés caméra vidéo au poing, sont empreints d’humour, d’insolence et d’intransigeance. Ils constituent un héritage précieux que nous révèle la petite-fille de Carole Roussopoulos, Callisto Mc Nulty.

Documentaire de Callisto Mc Nulty (France, 2021)

Date : Vendredi 10 septembre

Heure : 19h30

Durée : 1h18

Lieu : Cinéma Le Mercury – 16 place Garibaldi

Tarif : 7,50 € / 5 € (sur présentation de la carte « festival »)

Tout public

GREAT FREEDOM

Hans Hoffmann est gay et l’homosexualité, dans l’Allemagne de l’immédiat après-guerre, est toujours soumise au paragraphe 175 du code pénal, qui la déclare illégale. Mais même en prison Hans n’aura de cesse de lutter pour la liberté et l’amour…

Film de Sebastian Meise (Allemagne/Autriche, 2021)

Avec Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke…

Date : Samedi 11 septembre

Heure : 21h15

Durée : 1h57

Lieu : Cinéma Le Mercury – 16 place Garibaldi

Tarif : 7,50 € / 5 € (sur présentation de la carte « festival »)

Tout public



NO HARD FEELINGS

Fils d’Iraniens exilés en Allemagne, Parvis profite pleinement de sa vie dans une petite ville de Basse-Saxe, entre plans Grindr, raves et culture pop. Surpris en train de voler à l’étalage, il doit effectuer des travaux d’intérêt général dans un centre pour réfugiés où il tombe amoureux d’Amon, qui a fui l’Iran avec sa sœur.

Film de Faraz Shariat (Allemagne, 2021)

Date : Dimanche 12 septembre

Heure : 21h30

Durée : 1h32

Lieu : Cinéma Le Mercury – 16 place Garibaldi

Tarif : 7,50 € / 5 € (sur présentation de la carte « festival »)

Interdit au moins de 16 ans



RETOUR À REIMS (FRAGMENTS)

À travers le texte de Didier Éribon, lu par Adèle Haenel, le film raconte grâce aux images d’archives une histoire intime et politique du monde ouvrier français du début des années 1950 à nos jours.

Documentaire de Jean-Gabriel Périot (France, 2021)

Avec la voix d’Adèle Haenel

Date : lundi 13 septembre

Heure : 18h45

Durée : 1h23

Lieu : Cinéma Le Mercury – 16 place Garibaldi

Tarif : 7,50 € / 5 € (sur présentation de la carte « festival »)

Tout public

LE MILIEU DE L’HORIZON

Sous le soleil implacable de l’été 1976, au cœur d’une sécheresse historique, Gus, 13 ans, fils d’agriculteurs, voit les tensions grandir au sein de sa famille. Les récoltes sèchent sur pied, les poulets meurent de chaud, son père est désespéré et l’arrivée de Cécile, une amie de sa mère, n’arrange rien. Divorcée, elle fait figure de femme libre dans un milieu encore assez conservateur.

Un film de Delphine Lehericey (Suisse/Belgique, 2021)

Avec Luc Bruchez, Laetitia Casta, Clémence Poésy…

Date : Vendredi 17 septembre

Heure : 19h30

Durée : 1h32

Lieu : Cinéma Le Mercury – 16 place Garibaldi

Tarif : 7,50 € / 5 € (sur présentation de la carte « festival »)

Tout public

PLAYDURIZM

Demir, jeune homme d’une vingtaine d’années, se réveille dans un appartement à la décoration et l’éclairage pop ultramodernes. Il semble perdu et ne se souvient de rien mais une chose est sûre : la présence du bel Andrew ne le laisse pas indifférent.

Un film de Gem Deger (République tchèque, 2021)

Avec Gem Deger, Austin Chunn, Issy Stewart, Christopher Hugh, James Adamson…

Date : Vendredi 17 septembre

Heure : 21h30

Durée : 1h28

Lieu : Cinéma Le Mercury – 16 place Garibaldi

Tarif : 7,50 € / 5 € (sur présentation de la carte « festival »)

Tout public

LA DEA FORTUNA (POUR TOUJOURS)

Arturo et Alessandro traversent une période de crise. Quinze ans de vie commune ont érodé leur amour. Annamaria, une amie proche, leur confie ses deux enfants car elle doit être hospitalisée. Un nouveau quotidien s’impose au couple, celui d’une vie de famille inattendue. Entre maladresses et moments d’émotions, disputes et tensions, Arturo et Alessandro prennent des risques pour protéger leur nouvelle « famille ».

Un film de Ferzan Özpetek (Italie, 2021)

Avec Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Edoardo Leo

Date : Samedi 18 septembre

Heure : 20h

Durée : 1h55

Lieu : Cinéma Le Mercury – 16 place Garibaldi

Tarif : 7,50 € / 5 € (sur présentation de la carte « festival »)

Tout public

Le festival In&Out proposera aussi des films forts ou importants qui ont quitté trop vite

les écrans niçois.