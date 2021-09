« Je m’y attendais pas, trop bien »

« Chanson ovni… cette cassure des rythmes, ces voix… coup de cœur immédiat, tellement rare, tellement précieux 💎 »

« Mon dieu. Magnifique. La prod, les textes, vos voix ensemble. Meilleur duo au monde. Merci ! »

« Je suis sur le c** ! J’en ai les larmes au yeux, c’est sublime ! D’une beauté ! Et les deux voix à part sont déjà magnifiques, mais ensemble c’est juste Wouahhhh ❤️❤️❤️ »

« Les collaborations qui sauvent des vies 🔥🔥🔥🔥🔥 »

« C’est tellement magique qu’ils aient fait une chanson ensemble, la chanson est tellement belle en soit ajouté au cumul de ce que chacun vous représentez, c’est explosif (calmement explosif) »

Et tant d’autres compliments se succèdent non-stop depuis que la vidéo des titres Pause x Kiss est sur Youtube…

Supposons que nous ignorons tout d’Yseult et d’Eddy de Pretto. Que nous montre ce clip ? Un femme et un homme amoureux l’un de l’autre ? Le démontage du décor qui laisse découvrir une salle de concert tend plutôt à signifier que ce qu’on voit n’est que mise en scène : la relation qu’on croit amoureuse est factice ! Quand les parois se remontent et qu’on les voit au final s’embrasser, on est tout aussi dans le faux. Pourquoi d’ailleurs en douter ? Même sans savoir que de Pretto est ouvertement gay, n’est-ce pas une constante dans la pop que les duos homme/femme qui chantent l’amour entre eux deux ne sont que pure comédie ? Combien de fois d’ailleurs la presse people et les biographies – autorisées ou non -, ont révélé que le chanteur était en réalité homo.

De par leurs prises de position et ce qu’on croit savoir d’Yseult et d’Eddy de Pretto, on est surtout enclin à apprécier ces deux titres et ce clip comme le témoignage d’une admiration artistique et idéologique réciproque. On n’en est pourtant pas moins frappé par la charge érotique du duo. Leur sensuelle complémentarité les rend très séduisants : c’est comme si chacun se nourrissait de la différence physique de l’autre pour affirmer son sex-appeal. Comme le dit un commentateur sur Youtube : « Vous êtes beaux à écouter, à regarder, bravo ❤️ »