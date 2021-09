Sur les tapis de sport, sur les draps froissés, ils incarnent ton nom, « Liberté », ce week-end sur Man-X !

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 11 septembre à minuit : Gym Hookups (SportLadz-Staxus)

Faire de la gym est bon pour la santé mais quand on a bien stimulé ses muscles et bien transpiré, baiser est une obligation ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : La République tchèque est un vivier de bogoss exhib’ et hot !



Jaro Stone baisé à donf par David Hollister !

– Photos : Gym Hookups / SportLadz-Staxus

Nick Fox profondément en Milan Sharp !

– Photos : Gym Hookups / SportLadz-Staxus

David Hollister toujours aussi coups de boutoir ! Cette fois-ci avec Adam Veller !!!

– Photos : Gym Hookups / SportLadz-Staxus

Robin Rhea, cul offert à Connor Rex !

– Photos : Gym Hookups / SportLadz-Staxus

Dimanche 12 septembre à minuit : Ready To Attack 6 (ActiveDuty)

Nos jeunes recrues sont tatouées et bien foutues ! Baiser est ce qu’ils préfèrent et ils le font bien ! Un solo et trois duos sans capote.

Le manplus : Ces bogoss américains ont-ils un passé militaire comme le laisse supposer ActiveDuty ? Si oui, ils ont su échapper aux tragédies qui ont emporté et mutilé tant de leurs camarades et « victimes collatérales ». Et quand on voit ce qui se passe en Afghanistan, on se dit avec incrédulité : « Tout ça pour ça ?!«



Ivan James baisé par Ryan Jordan !

– Photos : Ready To Attack 6 / ActiveDuty

Versatile, Ivan James assène ses coups de reins à un Dominic Green heureux !

– Photos : Ready To Attack 6 / ActiveDuty

Toujours aussi défonce-trou, Ryan Jordan est à fond en Allen Lucas !

– Photos : Ready To Attack 6 / ActiveDuty

Le beau Arron en mode solo !

– Photos : Ready To Attack 6 / ActiveDuty

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.