« Je suis super excité par ce projet avec mon Pol Prince ! Vous allez adorer !!! ✨🎶🔝Réalisé par Salva Musté 🎬 avec la musique de Loop Prince 🎵 C’EST MA MEILLEURE CHANSON ET SANS DOUTE MON MEILLEUR CLIP VIDÉO ! » Super pop-porn star espagnole, Allen King nous offre effectivement avec son chéri, également acteur porno, un titre et un clip qu’on n’oubliera pas ! 😉 Notons que dans la vidéo on retrouve dans le rôle de leur sugar daddy le viril new cumer dont la très grosse bite fait le bonheur du X gay international : Sir Peter !

Pour qui en douterait, une traduction du refrain témoigne de la concordance entre les paroles et le clip :

Je suis ta pute, tu es mon daddy.

Si tu veux me voir, sors l’argent

Ce cul, c’est pour les millionnaires

L’or et luxe, c’est pour ce body…

Allen King et son chéri visualisent le Graal pour tout travailleur du sexe : se trouver un vieux très riche, être royalement entretenu et faire partie des 1% dont la fortune «correspond à plus du double des richesses cumulées » de 92 % de l’humanité !