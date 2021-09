« Le rappeur Lil Nas X lance une basket « satanique » contenant du sang humain », « Lil Nas X annonce être enceint de son album, « Montero » », « Lil Nas X se fiche de se détracteurs : « Je ne veux plus plaire à tout le monde » » « Lil Nas X explique ce que « faire son coming-out » veut dire »« Lil Nas X : un prix pour sa défense de la communauté LGBT », « Lil Nas X casse tous les codes du rap « traditionnel » (et c’est une bonne chose) » « Pourquoi la sortie de « Montero », l’album de Lil Nas X, est un événement », « Lil Nas X accouche enfin de « Montero », solide premier album ingénieusement queer »… Que de réactions ! Que de compliments ! Autant par des médias LGBT que mainstream, sans oublier les fans et les haters ! Quant à la sortie du clip de Thats What I Want, elle coïncide avec celle de l’album. Il a beaucoup de choses pour nous plaire…

L’hyper-homosexualisation du clip déjà présente, tant dans les précédentes vidéos Montero (Call Me By Your Name) et Industry Baby que lors de live-shows, ne manquent pas d’interpeller certains : « Quand Lil Nas X va-t-il se mettre au porno ? À force de tourner autour, qu’il y aille à fond ! » Il ne faut donc pas s’étonner que Falcon Studios s’invite dans la promotion de son album. Avec une photo des plus explicit, le géant du X gay US a tweeté hier cette proposition : « Félicitation pour MONTERO, Lil Nas X. Collaborons sur le prochain clip pour, oh disons, L’ART DE LA RÉALISATION ? Quoi qu’il en soit… appelez-nous ! » Photomontage aidant, les porn stars Reign, Andy Taylor et Max Konnor s’ajoutent explicitement à l’univers onirique de la couverture de l’album. À suivre ? 😉