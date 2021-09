La porn star du X hétéro français Vlald Castle parmi les beaux « mâles à mâles » de la semaine sur PinkX ! (20-26 septembre)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 20 septembre à minuit : Morning Glory : Bare Breakfast Boner (Spritzz)

Le matin, c’est parfois trop dur pour les mecs. Ils bandent et n’ont envie que d’une chose : se vider les couilles. Un trio et quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Adam Torres est absolument délicieux ! Quant au thème du film, il y a du vrai : le petit déjeuner le plus nourrissant et le plus équilibré pour un adulte plein de vigueur, c’est le sperme de celui avec lequel il se réveille. Pourquoi les nutritionnistes ne le disent jamais ?

Lorsque Aslan Brutti et Adam Torres reviennent du ski dans leur chalet, Aslam saisit sa chance de séduire Adam en invitant à le rejoindre dans une grande baignoire, pleine de mousse. Il lui frotte son torse, lui titille les tétons et les sexes se dressent. Passés de la baignoire à la chambre, les choses deviennent vraiment torrides : le cul d’Adam va pouvoir accueillir la grosse bite d’Aslam.

Cet hôtel est parfait. On vous laisse non seulement choisir la chambre mais aussi le mec que vous pourrez baiser. Justin Fisher a été choisi par Nick Vargas qui va bien profiter de sa bouche et de son cul !

Quand les deux potes Jeff Harper et Robin Palmer découvrent leur ami David Foster en train de dormir avec une belle érection, ils ne peuvent pas s’empêcher de toucher et sucer sans le réveiller. En vain… et ça finit en partouze avec du sperme crémeux en guise de petit-déjeuner !

Après une douche chaude pour se préparer à affronter les pistes froides enneigées, Alan Wood vient décharger son trop plein de foutre en son ami Dave Kelley…

Suite à une soirée étudiante, Martin Muse et Florian Richter se sont retrouvés dans la même chambre et ils commencent la journée avec le petit déjeuner au lit qui, bien sûr, inclut des saucisses palpitantes et de la sauce blanche, bien crémeuse !

Mardi 21 septembre à minuit : Rex Helix ou la passion du sexe (GayFrenchKiss)

Rex Helix a toujours envie de baiser et ses plans culs sont plutôt faciles à trouver car il est beau mec, bien monté et actif ! Trois duos avec capote.

Le pinkplus : Rex Helix est hyper craquant ! Ses partenaires aussi !!! GayFrenchKiss s’honore de mettre en avant des mecs d’autant plus excitants qu’ils évoluent dans un quotidien accessible et qu’ils ressemblent à nos voisins les plus charmants.

Rex Helix héberge pour quelque jours Toni Paris. La proximité crée des désirs…

Rex rentre avec un plan qu’il a levé dans la rue, Francisco, un beau black qui aime les grosses bites. Rex ne le décevra pas !

Rex débarque chez Logan Aballo pour baiser Lucas. Logan apprécie moyen – car il aime vraiment beaucoup Lucas ! – mais il laisse faire…

Mercredi 22 septembre à minuit : Load Me (UKNakedMen)

Quand nos jeunes mecs tombent sur des bites colossales, au début c’est un peu difficile mais après la période d’échauffement tout va pour le mieux ! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Un casting majoritairement tchèque pour des scènes sans capote toutes intenses et juteuses.

Ethan Wilder à donf son compatriote Rob Banner sur un canapé !

Bon cul demandeur, Erik Spector empli par le jeune Florian Mraz !

Nikol Monak et Mitchell Jones regardent un match à foot. La victoire de leur équipe leur donne envie de fêter ça : Mitchell s’en prend plein le cul !

Alex Morgan est le petit copain de la sœur de Robbie Kash. Mais la bite de Robbie est si grosse qu’elle en est fascinante. Alex cède à la tentation, ouvre la bouche, écarte les cuisses…

Max Hardacre est allongé sur sur son lit en train de lire un roman ? Arrive Donnie Marco qui le lui arrache des mains. Il a envi de le niquer. Max oublie la fiction pour vivre intensément les coups de reins qu’il se prend dans le cul !

Jeudi 23 septembre à minuit : Raw Volume 3 : Hung & Raw (CockyBoys)

De jeunes hommes à très grosse queue baisent sans capote. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Le cul de Vincent O’Reilly est une merveille. Devin Franko est des plus troublants.

Calvin Banks et Matteo Vice se baisent chacun leur tour et se crachent dans leur cul !

Cole Claire est très expressif dans la manifestation du plaisir que lui donnent les coups de reins de Justin Matthews !

Le super beau cul de Vincent O’Reilly donne bien des envies à Dante Colle ! Ils commencent sur le balcon, continuent dans la baignoire et finissent dans la chambre !!!

Devin Franko aime être ligoté et baisé avec force. Rock Mercury kiffe les beaux mâles soumis comme Devin…

NOUVEAUTÉ – Vendredi 24 septembre à minuit : Vrais hétéros piégés (CrunchBoy)

Ce que les mâles hétéros peuvent être curieux de la bite ! Une partouze, trois trios sans capote.

Le pinkplus : Vlad Castle, super beau mâle du X hétéro français dans ses premières scènes gays chez CrunchBoy ! Revoir ici le focus que nous lui avions consacré.

Sophie invite un groupe de mecs à une partouze. Ils croient qu’ils vont tous se la faire. Mais il y a un piège nommé Romantik…

Sophie a un fantasme : piégé avec son mec, Johnny Carreto, avec un autre hétéro, Vlad Castle. En initiant un plan à trois, elle se met à demander avec pervésité qu’ils se sucent et qu’ils aillent même plus loin. Ça excite grave Vlad de baiser le mec d’une meuf. Johnny jouit de soumettre au fantasme de sa lady !

Sandy veut faire une surprise à son mec Vlad ! Hétéro à 100 %. Cette surprise, c’est deux mecs : un type cagoulé et Jess !!!

Beauté trans, Bellem sert d’appât pour Jess qui veut se faire Miguel Duque. Le bel hétéro espagnol est dit-on monté comme un cheval…

NOUVEAUTÉ – Samedi 25 septembre à minuit : Darkness Falls (BrutesDeSexe)

Le succès du jeu video Darkness Falls aurait-il un lien avec l’épanouissement hardcore de ses joueurs ? Un trio et deux duos sans capote.

Le pinkplus : La DP !!! De beaux mâles dont le viril Dimitri Vernum. Son masque de Bane amplifie le fantasme. À propos de masque, quelle le visage de Rudy Fasso ? Son corps et sa bite donnent furieusement envie de tout voir de lui !!!

Amaury Evan matte aux jumelles son voisin Max Lava faire face à un malfrat cagoulé, Rudy Fasso. Amaury jubile de voir le joli brun se faire bien élargir par la grosse queue métissée du voyou.

Après ce qu’il a vu, Amaury a le trou tout humide. Quand il rejoint Nils Angelson en train de jouer sur sa tablette à Darkness Falls, il sait comment le chauffer pour satisfaire ses pulsions…

Projeté dans le jeu Darkness Falls, Amaury Evan se retrouve en compagnie de Max Lava. Les deux deviennent deux soumis au pied d’un master impitoyable : Dimitri Vernum. Plus en manque de bite, c’est Amaury qui aura droit à se faire double-pénétrer !

Dimanche 26 septembre à minuit : 3 Can Play That Game (NextDoorBuddies)

Pourquoi se contenter d’être à deux quand on peut s’éclater à trois ?! Quatre trios sans capote.

Le pinkplus : Que des trios avec des mecs hyper sexe !

En voyant leur plombier, Quin Quire et son partenaire Dalton Riley décident de se le taper. Couple ouvert au maximum, ils convainquent Justin Matthews de laisser tomber son taf pour baiser avec eux. Justin est hésitant, mais l’heure tourne alors autant s’envoyer en l’air…

En choisissant une pimpante auberge pour y séjourner, Spencer Laval est très bien tombé : les propriétaires, Dante Colle et Donte Thick, sont fiers du niveau de service personnalisé qu’ils offrent à chaque client. En particulier ceux qui sont aussi désirables que Spencer. Celui-ci découvre ainsi très vite ce que le terme « service complet » signifie exactement…

Que faire quand les deux mecs qu’on fréquente se rencontrent ? Ça peut être explosif ou jouissif. Le musclé Alex James est depuis quatre ans avec Dominic Green et depuis trois mois il sort en secret avec Lance Ford. Quand celui-ci apprend la vérité, il culpabilise : ne serait-il qu’un briseur de ménage ? Mais Dominic est étonnamment calme. En fait, cette situation lui donne une idée sur la façon de pimenter sa vie sexuelle avec Alex…

Quand Will Braun découvre ce que ses colocataires font quand ils se faufilent en douce, sans lui, il leur demande pourquoi ils ne l’avaient jamais invité à se joindre à leur plan cul. Anthony Moore et Michael Jackman lui répondent qu’ils pensaient qu’il était trop prude pour y participer. Mais à voir comment Will empoigne déjà leur bite, ils savent ce qu’il en est !…

