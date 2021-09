« XBIZ Europa Awards 2021 » : Allen King consacré meilleur performeur gay de l’année !

Pendant européen des XBIZ Awards, les XBIZ Europa Awards ont en principe lieu en Allemagne, à Berlin. Mais COVID oblige, la cérémonie s’est passée le 16 septembre dernier en distanciel, le maître de cérémonie Manuel Ferrara et ses co-présentateurs officiant à Los Angeles. Comme dans sa version américaine, le secteur hétéro était très nettement avantagé, le gay n’étant représenté que dans très peu de catégories. C’est Allen King qui a été élu Meilleur performeur gay de l’année. En visio en Espagne, avec à ses côtés son chéri Pol Prince, Allen s’est montré très enthousiaste. XBIZ rapporte qu’il a aussi manifesté sa joie en embrassant son cher et tendre. Bien sûr, il n’a pas manqué de tweeter ceci :

Et un award de plus pour celui qui les collectionne depuis son premier obtenu aux Hustlaball Awards 2014 de Berlin. Un an après ses débuts fracassants dans le porno gay, il était déjà consacré Meilleur acteur européen.

Principalement passif, avec pour partenaires bien souvent les plus grosses queues de l’industrie, Allen n’a jamais chômé. On ne peut que fantasmer sur son corps qui ne semble exister que pour être vigoureusement pénétré par tous les trous.

– Photos : Allen King

