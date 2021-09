Juan : « Les acteurs ADUFF sont versatiles, non sélectifs… et endurants ! »

Alors que les restrictions liées au COVID s’allègent – on espère qu’aucun variant ne brisera ce retour progressif à la vie d’avant -, les soirées ADUFF nous reviennent ! 🙂 Une occasion de donner la parole à son fondateur. À toi Juan ! Dis-en nous plus sur toi, tes soirées hardcore et tes incursions dans le X gay…



QUI JE SUIS

Je m’appelle Juan, je suis créateur d’événements fetish dans des clubs avec des porn stars. J’ai toujours été fasciné par le milieu du porno et de ses acteurs. Milieu que je fréquente depuis presque 30 ans ! J’ai eu de nombreux amants acteurs LOL J’ai donc voulu voir ce monde de l’intérieur en créant en 2005 ADUFF, organisation d’événements « Fist » initialement, puis très vite « Fetish ». Le fist est une des pratiques dont je suis un expert. Je suis le protagoniste des deux livres de Mario de Lima Keines Esclavos del placer. (Romans SM qui ne sont malheurement pas encore traduits en français ! – NDLR)



DE MES DÉBUTS À AUJOURD’HUI

Mes premières soirées au Peub (Dijon) furent un succès et cette notoriété fera que le patron du Berlin Dark (Barcelone) me demandera d’en organiser dans son club. C’est à ce moment que j’ai commencé à travailler avec des porn stars. Des acteurs de boîtes de prod au début et dans le temps des acteurs que je trouvais et que je formais. Peu à peu les clubs et les villes en France et à l’étranger se sont allongés à la liste de mes soirées durant ces 16 ans.

FRANCE

PARIS : Le Keller (Fist), Full Metal (autres pratiques Fetish)

MARSEILLE : Trash Bar (Fist et autres)

LYON : Box Boys, Mens Club, La Krypte (presque tous sont fermés)

BORDEAUX: Traxx

ESPAGNE

BARCELONE : Berlin Dark, Black Hole et actuellement dans mon club, XMAN CLUB

TORREMOLINOS : Factory et actuellement Alcatraz

MADRID : Zaska, Organic et Firewood

VALENCE : Tête-à-tête

ALLEMAGNE

BERLIN :Club Culture House

Actuellement je me concentre sur quelques villes uniquement : Paris, Marseille, Barcelone, Torremolinos.

MA COLLABORATION AVEC PINKX

Mon partenariat avec PinkX s’est très vite imposé car nous avons un objectif commun : promouvoir le sexe à travers les acteurs. PinkX est un très bon relais pour ces derniers à travers les interviews, les films diffusés et les actualités. J’ai fait la connaissance de Cyrille, le directeur de programmation de PinkX, grâce à Stellio, producteur de GayFrenchKiss dont PinkX diffuse ses films. Nous avons sympathisé tout de suite et depuis cette relation ne s’est jamais démentie. J’en profite pour remercier certains de mes sponsors comme PinkX ou AgendaQ (Franck Desbordes) qui me font confiance depuis plus d’une décennie.

RÉALISATION

Pendant le COVID, alors que je ne bénéficiais d’aucune aide financière, Stellio m’a demandé si je voulais collaborer avec lui comme cameraman, scénariste et casteur. J’ai accepté. C’est un plaisir que d’apprendre le métier de la réalisation avec un très grand professionnel. JustinXXL, qui est un des acteurs de GayFrenchKiss, est aussi porn star ADUFF. Si ADUFF me prend beaucoup de temps, je ne dis pas que dans quelques années je ne produirai pas des films.

SOIRÉE ADUFF TYPE

Dans mes soirées, moi et un acteur animons en faisant du sexe avec le public. Mes soirées qui était au début exclusivement fist on évolué vers d’autres pratiques fetish. ADUFF s’est adapté à la demande et aux goûts de la clientèle des clubs de plus en plus demandeuse d’événements de qualité. Dans toutes mes soirées il y a une porn star principale. Certaines personnes qui critiquent le choix des acteurs ADUFF auraient aimé faire partie de la « Team ». Je reconnais que la sélection est rude car il y a beaucoup de règles. Je suis exigeant. Actuellement, je fais des mélanges qui plaisent beaucoup. Je prends des acteurs confirmés depuis des années, comme Marvin Oxwood, Igor Demonkom, Felipe Teleas…

… avec des récents, comme Tom Hopenbot, Vlad Drece et Terry Mass.

ACTEURS ADUFF TYPE

Les acteurs ressemblent plus à « Monsieur tout le monde ». Sexuellement, ils sont versatiles et non sélectifs pour répondre au maximum aux goûts des clients. Ils sont aussi endurants car les événements ADUFF durent 7 heures par nuit, très souvent deux jours en weekend. Tout acteur qui répond à ces critères peut faire partie d’ADUFF. Il n’y a pas de tranches d’âges requises. Il suffit juste d’avoir plus de 18 ans. Il n’y a pas de stéréotype de corps non plus, car à un corps je préfère une attitude. Je suis content de leur fidélité : certains en font partie depuis plus de 7 ans ! Je suis heureux de la proximité que j’ai avec eux. Important : je ne me mêle pas de leur vie privée.

Organisateur de soirées et nouvellement à la caméra chez GayFrenchKiss, Juan apprécie tout particulièrement la relation de confiance qui s’instaure entre lui et les performeurs !

MA VISION DU PORNO ACTUEL

Je constate que de plus en plus de monde veut faire du porno malgré une baisse du nombre de producteurs de films. Les tubes sont passés par là. La qualité des films s’est détériorée. Certains acteurs, quitte à lasser, tournent avec TOUTES les productions et plusieurs fois. La notion de vraie exclusivité a presque disparue. Automatiquement, faire du porno à « la chaîne » provoque la pauvreté des scenarios. Moi j’aimais les films de Cadinot où le sexe était aussi important que le scenario. Mais heureusement qu’il existe encore des productions qui continuent de faire des films de qualité. Le porno, les acteurs et ADUFF ont de longue vie devant eux … Merci à PinkX d’y veiller.

PLANNING ADUFF 2021 – FRANCE

OCTOBRE

Week-end du 8/9, #Casting au Full Métal (Paris) avec un Felipe Teleas



Week-end du 15/16, #TrashXDreaM au Trash Bar (Marseille) avec Igor Demonkom et Vlad Drece



Week-end du 22/23 #FFucktory au Keller (Paris) avec Tom Hopenbot



NOVEMBRE

Week-end du 12 & 13, #MachoBB Party au Full Metal (Paris) avec Vlad Drece et Terry Mass

DÉCEMBRE

Week-end du 10 & 11, #Casting au Trash Bar (Marseille) avec Felipe Teleas

Samedi 18, #KingsOfBastards au Full Metal (Paris) avec Marvin Oxwood