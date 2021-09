Des caresses, des baisers et plus encore toute cette semaine sur PinkX ! (27 septembre – 3 octobre)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 27 septembre à minuit : Once You’ve Gone Black (AllWorldsVideo-C1R)

Des hommes chauds sont au rendez vous de cette prod signée Chi Chi LaRue. Trois duos avec capote et un solo.

Le pinkplus : L’interethnique peut aussi aller de pair avec l’intergénérationnel : le daddy black Ray Diesel adore trouer des minets blancs !

Jackson Reed par la taille alléchée de la grosse pine noire de Ray Diesel va donner de la langue et du cul !

Fredrick mate sur son iPad un duo versatile en jock-strap : Mike Maverick et Seth Santoro !

Timothy Drake, autre minet blanc à la merci du daddy noir à grosse bite Ray Diesel !

Mardi 28 septembre à minuit : Hector De Silva Suited Up (MenAtPlay)

Le beau, viril et fringuant Hispano-portugais Hector De Silva utilise sans relâche – et à merveille ! – sa grosse bite dure ! Quatre duos avec capote et un solo.

Le pinkplus : Que tous ces hommes sont beaux ! Qu’est-ce qu’ils peuvent être expressifs dans la baise. À vous donner envie d’abandonner survêts et blue-jeans pour des costumes taillés sur mesure !

Hector De Silva reçoit un professeur d’anglais, Nicholas Brooks. Il est très agréablement surpris : Nicholas est tout simplement magnifique et réceptif aux caresses, baisers et plus encore…

Espion à la solde de l’Union Européenne ? Hector De Silva se fait surprendre en train de voler des données sensibles sur l’ordinateur portable du Russe Dato Foland. Ce dernier l’a mauvaise : il kidnappe Hector, le ligote et le soumet à un interrogatoire poussé. Trop poussé. Car le plaisir qu’éprouve le Russe en sodomisant Hector lui fait oublier sa vigilance…

Quand on a du mal à gagner de l’argent, on est capable de tout. Pietro Duarte a beau travailler dur dans le bar de Hector de Silva, il n’arrive pas à payer ses factures. Alors il décide de se renflouer en prenant dans la caisse. Mais Hector l’a vu voler l’argent et ne veut plus qu’une chose : être remboursé en nature ! …

Les hommes qui manifestent le plus de répulsion envers l’homosexualité sont bien souvent ceux qui ne pensent qu’à une bonne bite dans leur cul ! Missionnaire d’une religion où le sexe entre hommes est une perdition, Axel Max frappe à la porte de Hector dans l’espoir de lui faire prendre le chemin des justes. Hum… Hector voit clair dans le trop beau Axel. Ce que le missionnaire vénère le plus n’est pas son dieu, mais la bite !

Le beau Hector De Silva en solo !

Mercredi 29 septembre à minuit : A Murdered Heart (NakedSword)

De jeunes hommes sont envoyés en camp de thérapie de conversion afin d’annihiler leurs attirances homosexuelles. Mais dans cette épreuve, où les cœurs sont meurtris, l’appel de la chair aura le dessus. Tous ces beaux garçons réunis sauront vaincre l’incompréhension et la bêtise et trouver l’amour… Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Sorti l’année dernière, A Murdered Heart est en tout point remarquable. C’est à juste titre qu’il a remporté plusieurs Oscars du X gay : Film gay de l’année aux XBIZ Awards 2021 et Meilleur film aux GayVN Awards 2021. Quant au réalisateur Marc MacNamara et à l’acteur Angel Rivera, ils ont eu aussi droit à plusieurs prix pour ce porno pas comme les autres : parce que la violence et la haine de soi côtoient le sexe le plus explicite en vue de faire bander, A Murdered Heart est tout à la fois fascinant et perturbant.

À noter que le film marque le retour au porno de Johnny Hazzard et de Jessy Ares et qu’il a auguré le transfert de Men à NakedSword du multiawardisé réalisateur MacNamara.

Joseph (Angel Rivera) a été envoyé dans un camp de thérapie de conversion par son père (Johnny Hazzard). Sa mère savait que son mari avait des tendances homo, mais avoir un fils gay n’était pas dans ses plans. Alors elle les a abandonnés tous les deux. La première nuit dans le camp, Joseph reste allongé dans son lit, incapable de dormir. Il se souvient du moment où son père l’a surpris en train de coucher avec son petit ami, Alexander Savage…

L’un des exercices pervers auxquels les garçons doivent se plier, c’est de décrire à haute voix leur première fois avec un homme. Face aux autres « patients », au pasteur (Jessy Ares), à son assistant (Cade Maddox) et à son propre père (Marc MacNamara), Phillip (Ty Mitchell) décrit le baiser, le goût de sa peau, le battement de la bite dans sa bouche, la sensation unique quand son corps a été pénétré… Son père le supplie d’arrêter et le frappe. Phillip n’oubliera pas. Avec Charlie (Colton Reece), il élabore un plan pour s’échapper et être enfin ensemble. Une fois qu’ils ont abandonné le camp, ils trouvent un camion abandonné et Phillip ne perd pas de temps à mettre la grosse bite de Charlie dans sa gorge et dans son cul…

Tout l’encadrement du camp cherche frénétiquement Charlie (Colton Reece) et Phillip (Ty Mitchell). Joseph (Angel Rivera) assure à tout le monde qu’ils n’ont pas disparu, mais qu’ils sont rentrés chez eux, libres d’être eux-mêmes. Le pasteur (Jessy Ares) n’apprécie pas son insolence. Il attrape Joseph par le col de sa chemise et le jette à terre. Il demande à son assistant (Cade Maddox) de mettre Joseph à l’isolement. Cade jette Joseph dans une chambre et le discipline. Après avoir entendu Cade proférer une succession d’accusations, Joseph se penche en avant et l’embrasse. Choqué, Cade repousse Joseph. Mais extrêmement tenté, il se jette en avant et embrasse le jeune homme. Et en un rien de temps, Cade met Joseph à l’envers et lui mange le cul. C’est tout ce qu’il faut à Joseph pour sauter sur Cade et chevaucher sa grosse bite jusqu’aux couilles… Après s’être vidé, Cade se rhabille vite et se précipite vers sa voiture, écœuré.

Le père de Joseph, Johnny Hazzard, est arrivé au camp. Assis dans sa voiture, il se remémore le jour où sa femme est partie. Il revient plus loin dans le passé. Il se souvient quand il était rentré à la maison en s’assurant bien que sa femme et son fils n’étaient pas là. Il avait alors fait signe à un homme de venir le rejoindre. Cet homme n’était autre que celui qui officie aujourd’hui comme pasteur du camp de thérapie de conversion : Jessy Ares. Belle bête velue, Jessy l’avait troué à donf. Un pur bonheur. Mais juste au moment où ils se jouissaient, la femme de Johnny était entrée, les surprenant en flagrant délit…

Jeudi 30 septembre à minuit : Des Anglais à Paris (CrunchBoy)

Des Anglais et des Américains sont à Paris pour déguster la bite Française. Un trio et quatre duos.

Le pinkplus : Fabien Crunchboy, Scott London, Danny Chase, Ken Summer, Jake Spider et autres forment un casting international des plus hot !

NOUVEAUTÉ – Vendredi 1er octobre à minuit : Shane Has A Big Fat Cock (CockyBoys)

Nos CockyBoys sont experts en plaisirs donnés et reçus ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Il n’y a pas tromperie sur la marchandise ! Shane Cook et Cory Kane en ont vraiment une grosse appétissante !!!



Ben Masters est tout excité d’être avec Shane Cook et de l’admirer bander dur. C’est que sa bite a la circonférence d’une canette de bière…

Avery Jones est ravi de faire ses débuts chez CockyBoys avec Greg McKeon. Ce dernier adopte en effet un comportement autoritaire qui fait fondre le beau minet…

Gabriel Clark rejoint Troy Accola sous la douche. Sous l’eau chaude, ces hommes explorent leur corps sexy et les bites durcissent. La tension sexuelle se fait encore plus hot lorsqu’ils se déplacent vers le canapé…

Marco Bianchi fait lui aussi ses débuts chez CockyBoys avec pour partenaire un compatriote canadien à très grosse bite : Cory Kane !

NOUVEAUTÉ – Samedi 2 octobre à minuit : Salty Boys (NakedSword)

Sur un bateau ou sur la plage, nos mecs sont très chauds sous le soleil. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : De bonnes baises systématiquement en extérieur !

Cesar Rossi et Nick Milani ne peuvent pas se quitter des mains et de la bouche quand ils sentent l’air iodé…Nick n’attend pas longtemps pour avoir la queue vigoureuse de Cesar…

Versatile, Cesar Rossi s’offre, croupe relevé et cuisses écartées, aux coups de reins de Scott DeMarco !

Valentin Petrov se régale de Damien Crosse en lui bouffant le cul, puis en le sodomisant passionnément à l’arrière du bateau !

Après un 69 ans dans le sable, le tatoué Sean Duran lève les jambes pendant que la bite de Jay Seabrook disparaît en lui. Puis c’est à son tour de marteler profondément Jay dans son trou !

NOUVEAUTÉ – Dimanche 3 octobre à minuit : Nikeurs de Téci 6 (Citébeur)

Nos lascars ont faim et soif de sexe ! Rien ni personne ne peut les arrêter de jouir !!! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Un casting toujours aussi sexe chez Citébeur !!! Et les baises sont si déchirantes qu’on les ressent au plus profond de sa chair !!!

Julien Stark se fait pecho par Tristan Torres, un mec barbu, viril et macho…

Max le bogoss avait envie d’un bon gros zob expérimenté. Rien de mieux qu’une baise avec Mathieu Ferhati pour ça !

Juan Florian a ce pouvoir d’attraction que Tex ressent immédiatement. Quand il te regarde avec ses yeux pleins de vice, tu n’es plus qu’un objet sexuel, une proie, un trou…

Julien Stark avait un besoin vital de se faire casser le cul. Mathieu Ferhati lui sauve la vie !!! 🙂

