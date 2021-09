Bonnet B ! Joli new cumer du X gay français, Andrea High X prend de belles formes féminines !

« Magnifique ma belle, superbe poitrine et tu es de plus en plus sensuelle Andréa ! »… « Quelle beauté et élégance, tout en toi est beau »…« Oh, laisse moi enfouir mon visage entre tes seins »…

« Transition ? Vraiment ? » En postant l y a quelques jours sur les réseaux sociaux la photo ci-dessous, Andrea High X a fait réagir ses fans !



Andrea confirme. Oui, il y a bien transition ! Celle ci a notamment nécessité une opération chirurgicale afin que se dresse aujourd’hui une paire de sein taille bonnet B. Et parce que la question lui a également été posée, non, il n’y aura pas de vaginoplastie. Andrea garde son pénis.

Récemment vu sur PinkX et Man-X dans Les 5 challenges de Kevin David (CrunchBoy), Bravo Boys Band 4 (BravoFucker) et En chambre partagée (Menoboy), Andréa nous avait alors enthousiasmé comme new cumer du X gay français.

On ne doute pas que le X transgenre saura chaleureusement l’accueillir. Le trans n’ayant plus rien d’exceptionnel au sein de certains labels gays français, on l’imagine même sous sa nouvelle forme chez BravoFucker par exemple. À suivre…