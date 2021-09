Adrian Hart pour JJ Malibu : Une souplesse et une protubérance qui laissent rêveur !!!

Porn star gay qui travaille pour les plus grand labels US ; figurant dans la géniale série Hollywood de Ryan Murphy et Ian Brennan ; mannequin pour d’une marque de sous-vêtements et de T-shits qui cible une clientèle gay… Adrian Hart est tout à la fois. On le retrouve ainsi dans la nouvelle pub « lifestyle » de JJ Malibu. Sa souplesse et la protubérance qui déforme très avantageusement les shorts, maillots de bain, etc de la marque laissent rêveur.

Ah Ah… Bien sûr qu’on ne pense qu’à ça !!! Et à le revoir dès maintenant sur pinkflix, dans Beau mec à genoux avec Darius Ferdynand…

– Photos : Falcon Studios

… et Plan interracial sur le billard avec Connor Maguire…

– Photos : Falcon Studios

… Il n’y a aucun doute à avoir : sa queue donne furieusement envie et son cul rond et cambré, de même !!! Quant à ses lèvres pulpeuses et son visage si expressif dans la baise, indéniablement Adrian Hart est super bon coup ! 🙂