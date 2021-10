Chris Loan : Son retour au célibat en excite plus d’un !

Habituellement ouvert sur sa vie sentimentale, l’ex-FrenchTwinks Chris Loan avait annoncé il y a deux ans avoir retrouvé l’amour. (Lire ici.) Cette fois-ci, il ne disait pourtant rien de l’identité de son nouveau boyfriend et on n’en a jamais su plus. On parle au passé car Chris est à nouveau célibataire. Hier il s’est en effet fendu de ce commentaire sur Twitter : « Single … just in case. » « Single » veut dire « célibataire » !!! Les premières réactions des fans sont très intéressées. Voici quelques exemples :

« Célibataire ??? D’accord, je te fais une place dans notre lit. Tu seras plus heureux avec nous deux. »

« Faut-il comprendre que j’ai désormais mes chances ? »

« Trop sexy moi je t’épouse un mec pareil ! »

Faut-il aussi en conclure qu’il retournera aussi ? Il s’était mis en mode pause depuis deux ans, parallèlement à son histoire d’amour. À suivre…

Superbe mâle, Chris Loan est dès maintenant sur Pinkflix dans plusieurs scènes signées FrenchTwinks. Notamment ces trois-là :

Dr Chris examine Yoan, avec Yoan Desanges…

Tromperie et voyeurisme, avec Enzo Lemercier et Ryan Marchal…

L’arroseur arrosé, avec Matteo Lavigne.

Toujours sur Pinkflix, il est a l’affiche de la multiawardisée coproduction PinkX / Cockyboys, Le garçon scandaleux !