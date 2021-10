IDM d’Octobre, demandez le programme !

Comme à son habitude, Stéphane d’IDM, a mis en ligne une vidéo YouTube pour annoncer entre autres son programme d’Octobre mais pas que ça !

Stéphane reçoit Olivier Robert, le patron de « The Labbo » mais aussi le président du SNEG & Co (syndicat national des établissements gays & co). Ensemble ils font le point sur la gestion du Covid pour les différents établissements Gays, la reprise des ouvertures …

Et puis Stéphane dévoile le programme d’Octobre pour IDM et autant vous dire qu’il est très chargé ! Final en beauté avec Halloween (ça va saigner !!!)

Et pour finir, avec « les mots de Lolo » qui fait son retour dans les IDMNEWS, nous découvrons la boulangerie LEGAYCHOC et ses baguettes magiques !

On vous propose de visionner la vidéo complète ici





IDM Sauna

4 Rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris